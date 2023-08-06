Путешествие на край земли
Первозданная природа вдали от туристических дорог дает возможность без спешки и с эстетическим наслаждением научиться верховой езде. Возможно проведение тура под индивидуальный запрос. Стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от размера группы и параметров программы.
июн
июл
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Туркомплекс «Таежник» - село Кайтанак
День переезда к стартовой точке активной части маршрута.
Часть пути пролегает вдоль знаменитого Чуйского тракта, затем дорога уходит на юго-запад в сторону Усть-Коксы и дальше около 30 км до небольшого села Кайтанак.
Группа преодолеет ряд перевалов (Семинский, или Чакырский, а также Ябоганский), включая захватывающий дух перевал Громотуха перед самым въездом в Усть-Коксу.
Протяженность: авто – 370 км.
Конный переход до озера Крутинское
Завтрак.
После завтрака распределяются продукты питания между участниками похода и упаковываются в арчимаки и драйбеги.
Гид проводит инструктаж по технике безопасности и правилам управления лошадью, после чего проводника распределяют лошадей между туристами.
Выход на маршрут.
Первый конный переход не сложен и не продолжителен. Сначала тропа идет вдоль Катуни, затем уходит от Катуни и проходя рядом с горой Кабануха приводит путников к цели первого конного дня – озеру Крутинскому, где и разбиваем лагерь.
Конный переход 4 часа. Протяженность: 15 км.
Конный переход до горы Красная
После завтрака сворачиваем лагерь и выдвигаемся к горе Красной, высотой 2471 м, периодически пересекая небольшие притоки реки Прямой Кайтанак.
У подножия горы Красная разбиваем лагерь, в котором группе предстоит провести две ночи.
После того как лагерь установлен у путников появляется свободное время для того, чтобы запечатлеть окружающие красоты.
Конный переход 4 часа. Протяженность: 15 км.
Дневка. Радиальный выход на Красные озера
В этот день кони отдыхают, а гости Горного Алтая совершают пешую экскурсию к озерам у подножия горы Красная, где при желании в жаркую погоду можно искупаться или принять солнечные ванны.
Продолжительность выхода пешком 4 часа. Протяженность: 7 км.
Конный переход до горы Паламошка
С утра завтракаем и, свернув лагерь, отправляемся к следующей точке маршрута – подножию горы Паламошка, высота которой 2425 м, где в очередной раз разворачиваем лагерь, и в этом лагере участникам маршрута предстоит провести 2 ночи.
Конная тропа периодически пересекает мелкие речушки, которые являются притоками реки Бирюкса.
Конный переход 5-6 часов. Протяженность: 20 км.
Дневка. Радиальный выход на реку Бирюкса
Сегодня путники познакомятся с самой рекой Бирюкса, притоки которой им довелось пересечь в предыдущий день, а после окончания конной прогулки без арчимаков – время отдыха и релаксации.
Протяженность: кони – 8 км.
Конный переход до села Кайтанак
Впереди туристов ждет заключительный день маршрута.
Конная тропа, идущая вдоль самой крупной реки Алтая – Катуни, приводит туристов в с. Кайтанак, где и начиналось путешествие.
Конный переход 6-7 часов. Протяженность: 30 км.
Выезд
Переезд на туркомплекс Таёжник.
Выезд.
Протяженность: авто – 370 км.
Внимание! Время указанно местное разница с Москвой +4!
Туристы, выезжающие в города Новосибирск и Барнаул, выезжают вечерним автобусом в 22:30.
Для тех, кто заказал индивидуальный трансфер из Барнаула, время выезда оговаривается индивидуально.
Доставка в аэропорт г. Горно-Алтайска осуществляется ко времени вылета самолета.
Проживание
На протяжении всего маршрута проживание в туристических палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ночевки в палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Перевозки, согласно программы тура
- Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах)
- Баня, согласно программы тура
- Аренда лошадей
- Оплата работы инструкторов, конюхов
- Оплата рекреационных сборов
- Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
- Оплата трехразового питания
- Аренда снаряжения
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Барнаула, Горно-Алтайска, Новосибирска и обратно
- Доставка до турбазы «Таежник» и обратно
- Проживание до начала тура и после
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Рюкзак (до 40 л), чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно вести вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (арчимак – переметная сумка и драйбег).
- Походная обувь – желательно сапоги, могут быть кожаные, резиновые, кирзовые, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище), или высокие ботинки.
- Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой не разношенной обуви.
- Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
- Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов:
- спортивные брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов, сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б;
- рубашка или футболка с длинным рукавом;
- ветровка из плотного материала;
- подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
- Комплект одежды для отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
- Теплый свитер или толстовка (желательно флис или шерсть).
- Теплая куртка (синтепоновая или пуховая), т. к. погода в горах крайне непредсказуема.
- Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
- Кепка или панама, закрывающая лицо и глаза от воздействия прямых солнечных лучей, либо бандану.
- Перчатки (можно простые хлопчатобумажные).
- Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных.
- Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) – длинный резиновый плащ с копюшоном
- Купальный костюм.
