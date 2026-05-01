Джип-тур по Алтаю «всё включено»: главные места, водные прогулки, рыбалка, треккинг (только для вас)

Промчаться по Телецкому озеру, отыскать петроглифы, отведать местных блюд и увидеть Алтайский Марс
В одном туре мы объединили популярные локации Алтая, увлекательные активности, погружение в культуру и гастрономические открытия.

Вы с ветерком прокатитесь по Телецкому озеру на катере, на джипах исследуете Чулышманскую долину, осмотрите
скифские курганы в Чуйской степи, сделаете фото у Гейзерного озера и побываете на священном острове Патмос.

Вас ждёт несложный треккинг и мотарфтинг, уютные посиделки у костра, посещение бани, концерт кайчи и интересные встречи: с семейной парой из Франции, охотником, отшельником-архитектором и другими.

Вы пообедаете в кочевом стойбище и попробуете блюда алтайской кухни, а пойманную нами форель мы тут же зажарим на огне. Будем жить вдали от цивилизации, но с комфортом: на турбазах, в отелях и гостиницах. А ещё в стоимость уже включено разнообразное трёхразовое питание.

Описание тура

Организационные детали

Участие возможно с 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, завтрак и дегустация в усадьбе, заселение в отель на берегу Телецкого озера

После встречи в аэропорту мы отправимся в традиционную русскую усадьбу, где вас будет ждать сытный завтрак и дегустация целебных настоек. Затем по живописной дороге мы направимся к Телецкому озеру — его часто называют младшим братом Байкала за чистоту воды и окружающую природу. По прибытии заселимся в уютный отель у берега, отдохнём после дороги и вечером при желании совершим неспешную прогулку.

2 день

На катере по Телецкому озеру, переезд в Чулышманскую долину на джипах и вечер у костра

День начнётся с водного путешествия по Телецкому озеру. Мы пройдём на катере 78 километров, делая остановки в бухтах Алтайского биосферного заповедника. На одном из берегов нас примут хранители заповедника — семейная пара, переехавшая из Франции в дикую алтайскую тайгу. Вы услышите их необычную историю о том, как городская европейская жизнь сменилась на уединённую в лесу по соседству с медведями.

По прибытии на южный берег Телецкого озера пересаживаемся на комфортные внедорожники и отправляемся в уединённую Чулышманскую долину с отвесными скалами, чистой горной рекой и множеством водопадов. По прибытии размещаемся в уютных кедровых домиках на базе отдыха (по желанию — в оборудованном палаточном лагере) и отправляемся гулять к Каменным грибам — природным образованиям высотой до нескольких метров.

Вечером нас ждёт ужин из свежепойманного хариуса, горячая баня и тёплые посиделки у костра.

3 день

Треккинг к водопаду Куркуре, подъём на перевал Кату-Ярык

Утром устроим лёгкий треккинг к водопаду Куркуре. Путь займёт около 1 часа в одну сторону и пройдёт по живописной тропе вдоль реки. Затем нас ждёт подъём по знаменитому перевалу Кату-Ярык. Это серпантин с захватывающими видами на каньон реки Чулышман. С вершины перевала открываются панорамные виды. Мы окажемся на высокогорном плато, где расположены уединённые озёра.

4 день

Чуйская степь: скифские курганы, петроглифы, места силы и выступление кайчи

Этот день мы проведём в Чуйской степи. Мы увидим скифские курганы, останки древнетюркских поселений, редкие керексуры, загадочные оленные камни и каменные стелы — немые свидетели эпохи, уходящей в 5–6 тысячелетие до н. э. На скалах сохранились петроглифы, изображающие сцены охоты, ритуалы и символы древних племён.

Продолжим маршрут к сакральным местам силы. Доберёмся до Шаман-дерева, где, по преданиям, совершаются обряды обращения к духам, и до Коновязи Чингисхана — загадочной каменной конструкции, обросшей легендами.

Нас примут в кочевом стойбище и подадут традиционный обед в алтайском стиле. Вечером — баня, ужин и выступление сказителя кайчи у костра.

5 день

Прогулка по дну древнего океана, Алтайский Марс, Гейзерное озеро, ледники, святилища и встреча с местными

Утром окажемся на дне древнего океана Тетис — в месте, где миллионы лет назад плескались воды, а теперь под ногами лежат коралловые рифы и окаменелые морские раковины. Отсюда — прямиком на Алтайский Марс: красно-оранжевые горы, словно инопланетный пейзаж, откроются перед нами в урочище Кызыл-Чин.

Далее маршрут приведёт нас к Гейзерному озеру, известному своими бирюзовыми водами и живыми «узорами» на дне. Мы также увидим вечные ледники, побываем в священных местах силы, посетим святилища Калбак-Таш и Адар-Кан.

Основная часть пути пройдёт по живописному участку Чуйского тракта. Вечером нас примут местные жители — охотники, отшельник-архитектор и директор школы. Это встреча с настоящими хранителями алтайского духа, которые поделятся историями о жизни, природе и человеке в горах.

6 день

Дегустация мёда на пасеке, наблюдение за маралами и скала Чёртов палец

Утром нас ждёт экскурсия по пасеке: попробуем ароматный мёд и узнаем, как его производят. Прогуляемся по маральнику — природному комплексу, где содержатся алтайские маралы. Поднимемся к скале Чёртов палец, с вершины которого открываются живописные виды на альпийские луга, долину реки Катунь и хребты, по которым мы путешествовали последние дни.

Затем поедем в Чемальский район.

7 день

Петроглифы, остров Патмос, моторафтинг, рыбалка и барбекю

Сегодня отправимся в обзорную поездку по Чемальскому району. Осмотрим петроглифы Афанасьевской культуры — древние наскальные изображения, возраст которых превышает 4000 лет.

Зайдём на остров Патмос, соединённый с берегом подвесным мостом. Здесь находится скит Иоанна Богослова с редкими иконами. Увидим самое узкое и глубокое место Катуни. После этого нас ждёт активная часть дня: моторафт по спокойному участку реки и рыбалка. Пойманную форель мы приготовим на открытом огне и устроим барбекю на природе.

Вечером — торжественный прощальный ужин в ресторане.

8 день

Отъезд

Наш тур завершён, мы отвезём вас в аэропорт ко времени вашего вылета.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник250 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Джипинг
  • Водные прогулки
  • Услуги гидов
  • Концерт кайчи
  • Баня
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение - ок. 40 000-50 000 ₽
Место начала и завершения?
Аэропорт Горно-Алтайска, утро, точное время по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 96 туристов
Родился и живу на Алтае. Историческое образование и опыт в активном туризме по Горному Алтаю более 20 лет позволяют мне делать авторские путешествия незабываемыми. Разнообразие моих программ — от однодневных туров до многодневных экспедиций в труднодоступные места.

