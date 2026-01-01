Наедине с природой Алтая: активное путешествие с конными прогулками и походом

Покататься на сапах, увидеть Красную гору и порелаксировать в бане
Этот тур — ваш билет в мир нетронутой природы, высокогорных озёр, загадочных перевалов и бескрайних степей. Будем исследовать самые живописные локации этого края пешком и верхом. Нас ждут Крутинское озеро,
величественная Красная гора и горячая баня под звёздами.

Каждый день — это приключение: утренний кофе у костра, стремительный галоп по луговым просторам, прогулка на сапах по ледяному озеру и визит на таёжную пасеку, где нас угостят настоящим медовым вином. Вечера будут наполнены дружеским теплом, ароматом походных ужинов и разговорами у костра.

Описание тура

Организационные детали

Если у вас особая диета — обязательно сообщите нам об этом заранее, мы обо всём позаботимся!

Проживание. 2-местное размещение в отеле «Ковчег» в номерах с удобствами. Во время похода будем жить в палатках с мягкими матрасами и подушками.

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание.

Транспорт. Будем передвигаться на минивэне.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Уровень сложности. Предусмотрены конные переходы (по 4 часа в день), а также треккинги. Тур подойдёт как для новичков в конном деле, так и для опытных всадников.

Программа тура по дням

1 день

Алтай, встречай

Встретим вас в аэропорту. После сбора группы отправляемся в живописный Усть-Коксинский район — наш стартовый пункт путешествия.

По дороге сделаем остановку на завтрак на берегу реки Катунь, наслаждаясь окружающей природой. Далее проведём 4,5 часа в пути по живописной горной дороге, проходящей через несколько перевалов. Мы увидим смену ландшафтов: от зелёных холмов Майминского и Шебалинского районов до суровых просторов Онгудайского, степного Усть-Канского и, наконец, волшебного Усть-Коксинского, словно сошедшего со страниц «Властелина колец».

На одной из остановок устроим небольшой обед на свежем воздухе с потрясающим видом на горы.

Во второй половине дня прибываем в место нашего размещения. Вечером — отдых и вкусный ужин.

2 день

В седле по алтайской тайге

После завтрака отправляемся к точке начала конного похода. Здесь мы распределим вещи в арчимаки (походные сумки), познакомимся с инструкторами, подберём лошадей и получим снаряжение. Перед стартом обязательно пройдём инструктаж по технике безопасности.

Около полудня начинаем путь. Сегодня нам предстоит 4 часа верховой езды через густую алтайскую тайгу. Мы пересечём каменистый перевал, проедем по видовой дороге и окажемся на завораживающем горном плато, где пейзаж кардинально изменится — отсюда начинается высокогорье.

По пути сделаем остановки на сытный перекус и фотосессии в самых красивых местах.

К вечеру доберёмся до первой стоянки — Крутинского озера. Это место окутано тишиной и магией, с могучими соснами вокруг и гладью воды, отражающей небо.

Разбиваем лагерь, ставим палатки, натягиваем тент и разводим костёр. Готовим сытный ужин, варим глинтвейн и проводим душевный вечер знакомств у огня.

3 день

Путь к Красной горе

Утро начинается с неспешного подъёма в 9:30, плотного завтрака и чашки горячего кофе. Собираем лагерь, седлаем лошадей и отправляемся в путь к Красной горе.

Дорога обещает быть захватывающей: нас ждут подъёмы и спуски, панорамные виды, зыбучие болота, густые леса и даже отвесные скалы.

Сегодня мы проведём в седле около 5 часов, делая остановки для отдыха, обеда и фотосъёмки.

К вечеру прибываем на одну из лучших стоянок нашего путешествия — озеро Красной горы. Здесь мы проведём два дня, наслаждаясь первозданной природой.

Разбиваем кемпинг прямо на берегу, разогреваем баню, готовим вкусный ужин и любуемся звёздным небом.

4 день

Исследуем окрестности

Просыпаемся в одном из самых таинственных мест Алтая, завтракаем, наслаждаясь видом на горное озеро.

Сегодня мы остаёмся здесь и отправляемся в радиальные выходы. Есть два варианта маршрута:
1. Короткий подъём (40 минут пешком или верхом) к труднодоступному озеру Красной горы. Здесь мы сделаем красивые снимки в живописных локациях.
2. Для любителей пеших прогулок — более сложный маршрут к двум озёрам и небольшому водопаду (в пути около 1,5 часов в одну сторону). Этот маршрут требует больше сил, но и виды здесь особенно впечатляющие.

После обеда нас ждёт активный отдых — прогулка по озеру на сапах с небольшим квестом. Представьте: вы пересекаете прозрачную ледяную гладь среди гор, а впереди виднеется водопад. Настоящий релакс!

Вечером снова горячая баня, праздничный ужин, живая музыка, кальян, вино и душевные разговоры в кругу друзей.

5 день

Спуск к Катуни и таёжная пасека

После завтрака собираем лагерь и отправляемся к нашей последней стоянке. Дорога будет особенно живописной: мы проедем по гребням гор, с которых открываются панорамные виды на Алтай.

К вечеру спустимся к Катуни, матери всех алтайских рек, в прекрасную берёзовую рощу. Здесь мы оставим снаряжение и отправимся налегке на настоящую таёжную пасеку. Нас угостят ароматным мёдом и домашним медовым вином.

На обратном пути можно будет пуститься вскачь по бескрайним лугам — лошади, почувствовав простор, сами рванут наперегонки с ветром.

Вечером разбиваем лагерь, ужинаем и наслаждаемся теплом костра под шум Катуни.

6 день

Обратный путь

Позавтракав, отправляемся в сторону дома. Нас ждёт 2-часовой переход вдоль звенящей Катуни. Но приключение ещё не закончено! Мы заселяемся в отель, отдыхаем, принимаем душ, а затем отправляемся на прощальную фотосессию с лошадьми — возможность запечатлеть себя в лучших образах на фоне алтайских пейзажей.

Завершим путешествие праздничным ужином-пикником, где будем вспоминать лучшие моменты похода.

7 день

Окончание тура

Рано утром завтракаем и отправляемся в Горно-Алтайск. В 14:00 мы уже будем в районе аэропорта. Если вам не хочется покидать Алтай, мы с радостью поможем организовать для вас продолжение путешествия!

До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник85 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида и инструкторов
  • Экскурсии и все активности по программе
  • Снаряжение
  • Сапы, баня
  • Фото - и видеосъёмка
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
  • Алкоголь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, с 8:00 до 10:00
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, после 15:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите купку отмены.
Илья
Илья — Организатор в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 28 туристов
Наша молодая и амбициозная компания занимается организацией отдыха на Алтае с 2017 года. За это время у нас накопился внушительный багаж экскурсий, крутых походов, отличное знание местности, а также известный
на всю Россию детский конный и туристический лагерь. Всем сердцем любим Алтай и горы. Благодаря частым поездкам по всему свету мы точно знаем, что такое качественный сервис, и в своих турах всегда держим планку на высоте. Сочетание душевности, теплоты и комфорта считаем лучшей комбинацией. Сделать самое лучшее из того, что есть — такой у нас девиз!