- Туалетные и гигиенические принадлежности, в т. ч. гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
- Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
- Маленький фонарик (налобный).
- Индивидуальная аптечка, если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах. Основную аптечку берет с собой инструктор.
- Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л, но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.
- Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой, а также запасной аккумулятор к нему либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочется запечатлеть будет много, а подзарядиться негде.
- Сидение туристическое (хоба).
- Личная посуда (тарелка, ложка, кружка).
- Полотенце(приразмещении в палатках или домиках без удобств)
- Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендую иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180 л – 4 шт.
Рекомендуется иметь собственный спальный мешок, рассчитанный на температуру до -5 градусов. При отсутствии, спальный мешок выдается.
Требование к набору личных вещей: ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку).
ВАЖНО! Одежда для верховой езды должна быть удобной, не сковывающей движения, не шуршащей. Брюки из плотной мягкой ткани без грубых внутренних швов.
Особенности маршрута
- Желающие могут в дополнение к конному маршрут приобрести водный тур;
- Маршрут несложный, в нем могут участвовать как люди, имеющие опыт конных походов, так и новички;
- В качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в разделе "Что взять с собой?"
- На крутых склонах, каменных россыпях и снежных участках коня ведут в поводу;
- На маршруте работают 1-2 инструктора, конюх;
- Дети до 12 лет на маршрут не допускаются;
- На маршруте выдается все необходимое снаряжение;
- График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора;
Требования к подготовке и возрасту участников
Маршрут несложный, в нем могут участвовать как люди, имеющие опыт конных походов, так и новички.
Дети до 12 лет на маршрут не допускаются. Дети с 12 лет только в сопровождении родителей.
Входит ли доставка в стоимость тура?
Тур начинается на туркмоплексе «Таёжник» (с. Манжерок Республики Алтай).
Доставка до т\к Таежник и обратно из любых городов, кроме Горно-Алтайска (аэропорт в день начала тура).
Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, билеты туристами приобретаются самостоятельно. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск – Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т/к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала – 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда, мы можем Вам помочь приобрести данный билет, при условии оплаты его стоимости заранее.
Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал – Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 – 23:00, автобус необходимо остановить у т/к Таежник. Время прибытия в Новосибирск – 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула осуществляется частными перевозчиками (туроператор помогает организовать доставку): встреча в аэропорту г. Барнаула с 5:50 до 7:50 утра (отъезд по последним прибывшим пассажирам), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра (отъезд по последним прибывшим пассажирам). В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин частных перевозчиков возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах от 1500,00 в одну сторону (стоимость зависит от перевозчика, туроператор не гарантирует фиксированную стоимость, оплачивается на месте водителю, уточняйте при бронировании).
Возможна организация индивидуальной доставки в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину в одну сторону, такой трансфер заказывается заранее. (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании).
Встреча в аэропорту Горно-Алтайскаосуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, не звонком, на телефон, указанном в ваучере), чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: включайте свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Питание на маршруте
Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки. Первый завтрак и обед (зависимости от особенности маршрута) организовывается в кафе или столовой расположенной по маршруту следования к базовой стоянке.
В стационарных и походных условиях питание трехразовое, пища готовится туристами самостоятельно под руководством инструктора на костре, примусе или газовой горелке. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка.
Личную посуду туристам необходимо иметь свою.
Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура).
В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком.
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Вода берется из ручьев, рек, озер.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое выдается групповое снаряжение?
- палатка. В наличии у нас 2-х и 3-х местные палатки. Если туристы заказывают тур совместно (2 человека) то к ним никого не подселяют, если по отдельности – гид берет количество палаток объективно под группу и тур. Размещение туристов по одному крайне нежелательно, поскольку упаковать в один конный драйбег палатку, коврик и спальник с вкладышем довольно проблематично;
- спальник. Спальник подбирается под туриста и условий похода. Наличие собственного спальника приветствуется, но нужно учитывать 2 момента: температура Комфорта спальника не должна превышать +5градусов Цельсия и наличие собственного спальника не влияет на стоимость тура;
- вкладыш в спальник. Может быть 2-х видов: флисовый (на высокогорные маршруты) и бязевый. Вкладыши в спальники стираются после каждого маршрута;
- коврик пенополиуритановый (каремат), толщиной 8-12 мм. Надувные коврики не выдаем, надувные подушки тоже;
- плащ ОЗК выдается все в обязательном порядке. Спасает от сильных и затяжных дождей во время конных переходов и в лагере. На случай мелкого, непродолжительного дождя туристам пригодятся плотные ветровки, куртки с влагоотталкивающими свойствами из их ЛИЧНЫХ вещей. В магазинах можно приобрести пропитку для одежды от дождя и влаги и обработать одежду заранее;
- драйбег конный, или сухая сумка. Предназначен для перевозки палаток, спальников, вкладышей в спальник, личных вещей, если останется свободное место;
- арчимаки, или переметная сумка. Предназначена для перевозки части продуктов, личных вещей. При наличии свободного места в арчимаках, гид может отдать что-то из общественного инвентаря;
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.