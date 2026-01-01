Описание тура
Организационные детали
Если у вас особая диета — обязательно сообщите нам об этом заранее, мы обо всём позаботимся!
Проживание. 2-местное размещение в отеле «Ковчег» в номерах с удобствами. Во время похода будем жить в палатках с мягкими матрасами и подушками.
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание.
Транспорт. Будем передвигаться на минивэне.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Уровень сложности. Предусмотрены конные переходы (по 4 часа в день), а также треккинги. Тур подойдёт как для новичков в конном деле, так и для опытных всадников.
Программа тура по дням
Алтай, встречай
Встретим вас в аэропорту. После сбора группы отправляемся в живописный Усть-Коксинский район — наш стартовый пункт путешествия.
По дороге сделаем остановку на завтрак на берегу реки Катунь, наслаждаясь окружающей природой. Далее проведём 4,5 часа в пути по живописной горной дороге, проходящей через несколько перевалов. Мы увидим смену ландшафтов: от зелёных холмов Майминского и Шебалинского районов до суровых просторов Онгудайского, степного Усть-Канского и, наконец, волшебного Усть-Коксинского, словно сошедшего со страниц «Властелина колец».
На одной из остановок устроим небольшой обед на свежем воздухе с потрясающим видом на горы.
Во второй половине дня прибываем в место нашего размещения. Вечером — отдых и вкусный ужин.
В седле по алтайской тайге
После завтрака отправляемся к точке начала конного похода. Здесь мы распределим вещи в арчимаки (походные сумки), познакомимся с инструкторами, подберём лошадей и получим снаряжение. Перед стартом обязательно пройдём инструктаж по технике безопасности.
Около полудня начинаем путь. Сегодня нам предстоит 4 часа верховой езды через густую алтайскую тайгу. Мы пересечём каменистый перевал, проедем по видовой дороге и окажемся на завораживающем горном плато, где пейзаж кардинально изменится — отсюда начинается высокогорье.
По пути сделаем остановки на сытный перекус и фотосессии в самых красивых местах.
К вечеру доберёмся до первой стоянки — Крутинского озера. Это место окутано тишиной и магией, с могучими соснами вокруг и гладью воды, отражающей небо.
Разбиваем лагерь, ставим палатки, натягиваем тент и разводим костёр. Готовим сытный ужин, варим глинтвейн и проводим душевный вечер знакомств у огня.
Путь к Красной горе
Утро начинается с неспешного подъёма в 9:30, плотного завтрака и чашки горячего кофе. Собираем лагерь, седлаем лошадей и отправляемся в путь к Красной горе.
Дорога обещает быть захватывающей: нас ждут подъёмы и спуски, панорамные виды, зыбучие болота, густые леса и даже отвесные скалы.
Сегодня мы проведём в седле около 5 часов, делая остановки для отдыха, обеда и фотосъёмки.
К вечеру прибываем на одну из лучших стоянок нашего путешествия — озеро Красной горы. Здесь мы проведём два дня, наслаждаясь первозданной природой.
Разбиваем кемпинг прямо на берегу, разогреваем баню, готовим вкусный ужин и любуемся звёздным небом.
Исследуем окрестности
Просыпаемся в одном из самых таинственных мест Алтая, завтракаем, наслаждаясь видом на горное озеро.
Сегодня мы остаёмся здесь и отправляемся в радиальные выходы. Есть два варианта маршрута:
1. Короткий подъём (40 минут пешком или верхом) к труднодоступному озеру Красной горы. Здесь мы сделаем красивые снимки в живописных локациях.
2. Для любителей пеших прогулок — более сложный маршрут к двум озёрам и небольшому водопаду (в пути около 1,5 часов в одну сторону). Этот маршрут требует больше сил, но и виды здесь особенно впечатляющие.
После обеда нас ждёт активный отдых — прогулка по озеру на сапах с небольшим квестом. Представьте: вы пересекаете прозрачную ледяную гладь среди гор, а впереди виднеется водопад. Настоящий релакс!
Вечером снова горячая баня, праздничный ужин, живая музыка, кальян, вино и душевные разговоры в кругу друзей.
Спуск к Катуни и таёжная пасека
После завтрака собираем лагерь и отправляемся к нашей последней стоянке. Дорога будет особенно живописной: мы проедем по гребням гор, с которых открываются панорамные виды на Алтай.
К вечеру спустимся к Катуни, матери всех алтайских рек, в прекрасную берёзовую рощу. Здесь мы оставим снаряжение и отправимся налегке на настоящую таёжную пасеку. Нас угостят ароматным мёдом и домашним медовым вином.
На обратном пути можно будет пуститься вскачь по бескрайним лугам — лошади, почувствовав простор, сами рванут наперегонки с ветром.
Вечером разбиваем лагерь, ужинаем и наслаждаемся теплом костра под шум Катуни.
Обратный путь
Позавтракав, отправляемся в сторону дома. Нас ждёт 2-часовой переход вдоль звенящей Катуни. Но приключение ещё не закончено! Мы заселяемся в отель, отдыхаем, принимаем душ, а затем отправляемся на прощальную фотосессию с лошадьми — возможность запечатлеть себя в лучших образах на фоне алтайских пейзажей.
Завершим путешествие праздничным ужином-пикником, где будем вспоминать лучшие моменты похода.
Окончание тура
Рано утром завтракаем и отправляемся в Горно-Алтайск. В 14:00 мы уже будем в районе аэропорта. Если вам не хочется покидать Алтай, мы с радостью поможем организовать для вас продолжение путешествия!
До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|85 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида и инструкторов
- Экскурсии и все активности по программе
- Снаряжение
- Сапы, баня
- Фото - и видеосъёмка
- Страховка
Что не входит в цену
- Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
- Алкоголь