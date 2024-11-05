В этой поездке вы откроете для себя интересные исторические и природные места Аргунского ущелья!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00
Описание экскурсииНасладитесь комфортной поездкой в Аргунское ущелье с остановками по пути у знаменитых и интересных достопримечательностей. Что вас ждет:• Нихалойские водопады — каскад из нескольких водопадов. Самый маленький из них высотой 2 метра, а самый высокий — 32 метра.
- Ушкалойские башни — одна из главных исторических достопримечательностей Чечни. Исторически использовались как пункт охраны дороги, сбора пошлин за проход и для уведомления о надвигающемся враге.
- Музей им. Хусейна Исаева — комплекс, воссозданный на базе средневекового историко-архитектурного комплекса XI—XV веков Пхьакоч. Внутри крепости вы сможете увидеть несколько жилых башен, боевую башню, водяную мельницу и каменные строения.
- Горнолыжный курорт «Ведучи» —19 горнолыжных трасс всех уровней сложности. Самая протяжённая трасса имеет длину более 5 км. Также предусмотрены возможности летнего отдыха.
Сеансы начинаются <b>с 9:00 до 11:00</b>.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нихалойские водопады
- Ушкалойские башни
- Музей им. Хусейна Исаева
- Горнолыжный курорт «Ведучи»
- Пейзажи и природные объекты
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед и напитки
- Билет в музей
- Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Сеансы начинаются с 9:00 до 11:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- В оговоренное вами время к вашему отелю или к гостинице подъедет гид. Подробнее можно будет узнать по звонку на номер телефона гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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