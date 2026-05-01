Вы с ветерком прокатитесь по Телецкому озеру на катере, на джипах исследуете Чулышманскую долину, осмотрите
Описание тура
Организационные детали
Участие возможно с 5 лет.
Программа тура по дням
Встреча, завтрак и дегустация в усадьбе, заселение в отель на берегу Телецкого озера
После встречи в аэропорту мы отправимся в традиционную русскую усадьбу, где вас будет ждать сытный завтрак и дегустация целебных настоек. Затем по живописной дороге мы направимся к Телецкому озеру — его часто называют младшим братом Байкала за чистоту воды и окружающую природу. По прибытии заселимся в уютный отель у берега, отдохнём после дороги и вечером при желании совершим неспешную прогулку.
На катере по Телецкому озеру, переезд в Чулышманскую долину на джипах и вечер у костра
День начнётся с водного путешествия по Телецкому озеру. Мы пройдём на катере 78 километров, делая остановки в бухтах Алтайского биосферного заповедника. На одном из берегов нас примут хранители заповедника — семейная пара, переехавшая из Франции в дикую алтайскую тайгу. Вы услышите их необычную историю о том, как городская европейская жизнь сменилась на уединённую в лесу по соседству с медведями.
По прибытии на южный берег Телецкого озера пересаживаемся на комфортные внедорожники и отправляемся в уединённую Чулышманскую долину с отвесными скалами, чистой горной рекой и множеством водопадов. По прибытии размещаемся в уютных кедровых домиках на базе отдыха (по желанию — в оборудованном палаточном лагере) и отправляемся гулять к Каменным грибам — природным образованиям высотой до нескольких метров.
Вечером нас ждёт ужин из свежепойманного хариуса, горячая баня и тёплые посиделки у костра.
Треккинг к водопаду Куркуре, подъём на перевал Кату-Ярык
Утром устроим лёгкий треккинг к водопаду Куркуре. Путь займёт около 1 часа в одну сторону и пройдёт по живописной тропе вдоль реки. Затем нас ждёт подъём по знаменитому перевалу Кату-Ярык. Это серпантин с захватывающими видами на каньон реки Чулышман. С вершины перевала открываются панорамные виды. Мы окажемся на высокогорном плато, где расположены уединённые озёра.
Чуйская степь: скифские курганы, петроглифы, места силы и выступление кайчи
Этот день мы проведём в Чуйской степи. Мы увидим скифские курганы, останки древнетюркских поселений, редкие керексуры, загадочные оленные камни и каменные стелы — немые свидетели эпохи, уходящей в 5–6 тысячелетие до н. э. На скалах сохранились петроглифы, изображающие сцены охоты, ритуалы и символы древних племён.
Продолжим маршрут к сакральным местам силы. Доберёмся до Шаман-дерева, где, по преданиям, совершаются обряды обращения к духам, и до Коновязи Чингисхана — загадочной каменной конструкции, обросшей легендами.
Нас примут в кочевом стойбище и подадут традиционный обед в алтайском стиле. Вечером — баня, ужин и выступление сказителя кайчи у костра.
Прогулка по дну древнего океана, Алтайский Марс, Гейзерное озеро, ледники, святилища и встреча с местными
Утром окажемся на дне древнего океана Тетис — в месте, где миллионы лет назад плескались воды, а теперь под ногами лежат коралловые рифы и окаменелые морские раковины. Отсюда — прямиком на Алтайский Марс: красно-оранжевые горы, словно инопланетный пейзаж, откроются перед нами в урочище Кызыл-Чин.
Далее маршрут приведёт нас к Гейзерному озеру, известному своими бирюзовыми водами и живыми «узорами» на дне. Мы также увидим вечные ледники, побываем в священных местах силы, посетим святилища Калбак-Таш и Адар-Кан.
Основная часть пути пройдёт по живописному участку Чуйского тракта. Вечером нас примут местные жители — охотники, отшельник-архитектор и директор школы. Это встреча с настоящими хранителями алтайского духа, которые поделятся историями о жизни, природе и человеке в горах.
Дегустация мёда на пасеке, наблюдение за маралами и скала Чёртов палец
Утром нас ждёт экскурсия по пасеке: попробуем ароматный мёд и узнаем, как его производят. Прогуляемся по маральнику — природному комплексу, где содержатся алтайские маралы. Поднимемся к скале Чёртов палец, с вершины которого открываются живописные виды на альпийские луга, долину реки Катунь и хребты, по которым мы путешествовали последние дни.
Затем поедем в Чемальский район.
Петроглифы, остров Патмос, моторафтинг, рыбалка и барбекю
Сегодня отправимся в обзорную поездку по Чемальскому району. Осмотрим петроглифы Афанасьевской культуры — древние наскальные изображения, возраст которых превышает 4000 лет.
Зайдём на остров Патмос, соединённый с берегом подвесным мостом. Здесь находится скит Иоанна Богослова с редкими иконами. Увидим самое узкое и глубокое место Катуни. После этого нас ждёт активная часть дня: моторафт по спокойному участку реки и рыбалка. Пойманную форель мы приготовим на открытом огне и устроим барбекю на природе.
Вечером — торжественный прощальный ужин в ресторане.
Отъезд
Наш тур завершён, мы отвезём вас в аэропорт ко времени вашего вылета.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|250 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Джипинг
- Водные прогулки
- Услуги гидов
- Концерт кайчи
- Баня
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Доплата за 1-местное размещение - ок. 40 000-50 000 ₽