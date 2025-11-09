Мои заказы

За пейзажами весеннего Алтая: цветение маральника

Отправиться подальше в горы за единением с природой и панорамными видами и найти розовые цветы
Природа Алтая никого не оставляет равнодушным, а весной склоны гор и долины восхищают ещё больше — расцветает маральник.

Мы побываем в популярных и отдалённых местах, таких как Чулышманская долина, и насладимся красочными пейзажами.

Рассмотрим оттенки Алтайского Марса и Гейзерного озера и насладимся освежающими брызгами мощного водопада Куркуре. А ещё проедем по знаменитому Чуйскому тракту и полюбуемся панорамами с перевалов.
Ближайшие даты:
29
апр6
мая
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой: маленький рюкзачок для радиальных выходов, фонарик, средство от загара, солнцезащитные очки, полотенца для умывания, полотенца для бани, спортивный костюм, дождевик, термобельё, ветровку, тёплая кофту, тёплые носки (несколько пар), тёплые штаны, водолазку, тёплая шапку, кружку/ложку/миску, документы, наличные деньги, медицинский полис. Рекомендуем оформить страховку от клеща. Треккинговые палки по желанию.

Программа тура по дням

1 день

По Чуйскому тракту до Курая

Сегодня вас ждет продолжительный переезд по знаменитому Чуйскому тракту. Дорога пройдет через 2 живописных перевала — Семинский и Чике-Таман, с которых открываются величественные виды на горы Алтая. Этот путь знаменит своими природными красотами. Вечером прибудем в село Курай, где заселимся на базу отдыха на ближайшие 2 ночи.

По Чуйскому тракту до Курая
2 день

Алтайский Марс и ледники вокруг

Начало дня порадует вас завораживающими видами на панораму ледников Северо-Чуйского хребта. После завтрака отправимся к уникальному природному объекту — урочищу Кызыл-Чин, известному как Алтайский Марс. Это место, где кажется, что вы попали на другую планету. Вы прогуляетесь по необычным каньонам и откроете для себя эту удивительную локацию с её яркими красными оттенками и геологическими образованиями. Вечером вернёмся на базу в село Курай.

Алтайский Марс и ледники вокруг
3 день

Путь до Чулышманской долины

Сегодня нас ждёт переезд в сторону Улагана. По дороге увидим множество природных достопримечательностей, среди которых Красные ворота, озёра, Улаганский перевал и Пазырыкские курганы. А ещё полюбуемся видами с перевала Кату-Ярык. Вечером приедем на базу отдыха в Чулышманской долине.

Путь до Чулышманской долины
4 день

Прогулка к водопаду Куркуре

Так далеко мы приехали, чтобы вдоволь насладиться единением с природой и увидеть дикие места. Сегодня отправимся в пешую прогулку к мощному и величественному водопаду Куркуре (4 км). Поднимемся на склон горы, где спрятан ещё один, менее известный водопад. С вершины откроется потрясающая панорама Чулышманской долины. День пройдёт неспешно, никуда не бежим, наслаждаемся отдыхом на природе.

Прогулка к водопаду Куркуре
5 день

Возвращение в город

После завтрака отправимся в обратный путь в Горно-Алтайск. По дороге вас ждёт ещё множество живописных мест. Обязательно сделаем несколько остановок.

Возвращение в город

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет55 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все переезды по программе
  • Переправа через Чулышман
  • Посещение всех достопримечательностей по программе
  • Рекреационные сборы
  • Работа гида
  • Страхование от несчастного случая
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Баня
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 11:00
Завершение: Горно-Алтайск, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 10 туристов
Наша компания ориентирована на многодневные туры по разным регионам России. Мы проводим путешествия от эконом до VIP уровня. У нас более 50 авторских туров. Постоянно расширяем ассортимент. В нашей команде
читать дальше

работают только опытные гиды, для которых путешествия являются образом жизни. Они помогут сделать даже самую сложную и труднопроходимую экспедицию комфортной и увлекательной. С нами вы почувствуете себя настоящими первооткрывателями. А все сложности будут вам по плечу.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

