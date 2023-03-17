Туры на 23 февраля – туры в Горно-Алтайске

Найдено 3 тура в категории «Туры на 23 февраля» в Горно-Алтайске, цены от 29 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Планета «Алтай»: космические пейзажи, лазурные озёра и горные вершины
На машине
2 отзыва
3 дня
Планета «Алтай»: космические пейзажи, лазурные озёра и горные вершины
Высадиться на «алтайский Марс», увидеть, как сливаются реки, и рассмотреть все краски Алтая
Начало: Горно-Алтайск, 9:00-10:30
1 окт в 08:00
4 окт в 08:00
29 900 за человека
И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
На машине
1 отзыв
5 дней
И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
Высадиться на «Марс», увидеть петроглифы и прокатиться по канатной дороге
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время встречи зависит от ...
3 ноя в 08:00
6 ноя в 08:00
44 900 за человека
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
На машине
На снегоходах
1 отзыв
6 дней
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
Увидеть, как зимуют лебеди-кликуны, погонять на снегоходах и насладиться видами Чуйского тракта
Начало: Горно-Алтайск
3 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
54 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • M
    Margarita
    17 марта 2023
    И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
    Летела на Алтай первый раз! Критерии Основные это перезагруз, эмоции, выдохнуть, отвлечься и удивиться в позитиве! Еще одно, никакого советского союза
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    в плане размешения- туалеты на этаже, ложки, вилки на кассе. . т. д. Тур классный, это просто потрясающее время или нам просто повезло с погодой и гидом, а возможно дУхи Алтая позволили все увидеть! Я бы скорей назвала этот тут Энергетический ретрит с красотами Алтая! Гид наш -это человек энциклопедия и находка для нас! С таким упоением и полным погружением в тур и нас редко встретишь! Спасибо огромное Алексею и спасибо Наталии за такого гида! С небольшими организационными вопросами все решилось достаточно быстро что порадовало! Здорово что можно было ипровизировать по ходу и гибкость временная и программная особый плюс этой программы или этого гида! В Актоше нашли супер кафе, отметили на яндекс карты. Вкусно накормили, место не входило в программу но единственное оказалось приемлемым. Если кто захочет баню, заказывайте в Эко отеле Природе (лично видела баню), в Актоше не стоит (на март сезон, летом говорят есть еще места), разочарование некое по самой бане (сухая, без купели, грязная и не совсем безопасная) и ее организации. Можно отметить «градусную» радость при объяснениях хозяйки как работает баня - как местное гостеприиство! Огромное спасибо Сергею (Эко отель Природа) за супер поездки на снегоходах! Сам отель на 5! Белки бегают, шишки кругом! Лесные красоты и запахи кедрача и сосен это не передать! Грузди в Белокурихе (кафе Баваренок) это что то не земное, кто любит грибы поймете что такое хрустящие грузди! Никогда не ела их со сметаной но их подавали со сметаной и луком! Девчонки там душевные! Манжерок отель не могу сказать что какое то экзотическое место, но номер 97 в котедже очень даже с видом на сосны. Питание вполне хорошо- завтраки! Плюс рыночек рядом с местными разносолами и сувенирами! Попробуйте Латте с кедровыми орешками - на этом рыночке или наверху на ГЛК. Это вкусно очень. Если где то будете брать в другом месте спрашивайте если они их дробят! С дробленными не вкусно! Про природу Алтая писать даже не стоит, это надо видеть! Ни одна фотка, а их я сделала тысячи не передает все краски! И да наш совет! Берите с собой друзей по тактм же интересам и глинтвейн! На всем протежении тура а это почти 1500 км мы находили где его сварить! Это тоже один из больших плюсов (в смысле отсутвтвие лакшари сервиса и наличие кухонь в гостиницах).

    Летела на Алтай первый раз! Критерии Основные это перезагруз, эмоции, выдохнуть, отвлечься и удивиться в позитиве!
  • Л
    Лия
    30 декабря 2022
    Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
    Ожившая зимняя сказка - освобождайте память телефона - захочется фотографировать каждый момент) виды завораживают Очень комфортная поездка в плане проживания (парк-отель
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    Манжерок и "У Расула") и логистики. Наталья - организатор тура - всегда все подскажет и быстро ответит на все вопросы. Гид Алексей - человек, который откроет вам все сокровища Алтая, проведет нехоженными тропами, напоит вкуснейшим чаем и подарит вам мифы и предания древнего Алтая, в общем однозначно - да - рекомендую! Особенно всем, кто устал от каменных джунглей и кому нужна перезагрузка.

    Ожившая зимняя сказка - освобождайте память телефона - захочется фотографировать каждый момент) виды завораживаютОжившая зимняя сказка - освобождайте память телефона - захочется фотографировать каждый момент) виды завораживаютОжившая зимняя сказка - освобождайте память телефона - захочется фотографировать каждый момент) виды завораживаютОжившая зимняя сказка - освобождайте память телефона - захочется фотографировать каждый момент) виды завораживаютОжившая зимняя сказка - освобождайте память телефона - захочется фотографировать каждый момент) виды завораживаютОжившая зимняя сказка - освобождайте память телефона - захочется фотографировать каждый момент) виды завораживаютОжившая зимняя сказка - освобождайте память телефона - захочется фотографировать каждый момент) виды завораживают

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Туры на 23 февраля»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Планета «Алтай»: космические пейзажи, лазурные озёра и горные вершины
  2. И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
  3. Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Остров Патмос
  4. Гейзерное озеро
  5. Телецкое озеро
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Урочище Че-Чкыш
  9. Петроглифы
  10. Тавдинские пещеры
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в августе 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Туры на 23 февраля" можно забронировать 3 тура от 29 900 до 54 900. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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