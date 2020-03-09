Увлекательное знакомство с главными достопримечательностями Спасая Городец от захватчиков, вы увидите самые красивые места города: Феодоровский мужской монастырь XII века, набережную с чудесными видами на Волгу, памятник Александру Невскому, средневековый вал и Святое озеро. Услышите легенду о Малом Китеже и узнаете, где находились въездные ворота в древний Городец.
Традиционные ремесла, кухня и музыка Вы не только раскроете в динамичном и лаконичном формате самые интересные факты из истории Городца, но и станете активными участниками процесса и научитесь у горожан практическим навыкам. Так, в Творческой мастерской вас ждет мастер-класс по работе с глиной! А еще вы отведаете средневековые блюда и походные сладости и послушаете старинную музыку.
Организационные детали
По желанию, вы можете заказать обед в Арт-пространстве Молот, где завершится маршрут (заказ нужно сделать до экскурсии)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура в центральном городском парке.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Наталья, по профессии я социальный антрополог и преподаватель, а в душе — страстный поклонник Городца, исследователь и романтик. Больше 10 лет я преподавала в Российском государственном гуманитарном университете «Антропологию Древней Руси» и «Антропологию Средневековой Европы». Летом 2018 года переехала из Москвы в Городец, чтобы развивать город и показывать его гостям со всего мира.
Очень интересная экскурсия. 3.5 часа пролетели не заметно. В восторге были и взрослые и дети. Нас ждали не только интересный рассказ и прогулка, но и угощение! Одна из лучших экскурсий, на которой нам посчастливилось побывать! Спасибо организаторам.
Покататься на лошадях, посетить Никола-ключ и прогуляться по набережной Городца
Городецкий район — один из самых экологически чистых районов Нижегородского Заволжья. Живописная природа Заузолья с хвойными лесами и величественными вековыми соснами, раскидистыми дубовыми рощами и бескрайними полями, лесными тихоструйными речками и Горьковским морем отвлекут вас от городской суеты и подарят несколько часов приятного и познавательного отдыха в стиле экотуризма.
Увлекательное знакомство с народными промыслами и прогулка по набережной Волги
Городецкий край с древних времён славился народным творчеством: изделия местных мастеров отправлялись на Нижегородскую ярмарку, а оттуда добирались даже до Европы! Роспись по дереву, золотная вышивка и изготовление пряников — вы узнаете об особенностях ремёсел и посмотрите на работу мастеров, которые превращают обычные вещи в произведения искусства. А по желанию — посетите мастер-классы по каждому промыслу.