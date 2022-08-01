Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
Начало: Г. Горно-Алтайск
8 авг в 10:00
142 000 ₽ за человека
Алтай, удивляй: путешествие по природным достопримечательностям и активный отдых
Прокатиться на моторафте, устроить пикник у Мультинских озёр и увидеть водопад Куркуре
Начало: Горно-Алтайск, до 11:00
4 авг в 11:00
14 сен в 11:00
98 000 ₽ за человека
За пейзажами весеннего Алтая: цветение маральника
Отправиться подальше в горы за единением с природой и панорамными видами и найти розовые цветы
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 11:00
29 апр в 08:00
6 мая в 08:00
55 600 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья1 августа 2022тур интересный, но непростой. Нам не очень повезло с погодой, дожди и холодные ночи, поэтому ночевки в палатке стали для
- ДДолгополов14 августа 2021Тур понравился очень. Удачно сочетались переезды с пешими переходами. Выбранный нами автотур с палатками позволил увидеть значительно больше всего интересного. Впечатлений очень много и все приятные. Спасибо за доставленное удовольствие.
- ААлександра10 августа 2021Тур отличный. Многое охватывает. Для первого знакомства с Алтаем - то, что нужно!
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Водопад Куркуре»
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