Вы побываете на всесезонном курорте «Манжерок», подниметесь на вершину Малой Синюхи и увидите панораму гор.
Сможете выбрать: провести весь
Берите с собой удобную одежду и обувь по погоде.
Прибытие на всесезонный курорт «Манжерок» и подъём на Малую Синюху
Выезд из Барнаула запланирован с 8:00 до 9:00, из Бийска — с 10:00 до 11:00, а из Горно-Алтайска — с 12:00 до 13:00. Участникам, прибывающим самолётом, рекомендуется выбирать рейсы с прилётом в Горно-Алтайск. Для ранних прибытий возможен индивидуальный трансфер из аэропорта.
Наш путь лежит к всесезонному курорту «Манжерок», где горные пейзажи сочетаются с комфортной инфраструктурой. Современный шестиместный подъёмник с панорамными окнами мягко поднимет вас на вершину Малой Синюхи, высота которой достигает 1200 метров. Подъём занимает около 15 минут, и за это время вы сможете насладиться захватывающими видами на окрестности — заснеженные склоны, леса и сияние горного воздуха.
Расстояние до курорта составит примерно 340 км от Барнаула, 170 км от Бийска и 95 км от Горно-Алтайска. От стоянки предстоит короткая пешая прогулка длиной около 2 км.
Программа на выбор: катание на лыжах или сноуборде или прогулка к Камышлинскому водопаду и Зубровый заказник
Программа дня зависит от ваших желаний.
Вариант №1. Горнолыжный курорт «Манжерок».
Любители активного отдыха смогут покататься на лыжах или сноуборде, устроить весёлые заезды на тюбингах. Стоимость услуг курорта оплачивается отдельно. Официальный старт зимнего сезона — с 5 по 10 декабря.
Вариант №2. Тайны замёрзшего водопада и зубры.
Тем, кто предпочитает спокойствие и уединение, предлагаем прогуляться по заснеженному лесу к Камышлинскому водопаду. В зимний сезон его струи превращаются в фантастические ледяные формы. Дорога к водопаду проходит через тихий кедровый бор, где воздух наполнен свежестью и ароматом хвои, а под ногами мягко поскрипывает снег.
После вас ждёт поездка в Зубровый заказник. Среди белоснежных просторов живут мощные и редкие представители фауны — зубры, занесённые в Красную книгу. Здесь можно понаблюдать за этими удивительными животными и даже покормить их с рук.
После насыщенного дня возвращение в гостиницу запланировано на 18:00.
Общая протяжённость маршрута составит около 100 км на автомобиле и около 3 км пешком.
Голубые озёра, Зубы Дракона и священный остров Патмос
В 11:00 отправимся к знаменитым Голубым озёрам, которые в народе называют «глазами Катуни». Эти удивительные водоёмы появляются лишь зимой, когда Катунь покрывается прочным льдом.
По пути откроются величественные виды на горные скалы, известные как Зубы Дракона. Их заострённые вершины, укрытые снегом и льдом, действительно напоминают огромную пасть мифического существа.
Далее маршрут приведёт к острову Патмос — священному месту, окутанному легендами. Здесь, на отвесной скале над замёрзшей Катунью, возвышается храм Иоанна Богослова, словно парящий между небом и льдом. Попасть туда можно по подвесному мосту, украшенному хрупкими ледяными гирляндами, переливающимися в лучах зимнего солнца.
Возвращение в гостиницу запланировано на 18:00. Общая протяжённость маршрута составит около 120 км на автомобиле и около 3 км пешком.
Отъезд
После завтрака предстоит организованный отъезд с 8:00 до 10:00. Доставим вас в Горно-Алтайск, Бийск и Барнаул. Для путешественников, у которых запланирован ранний авиарейс, возможен индивидуальный трансфер в аэропорт за дополнительную плату.
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска/Барнаула/Бийска и обратно
- Питание вне программы - ок. 700-800 ₽ за приём пищи
- Трансферы из/в аэропорт
- Доплата за 1-местное размещение
- Услуги на курорте «Манжерок»