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Раскрыть городские секреты и научиться местным ремеслам на иммерсивной квест-экскурсии

Наталья
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Наталья – ваш гид
Перевоплотившись в князя, купца, ремесленника или священника и выполнив увлекательные задания, вы дойдете до Крепостного вала, найдете древнее послание и спасете город от врагов! А еще послушаете древнюю музыку, попробуете блюда средневековой кухни и поучаствуете в мастер-классе по лепке из глины.
1000 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в центральном городском парке
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Тайны средневекового Городца
Тайны средневекового Городца

Что вас ожидает

Увлекательное знакомство с главными достопримечательностями
Спасая Городец от захватчиков, вы увидите самые красивые места города: Феодоровский мужской монастырь XII века, набережную с чудесными видами на Волгу, памятник Александру Невскому, средневековый вал и Святое озеро. Услышите легенду о Малом Китеже и узнаете, где находились въездные ворота в древний Городец.

Традиционные ремесла, кухня и музыка
Вы не только раскроете в динамичном и лаконичном формате самые интересные факты из истории Городца, но и станете активными участниками процесса и научитесь у горожан практическим навыкам. Так, в Творческой мастерской вас ждет мастер-класс по работе с глиной! А еще вы отведаете средневековые блюда и походные сладости и послушаете старинную музыку.

Организационные детали

По желанию, вы можете заказать обед в Арт-пространстве Молот, где завершится маршрут (заказ нужно сделать до экскурсии)

Тайны средневекового Городца
Тайны средневекового Городца
Тайны средневекового Городца
Тайны средневекового Городца
Тайны средневекового Городца
Тайны средневекового Городца
Тайны средневекового Городца
Тайны средневекового Городца

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центральном городском парке.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Меня зовут Наталья, по профессии я социальный антрополог и преподаватель, а в душе — страстный поклонник Городца, исследователь и романтик. Больше 10 лет я преподавала в Российском государственном гуманитарном университете «Антропологию Древней Руси» и «Антропологию Средневековой Европы». Летом 2018 года переехала из Москвы в Городец, чтобы развивать город и показывать его гостям со всего мира.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 марта 2020
Очень интересная экскурсия. 3.5 часа пролетели не заметно. В восторге были и взрослые и дети. Нас ждали не только интересный рассказ и прогулка, но и угощение! Одна из лучших экскурсий, на которой нам посчастливилось побывать! Спасибо организаторам.

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