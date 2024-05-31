Познакомьтесь с богатым культурным наследием Чеченской Республики и поразитесь красотой одного из крупнейших ущелий Кавказа. Прогуляйтесь по живописным ландшафтам, наслаждаясь видами гор, посетите средневековый замковый комплекс, который погрузит вас в историю чеченского народа, и расслабьтесь у бурлящих Нихайлоских водопадов.

Описание экскурсии

Чарующая красота ущелья, водопады и Средневековый замок Горные пейзажи Аргунского ущелья поражают туристов своей первозданной природой, сторожевыми башнями и уникальной фауной. По протоптанным тропинкам мы прогуляемся к Нихалойским водопадам, каскад которых достигает по высоте 32 метров! Располагайтесь на заботливо расположенных рядом скамейках и наслаждайтесь журчанием потоков. После мы отправимся в замковый комплекс Пхакоч. Созданный в Средние века, он бережно хранит историю и быт народов Чеченской республики. В одной из его каменных башен расположился музей, где можно рассмотреть различные предметы старины: от оружия до повседневной утвари.