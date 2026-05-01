День начнётся с водного путешествия по Телецкому озеру. Мы пройдём на катере 78 километров, делая остановки в бухтах Алтайского биосферного заповедника. На одном из берегов нас примут хранители заповедника — семейная пара, переехавшая из Франции в дикую алтайскую тайгу. Вы услышите их необычную историю о том, как городская европейская жизнь сменилась на уединённую в лесу по соседству с медведями.

По прибытии на южный берег Телецкого озера пересаживаемся на комфортные внедорожники и отправляемся в уединённую Чулышманскую долину с отвесными скалами, чистой горной рекой и множеством водопадов. По прибытии размещаемся в уютных кедровых домиках на базе отдыха (по желанию — в оборудованном палаточном лагере) и отправляемся гулять к Каменным грибам — природным образованиям высотой до нескольких метров.

Вечером нас ждёт ужин из свежепойманного хариуса, горячая баня и тёплые посиделки у костра.