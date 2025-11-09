Мы побываем в популярных и отдалённых местах, таких как Чулышманская долина, и насладимся красочными пейзажами.
Рассмотрим оттенки Алтайского Марса и Гейзерного озера и насладимся освежающими брызгами мощного водопада Куркуре. А ещё проедем по знаменитому Чуйскому тракту и полюбуемся панорамами с перевалов.
Возьмите с собой: маленький рюкзачок для радиальных выходов, фонарик, средство от загара, солнцезащитные очки, полотенца для умывания, полотенца для бани, спортивный костюм, дождевик, термобельё, ветровку, тёплая кофту, тёплые носки (несколько пар), тёплые штаны, водолазку, тёплая шапку, кружку/ложку/миску, документы, наличные деньги, медицинский полис. Рекомендуем оформить страховку от клеща. Треккинговые палки по желанию.
По Чуйскому тракту до Курая
Сегодня вас ждет продолжительный переезд по знаменитому Чуйскому тракту. Дорога пройдет через 2 живописных перевала — Семинский и Чике-Таман, с которых открываются величественные виды на горы Алтая. Этот путь знаменит своими природными красотами. Вечером прибудем в село Курай, где заселимся на базу отдыха на ближайшие 2 ночи.
Алтайский Марс и ледники вокруг
Начало дня порадует вас завораживающими видами на панораму ледников Северо-Чуйского хребта. После завтрака отправимся к уникальному природному объекту — урочищу Кызыл-Чин, известному как Алтайский Марс. Это место, где кажется, что вы попали на другую планету. Вы прогуляетесь по необычным каньонам и откроете для себя эту удивительную локацию с её яркими красными оттенками и геологическими образованиями. Вечером вернёмся на базу в село Курай.
Путь до Чулышманской долины
Сегодня нас ждёт переезд в сторону Улагана. По дороге увидим множество природных достопримечательностей, среди которых Красные ворота, озёра, Улаганский перевал и Пазырыкские курганы. А ещё полюбуемся видами с перевала Кату-Ярык. Вечером приедем на базу отдыха в Чулышманской долине.
Прогулка к водопаду Куркуре
Так далеко мы приехали, чтобы вдоволь насладиться единением с природой и увидеть дикие места. Сегодня отправимся в пешую прогулку к мощному и величественному водопаду Куркуре (4 км). Поднимемся на склон горы, где спрятан ещё один, менее известный водопад. С вершины откроется потрясающая панорама Чулышманской долины. День пройдёт неспешно, никуда не бежим, наслаждаемся отдыхом на природе.
Возвращение в город
После завтрака отправимся в обратный путь в Горно-Алтайск. По дороге вас ждёт ещё множество живописных мест. Обязательно сделаем несколько остановок.
|Стандартный билет
|55 600 ₽
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все переезды по программе
- Переправа через Чулышман
- Посещение всех достопримечательностей по программе
- Рекреационные сборы
- Работа гида
- Страхование от несчастного случая
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Баня