2 день

Алтайский Марс и ледники вокруг

Начало дня порадует вас завораживающими видами на панораму ледников Северо-Чуйского хребта. После завтрака отправимся к уникальному природному объекту — урочищу Кызыл-Чин, известному как Алтайский Марс. Это место, где кажется, что вы попали на другую планету. Вы прогуляетесь по необычным каньонам и откроете для себя эту удивительную локацию с её яркими красными оттенками и геологическими образованиями. Вечером вернёмся на базу в село Курай.