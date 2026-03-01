Мини-группой по Алтаю в медно-золотом убранстве осени
Полюбоваться бирюзой Катуни и Гейзерного озера, посетить Пазырыкские курганы и алый Марс
Осень на Алтае — это невероятно красивая пора, когда горные склоны пылают всеми оттенками золота, меди и бронзы, а Катунь единственный раз в году переливается бирюзой.
Именно в этот мимолётный период читать дальше
мы приедем сюда камерной группой, чтобы вдоволь налюбоваться сочными полотнами лучшего художника — природы.
Будем следовать по Чуйскому тракту и встретим калейдоскоп перевалов — Семинский, Чике-Таман, Улаганский, Кату-Ярык, под которыми расползаются вдаль серпантины.
Рассмотрим причудливые узоры на дне Гейзерного озера, белоснежные пики Северо-Чуйского хребта, алую поверхность урочища Кызыл-Чин, которое прозвали Марсом.
Увидим ещё множество знаковых достопримечательностей республики, а также посетим Пазырыкские курганы — скифские погребения племенной знати и лошадей в полной амуниции, некогда поразившие археологов обилием ценнейших артефактов.
Описание тура
Организационные детали
Необходимо взять тёплую одежду и обувь.
Питание. Не включено. Будем заезжать в проверенные заведения, оплата самостоятельно по счёту.
Транспорт. Минивэн Honda Stepwgn с кондиционером и зарядкой для телефона.
Возраст участников. 6-60 лет.
Уровень сложности. Лёгкий тур с пешими прогулками.
Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Перевалы Семинский и Чике-Таман, Ильгуменьские пороги, Катунские террасы, слияние Чуи и Катуни, Акташ
Встретимся в Горно-Алтайске и отправимся по Чуйскому тракту, беседуя об истории, культуре, обычаях. Остановимся на Семинском перевале, где продают сувениры и подарки, сфотографируемся на Чике-Тамане. Увидим Ильгуменьские пороги, Катунские террасы, Ининский подвесной мост. Побываем у места слияния Чуи и Катуни, а финальной локацией на сегодня будет село Акташ.
Движемся дальше. Рассмотрим причудливые узоры Гейзерного озера. Полюбуемся изгибами Чуйских меандр и белоснежными пиками Северо-Чуйского хребта. А также пройдём по алой поверхности урочища Кызыл-Чин, больше известного как Алтайский Марс.
3 день
Красные ворота, озёра Мёртвое и Киделю, Пазырыкские курганы, перевалы Улаганский и Кату-Ярык
Впереди — новые приключения. Мы направимся к живописному перевалу Кату-Ярык. По дороге к нему увидим много красивого — Красные ворота, озёра Мёртвое и Киделю, Улаганский перевал. Посетим Пазырыкские курганы — погребальные насыпи железного века. По прибытии полюбуемся видами с вершины Кату-Ярык.
4 день
Возвращение домой
Едем обратно в Горно-Алтайск, по пути останавливаясь на перевалах и в живописных точках.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
55 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Горно-Алтайск и обратно в ваш город
Питание - средний чек 600-700 ₽ за человека
Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, 9:00. Возможно любое другое время в течение дня
Завершение: Горно-Алтайск, 20:00. Возможно любое другое время в течение дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Горно-Алтайске
Я коренной житель Алтая. Окончил аспирантуру по археологии, автор научных статей. Около 9 лет занимался археологическими работами. Имею аттестат гида-экскурсовода по Республике Алтай. Предлагаю разнообразные и увлекательные туры — археологические, семейные, комбинированные, индивидуальные, которые подойдут для всех категорий путешественников — от ценителей активных приключений до любителей спокойного отдыха.
Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие туры на «Мини-группой по Алтаю в медно-золотом убранстве осени»