Выезд из Барнаула запланирован с 8:00 до 9:00, из Бийска — с 10:00 до 11:00, а из Горно-Алтайска — с 12:00 до 13:00. Участникам, прибывающим самолётом, рекомендуется выбирать рейсы с прилётом в Горно-Алтайск. Для ранних прибытий возможен индивидуальный трансфер из аэропорта.

Наш путь лежит к всесезонному курорту «Манжерок», где горные пейзажи сочетаются с комфортной инфраструктурой. Современный шестиместный подъёмник с панорамными окнами мягко поднимет вас на вершину Малой Синюхи, высота которой достигает 1200 метров. Подъём занимает около 15 минут, и за это время вы сможете насладиться захватывающими видами на окрестности — заснеженные склоны, леса и сияние горного воздуха.

Расстояние до курорта составит примерно 340 км от Барнаула, 170 км от Бийска и 95 км от Горно-Алтайска. От стоянки предстоит короткая пешая прогулка длиной около 2 км.