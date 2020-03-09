Что вас ожидает

Увлекательное знакомство с главными достопримечательностями

Спасая Городец от захватчиков, вы увидите самые красивые места города: Феодоровский мужской монастырь XII века, набережную с чудесными видами на Волгу, памятник Александру Невскому, средневековый вал и Святое озеро. Услышите легенду о Малом Китеже и узнаете, где находились въездные ворота в древний Городец.

Традиционные ремесла, кухня и музыка

Вы не только раскроете в динамичном и лаконичном формате самые интересные факты из истории Городца, но и станете активными участниками процесса и научитесь у горожан практическим навыкам. Так, в Творческой мастерской вас ждет мастер-класс по работе с глиной! А еще вы отведаете средневековые блюда и походные сладости и послушаете старинную музыку.