Автотур в мини-группе по знаковым локациям Алтая в период цветения маральника
Посетить Гейзерное озеро, увидеть Алтайский Марс, осмотреть Пазырыкские курганы и попариться в бане
Начало: Аэропорт Барнаула, 7:30. Ж/д вокзал Барнаула, 8:30...
35 990 ₽ за человека
Автотур только для вашей компании: от Горно-Алтайска до границы с Монголией
Проехать по Чуйскому тракту, пройтись по красно-оранжевому Марсу и посетить другие популярные места
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска или в городе (место и врем...
21 ноя в 08:00
28 ноя в 08:00
37 000 ₽ за человека
Мини-группой по Алтаю в медно-золотом убранстве осени
Полюбоваться бирюзой Катуни и Гейзерного озера, посетить Пазырыкские курганы и алый Марс
Начало: Горно-Алтайск, 9:00. Возможно любое другое время в...
21 ноя в 08:00
55 000 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в ноябре 2025
