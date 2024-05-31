Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады

Аргунское ущелье ждет! Познайте культуру Чечни, насладитесь водопадами и средневековым замком в уютной атмосфере мини-группы
Познакомьтесь с богатым культурным наследием Чеченской Республики и поразитесь красотой одного из крупнейших ущелий Кавказа.

Прогуляйтесь по живописным ландшафтам, наслаждаясь видами гор, посетите средневековый замковый комплекс, который погрузит вас в историю чеченского народа, и расслабьтесь у бурлящих Нихайлоских водопадов.
4.9
30 отзывов
Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Что вас ожидает:

  • Аргунское ущелье
  • Нихалойские водопады
  • Смотровая площадка в ущелье
  • Ушкалойские башни близнецы
  • Замок Пхакоч

Описание экскурсии

Чарующая красота ущелья, водопады и Средневековый замок Горные пейзажи Аргунского ущелья поражают туристов своей первозданной природой, сторожевыми башнями и уникальной фауной. По протоптанным тропинкам мы прогуляемся к Нихалойским водопадам, каскад которых достигает по высоте 32 метров! Располагайтесь на заботливо расположенных рядом скамейках и наслаждайтесь журчанием потоков. После мы отправимся в замковый комплекс Пхакоч. Созданный в Средние века, он бережно хранит историю и быт народов Чеченской республики. В одной из его каменных башен расположился музей, где можно рассмотреть различные предметы старины: от оружия до повседневной утвари.

Ежедневно в 9:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Аргунское ущелье
  • Нихалойские водопады
  • Смотровая площадка в ущелье
  • Ушкалойские башни близнецы
  • Замок Пхакоч
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида вплоть до окончания экскурсии
Что не входит в цену
  • Обед
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Грозный
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • После бронирования Вы можете сразу позвонить гиду для дальнейшего согласования встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
1
3
1
2
1
С
31 мая 2024
Т
24 мая 2024
Увидели все, что было заявлено. Очень красивая природа - ущелье, водопады))) Рекомендую данную экскурсию! Формат мини-группы 7 человек - очень комфортно, удобно. Завозили набрать родниковой воды, купили у водопадов прекрасную клубнику! Времени на осмотр локаций было достаточно. Единственное - хотелось бы больше информации, сведений об увиденном)))
А
20 мая 2024
Все прошло на высшем уровне🔥
Н
12 мая 2024
прекрасный лучший экскурсовод
M
10 мая 2024
Интересная экскурсия с замечательным, душевным гидом Исламом. Очень красивое ущелье, живописные водопады. От гида узнали много новой интересной информации о Чечне и жизни чеченского народа. Огромное спасибо!
И
1 мая 2024
А
30 апр 2024
В
27 апр 2024
Т
25 апр 2024
Водопады и ущелье просто восхищают! Повезло с погодой- было солнечно! В небольшой группе 4 человека и гидом Исой прошло все очень комфортно.
С
25 апр 2024
Всё было супер. Веселый и интересный гид
Е
24 апр 2024
На пути к Аргунскому ущелью Иса очень много рассказывал о предках,о традициях и землях Чечни, все былр интересно и познавательно. Поездка прошла на одном дыхании в великолепной компании
Е
23 апр 2024
Прекрасный экскурсовод Ахмед, огромное спасибо за интересную экскурсию
А
18 апр 2024
Аль-хамду ли-Лляh. Нам всё понравилось! Чеченцы молодцы!
Н
4 апр 2024
С
2 апр 2024
Экскурсия нам очень понравилась. С нами был гид Ахмед. В назначенное время забрал из отеля,по телефону заранее проговорил по каким местам поедем,ответит на все вопросы.
Все было очень увлекательно,расскажет историю происхождения Чечни и до сегодняшних дней. Комфортная, чистая машина.
Спасибо ему огромное. Мы все остались довольны нашей экскурсией и поездкой в Чечню. Надеемся,что мы еще туда вернемся.

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