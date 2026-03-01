Мои заказы

Мини-группой по Алтаю в медно-золотом убранстве осени

Полюбоваться бирюзой Катуни и Гейзерного озера, посетить Пазырыкские курганы и алый Марс
Осень на Алтае — это невероятно красивая пора, когда горные склоны пылают всеми оттенками золота, меди и бронзы, а Катунь единственный раз в году переливается бирюзой.

Именно в этот мимолётный период
читать дальше

мы приедем сюда камерной группой, чтобы вдоволь налюбоваться сочными полотнами лучшего художника — природы.

Будем следовать по Чуйскому тракту и встретим калейдоскоп перевалов — Семинский, Чике-Таман, Улаганский, Кату-Ярык, под которыми расползаются вдаль серпантины.

Рассмотрим причудливые узоры на дне Гейзерного озера, белоснежные пики Северо-Чуйского хребта, алую поверхность урочища Кызыл-Чин, которое прозвали Марсом.

Увидим ещё множество знаковых достопримечательностей республики, а также посетим Пазырыкские курганы — скифские погребения племенной знати и лошадей в полной амуниции, некогда поразившие археологов обилием ценнейших артефактов.

Мини-группой по Алтаю в медно-золотом убранстве осени
Мини-группой по Алтаю в медно-золотом убранстве осени
Мини-группой по Алтаю в медно-золотом убранстве осени

Описание тура

Организационные детали

Необходимо взять тёплую одежду и обувь.

Питание. Не включено. Будем заезжать в проверенные заведения, оплата самостоятельно по счёту.

Транспорт. Минивэн Honda Stepwgn с кондиционером и зарядкой для телефона.

Возраст участников. 6-60 лет.

Уровень сложности. Лёгкий тур с пешими прогулками.

Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Перевалы Семинский и Чике-Таман, Ильгуменьские пороги, Катунские террасы, слияние Чуи и Катуни, Акташ

Встретимся в Горно-Алтайске и отправимся по Чуйскому тракту, беседуя об истории, культуре, обычаях. Остановимся на Семинском перевале, где продают сувениры и подарки, сфотографируемся на Чике-Тамане. Увидим Ильгуменьские пороги, Катунские террасы, Ининский подвесной мост. Побываем у места слияния Чуи и Катуни, а финальной локацией на сегодня будет село Акташ.

Перевалы Семинский и Чике-Таман, Ильгуменьские пороги, Катунские террасы, слияние Чуи и Катуни, АкташПеревалы Семинский и Чике-Таман, Ильгуменьские пороги, Катунские террасы, слияние Чуи и Катуни, АкташПеревалы Семинский и Чике-Таман, Ильгуменьские пороги, Катунские террасы, слияние Чуи и Катуни, Акташ
2 день

Гейзерное озеро, Чуйские меандры, Северо-Чуйский хребет, Алтайский Марс

Движемся дальше. Рассмотрим причудливые узоры Гейзерного озера. Полюбуемся изгибами Чуйских меандр и белоснежными пиками Северо-Чуйского хребта. А также пройдём по алой поверхности урочища Кызыл-Чин, больше известного как Алтайский Марс.

Гейзерное озеро, Чуйские меандры, Северо-Чуйский хребет, Алтайский МарсГейзерное озеро, Чуйские меандры, Северо-Чуйский хребет, Алтайский МарсГейзерное озеро, Чуйские меандры, Северо-Чуйский хребет, Алтайский Марс
3 день

Красные ворота, озёра Мёртвое и Киделю, Пазырыкские курганы, перевалы Улаганский и Кату-Ярык

Впереди — новые приключения. Мы направимся к живописному перевалу Кату-Ярык. По дороге к нему увидим много красивого — Красные ворота, озёра Мёртвое и Киделю, Улаганский перевал. Посетим Пазырыкские курганы — погребальные насыпи железного века. По прибытии полюбуемся видами с вершины Кату-Ярык.

Красные ворота, озёра Мёртвое и Киделю, Пазырыкские курганы, перевалы Улаганский и Кату-ЯрыкКрасные ворота, озёра Мёртвое и Киделю, Пазырыкские курганы, перевалы Улаганский и Кату-ЯрыкКрасные ворота, озёра Мёртвое и Киделю, Пазырыкские курганы, перевалы Улаганский и Кату-Ярык
4 день

Возвращение домой

Едем обратно в Горно-Алтайск, по пути останавливаясь на перевалах и в живописных точках.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет55 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Горно-Алтайск и обратно в ваш город
  • Питание - средний чек 600-700 ₽ за человека
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, 9:00. Возможно любое другое время в течение дня
Завершение: Горно-Алтайск, 20:00. Возможно любое другое время в течение дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Горно-Алтайске
Я коренной житель Алтая. Окончил аспирантуру по археологии, автор научных статей. Около 9 лет занимался археологическими работами. Имею аттестат гида-экскурсовода по Республике Алтай. Предлагаю разнообразные и увлекательные туры — археологические, семейные, комбинированные, индивидуальные, которые подойдут для всех категорий путешественников — от ценителей активных приключений до любителей спокойного отдыха.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры на «Мини-группой по Алтаю в медно-золотом убранстве осени»

Загадки алтайского Золотого кольца: Чуйский тракт, Телецкое озеро, Марс и другие топовые места
На машине
5 дней
4 отзыва
Загадки алтайского Золотого кольца: Чуйский тракт, Телецкое озеро, Марс и другие топовые места
Насладиться видами живописных перевалов и озёр, прогуляться к Каменным грибам и по подвесному мосту
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00-10:00. Рекомендуем п...
13 мая в 08:00
16 мая в 08:00
79 900 ₽ за человека
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
На машине
Сплавы и рафтинг
4 дня
19 отзывов
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и отдохнуть от суеты в горах
Начало: Г. Горно-Алтайск, 11:00 (место по договорённости)
11 июн в 11:00
17 июл в 11:00
37 800 ₽ за человека
Алтай - активный: конная прогулка, лёгкий сплав и треккинг к горным озёрам + топовые локации
На машине
Конные прогулки
5 дней
6 отзывов
Алтай - активный: конная прогулка, лёгкий сплав и треккинг к горным озёрам + топовые локации
Научиться сидеть в седле, сплавиться по Катуни, побывать на Марсе и увидеть Гейзерное озеро
Начало: Горно-Алтайск, 9:00-10:30. Встретим вас в аэропорт...
16 мая в 08:00
19 мая в 08:00
64 900 ₽ за человека
Топовые места Алтая в мини-группе: Гейзерное озеро, Чуйский тракт, долина Горных духов и Патмос
На машине
На теплоходе
На микроавтобусе
6 дней
15 отзывов
Топовые места Алтая в мини-группе: Гейзерное озеро, Чуйский тракт, долина Горных духов и Патмос
Посетить Алтайский Марс, разгадать тайну местного Стоунхенджа и прокатиться по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00. По запросу можем в...
8 мар в 08:00
15 мар в 08:00
74 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска