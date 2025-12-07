Мои заказы

Зимнее очарование Алтая: Манжерок, Камышлинский водопад и Голубые озёра

Заглянуть в «глаза Катуни», побывать на священном острове Патмос и покормить зубров с рук
Приглашаем вас в маленькое, но насыщенное путешествие по сказочному Алтаю в снежном убранстве.

Вы побываете на всесезонном курорте «Манжерок», подниметесь на вершину Малой Синюхи и увидите панораму гор.

Сможете выбрать: провести весь
день, рассекая по склонам на лыжах и сноуборде, или прогуляться к застывшему Камышлинскому водопаду и посетить Зубровый заказник, где живут лесные великаны.

Увидите Голубые озёра, подо льдами которых сверкают «глаза Катуни», полюбуетесь грядой скал «Зубы Дракона» и побываете на острове Патмос, куда можно добраться лишь по подвесному мосту.

Описание тура

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь по погоде.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на всесезонный курорт «Манжерок» и подъём на Малую Синюху

Выезд из Барнаула запланирован с 8:00 до 9:00, из Бийска — с 10:00 до 11:00, а из Горно-Алтайска — с 12:00 до 13:00. Участникам, прибывающим самолётом, рекомендуется выбирать рейсы с прилётом в Горно-Алтайск. Для ранних прибытий возможен индивидуальный трансфер из аэропорта.

Наш путь лежит к всесезонному курорту «Манжерок», где горные пейзажи сочетаются с комфортной инфраструктурой. Современный шестиместный подъёмник с панорамными окнами мягко поднимет вас на вершину Малой Синюхи, высота которой достигает 1200 метров. Подъём занимает около 15 минут, и за это время вы сможете насладиться захватывающими видами на окрестности — заснеженные склоны, леса и сияние горного воздуха.

Расстояние до курорта составит примерно 340 км от Барнаула, 170 км от Бийска и 95 км от Горно-Алтайска. От стоянки предстоит короткая пешая прогулка длиной около 2 км.

2 день

Программа на выбор: катание на лыжах или сноуборде или прогулка к Камышлинскому водопаду и Зубровый заказник

Программа дня зависит от ваших желаний.

Вариант №1. Горнолыжный курорт «Манжерок».
Любители активного отдыха смогут покататься на лыжах или сноуборде, устроить весёлые заезды на тюбингах. Стоимость услуг курорта оплачивается отдельно. Официальный старт зимнего сезона — с 5 по 10 декабря.

Вариант №2. Тайны замёрзшего водопада и зубры.
Тем, кто предпочитает спокойствие и уединение, предлагаем прогуляться по заснеженному лесу к Камышлинскому водопаду. В зимний сезон его струи превращаются в фантастические ледяные формы. Дорога к водопаду проходит через тихий кедровый бор, где воздух наполнен свежестью и ароматом хвои, а под ногами мягко поскрипывает снег.

После вас ждёт поездка в Зубровый заказник. Среди белоснежных просторов живут мощные и редкие представители фауны — зубры, занесённые в Красную книгу. Здесь можно понаблюдать за этими удивительными животными и даже покормить их с рук.

После насыщенного дня возвращение в гостиницу запланировано на 18:00.

Общая протяжённость маршрута составит около 100 км на автомобиле и около 3 км пешком.

3 день

Голубые озёра, Зубы Дракона и священный остров Патмос

В 11:00 отправимся к знаменитым Голубым озёрам, которые в народе называют «глазами Катуни». Эти удивительные водоёмы появляются лишь зимой, когда Катунь покрывается прочным льдом.

По пути откроются величественные виды на горные скалы, известные как Зубы Дракона. Их заострённые вершины, укрытые снегом и льдом, действительно напоминают огромную пасть мифического существа.

Далее маршрут приведёт к острову Патмос — священному месту, окутанному легендами. Здесь, на отвесной скале над замёрзшей Катунью, возвышается храм Иоанна Богослова, словно парящий между небом и льдом. Попасть туда можно по подвесному мосту, украшенному хрупкими ледяными гирляндами, переливающимися в лучах зимнего солнца.

Возвращение в гостиницу запланировано на 18:00. Общая протяжённость маршрута составит около 120 км на автомобиле и около 3 км пешком.

4 день

Отъезд

После завтрака предстоит организованный отъезд с 8:00 до 10:00. Доставим вас в Горно-Алтайск, Бийск и Барнаул. Для путешественников, у которых запланирован ранний авиарейс, возможен индивидуальный трансфер в аэропорт за дополнительную плату.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска/Барнаула/Бийска и обратно
  • Питание вне программы - ок. 700-800 ₽ за приём пищи
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Услуги на курорте «Манжерок»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул - 9:00, Бийск - 11:00, Горно-Алтайск - 13:00
Завершение: Горно-Алтайск - 11:00, Бийск - 13:00, Барнаул 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 67 туристов
Наша компания 25 лет на рынке. Работаем только с экспертами, которые действительно знают направления. Поэтому ваш отдых в надёжных руках. Организуем комфортное транспортное обслуживание и лично проверяем все отели. Поможем с любыми вопросами и будем на связи 24/7.

