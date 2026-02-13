Мои заказы

Аудиоэкскурсия по центру и необычным уголкам Грозного

Исследовать классические и нетривиальные достопримечательности и узнать их историю
Эта аудиоэкскурсия познакомит вас с Грозным — столицей Чечни, городом сложной истории, драматических испытаний и стремительного возрождения.

Вы отправитесь в путешествие по ключевым местам, которые помогают понять характер Грозного и его противоречивое прошлое. И узнаете о военных кампаниях, о ключевых фигурах в истории города и их неоднозначном наследии.
5
1 отзыв
Аудиоэкскурсия по центру и необычным уголкам Грозного
Аудиоэкскурсия по центру и необычным уголкам Грозного
Аудиоэкскурсия по центру и необычным уголкам Грозного

Описание аудиогида

  • Мечеть «Сердце Чечни» — одна из крупнейших мечетей Европы, символ духовного возрождения республики
  • Аллея Славы — мемориальный комплекс, посвящённый героям Великой Отечественной войны и истории Чечни
  • Памятник Мовлиду Висаитову — монумент в честь легендарного чеченского кавалериста
  • Монумент Дружбы народов — памятник, символизирующий единство и мир между народами, которые населяют Чечню
  • Национальный музей — главный музей региона, где представлены история, культура и традиции чеченского народа
  • Барский дом — памятник архитектуры начала 20 века
  • Проспект Эсамбаева — центральная улица, важная культурная и деловая артерия Грозного
  • Площадь Примечная — часть современного общественного пространства столицы Чечни
  • Деловой центр «Грозный-Сити» — современный архитектурный комплекс небоскрёбов
  • Цветочный парк — популярное место прогулок у жителей города
  • Смотровая площадка Грозного — точка обзора, с которой открывается прекрасная панорама города
  • Грозненский нефтяной институт — научное учреждение с богатой историей

Организационные детали

Обратите внимание: аудиоэкскурсия невозвратная, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время. Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон, если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиогидов

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость аудиогида

ТарифСтоимость
Участник520 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На аллее Славы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18517 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальшеуменьшить

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Lesya
Удобный гид, чтобы спокойно в своем темпе погулять по Грозному)
Удобный гид, чтобы спокойно в своем темпе погулять по Грозному)
Удобный гид, чтобы спокойно в своем темпе погулять по Грозному)
Удобный гид, чтобы спокойно в своем темпе погулять по Грозному)
Удобный гид, чтобы спокойно в своем темпе погулять по Грозному)
Удобный гид, чтобы спокойно в своем темпе погулять по Грозному)
Удобный гид, чтобы спокойно в своем темпе погулять по Грозному)
Удобный гид, чтобы спокойно в своем темпе погулять по Грозному)
Удобный гид, чтобы спокойно в своем темпе погулять по Грозному)+1
Удобный гид, чтобы спокойно в своем темпе погулять по Грозному)
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Грозного

Похожие экскурсии на «Аудиоэкскурсия по центру и необычным уголкам Грозного»

О Грозном - интересно и с любовью
Пешая
2.5 часа
211 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
О Грозном - интересно и с любовью
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Начало: Мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
3999 ₽ за всё до 10 чел.
Первый день в Грозном
Пешая
2 часа
102 отзыва
Индивидуальная
Первый день в Грозном
Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
Завтра в 10:30
27 июн в 10:00
от 3900 ₽ за человека
Пешком по Грозному - для тех, кто здесь впервые
Пешая
2 часа
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Пешком по Грозному - для тех, кто здесь впервые
Цветочный парк в честь женщины и город с высоты
Начало: В Цветочном парке
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
1850 ₽ за человека
Гостеприимный Грозный
На машине
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гостеприимный Грозный
Познакомиться с историей города через рассказы коренных жителей республики
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Грозном
от 520 ₽ за человека