читать дальше нас испытанием. Отдельная благодарность гиду Андрею, он показал все самые интересные места, готовил, водил машину по сложным дорогам и заботился о нас. Увидели много, природа потрясающая. Для этого тура нужна хорошая физическая форма, пожилым людям и маленьким детям будет трудно, подросткам должно понравиться.

тур интересный, но непростой. Нам не очень повезло с погодой, дожди и холодные ночи, поэтому ночевки в палатке стали для