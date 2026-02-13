Эта аудиоэкскурсия познакомит вас с Грозным — столицей Чечни, городом сложной истории, драматических испытаний и стремительного возрождения.
Вы отправитесь в путешествие по ключевым местам, которые помогают понять характер Грозного и его противоречивое прошлое. И узнаете о военных кампаниях, о ключевых фигурах в истории города и их неоднозначном наследии.
Вы отправитесь в путешествие по ключевым местам, которые помогают понять характер Грозного и его противоречивое прошлое. И узнаете о военных кампаниях, о ключевых фигурах в истории города и их неоднозначном наследии.
Описание аудиогида
- Мечеть «Сердце Чечни» — одна из крупнейших мечетей Европы, символ духовного возрождения республики
- Аллея Славы — мемориальный комплекс, посвящённый героям Великой Отечественной войны и истории Чечни
- Памятник Мовлиду Висаитову — монумент в честь легендарного чеченского кавалериста
- Монумент Дружбы народов — памятник, символизирующий единство и мир между народами, которые населяют Чечню
- Национальный музей — главный музей региона, где представлены история, культура и традиции чеченского народа
- Барский дом — памятник архитектуры начала 20 века
- Проспект Эсамбаева — центральная улица, важная культурная и деловая артерия Грозного
- Площадь Примечная — часть современного общественного пространства столицы Чечни
- Деловой центр «Грозный-Сити» — современный архитектурный комплекс небоскрёбов
- Цветочный парк — популярное место прогулок у жителей города
- Смотровая площадка Грозного — точка обзора, с которой открывается прекрасная панорама города
- Грозненский нефтяной институт — научное учреждение с богатой историей
Организационные детали
Обратите внимание: аудиоэкскурсия невозвратная, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время. Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон, если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиогидов
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|520 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На аллее Славы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18517 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Удобный гид, чтобы спокойно в своем темпе погулять по Грозному)
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Грозного
Похожие экскурсии на «Аудиоэкскурсия по центру и необычным уголкам Грозного»
Индивидуальная
до 10 чел.
О Грозном - интересно и с любовью
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Начало: Мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
3999 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Первый день в Грозном
Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
Завтра в 10:30
27 июн в 10:00
от 3900 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Пешком по Грозному - для тех, кто здесь впервые
Цветочный парк в честь женщины и город с высоты
Начало: В Цветочном парке
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
1850 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гостеприимный Грозный
Познакомиться с историей города через рассказы коренных жителей республики
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
от 520 ₽ за человека