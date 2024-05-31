Познакомьтесь с богатым культурным наследием Чеченской Республики и поразитесь красотой одного из крупнейших ущелий Кавказа.
Прогуляйтесь по живописным ландшафтам, наслаждаясь видами гор, посетите средневековый замковый комплекс, который погрузит вас в историю чеченского народа, и расслабьтесь у бурлящих Нихайлоских водопадов.
Прогуляйтесь по живописным ландшафтам, наслаждаясь видами гор, посетите средневековый замковый комплекс, который погрузит вас в историю чеченского народа, и расслабьтесь у бурлящих Нихайлоских водопадов.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Аргунское ущелье
- Нихалойские водопады
- Смотровая площадка в ущелье
- Ушкалойские башни близнецы
- Замок Пхакоч
Описание экскурсии
Чарующая красота ущелья, водопады и Средневековый замок Горные пейзажи Аргунского ущелья поражают туристов своей первозданной природой, сторожевыми башнями и уникальной фауной. По протоптанным тропинкам мы прогуляемся к Нихалойским водопадам, каскад которых достигает по высоте 32 метров! Располагайтесь на заботливо расположенных рядом скамейках и наслаждайтесь журчанием потоков. После мы отправимся в замковый комплекс Пхакоч. Созданный в Средние века, он бережно хранит историю и быт народов Чеченской республики. В одной из его каменных башен расположился музей, где можно рассмотреть различные предметы старины: от оружия до повседневной утвари.
Ежедневно в 9:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аргунское ущелье
- Нихалойские водопады
- Смотровая площадка в ущелье
- Ушкалойские башни близнецы
- Замок Пхакоч
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида вплоть до окончания экскурсии
Что не входит в цену
- Обед
- Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Грозный
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- После бронирования Вы можете сразу позвонить гиду для дальнейшего согласования встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
31 мая 2024
Т
Татьяна
24 мая 2024
Увидели все, что было заявлено. Очень красивая природа - ущелье, водопады))) Рекомендую данную экскурсию! Формат мини-группы 7 человек - очень комфортно, удобно. Завозили набрать родниковой воды, купили у водопадов прекрасную клубнику! Времени на осмотр локаций было достаточно. Единственное - хотелось бы больше информации, сведений об увиденном)))
А
Анастасия
20 мая 2024
Все прошло на высшем уровне🔥
Н
Никита
12 мая 2024
прекрасный лучший экскурсовод
M
Miledi
10 мая 2024
Интересная экскурсия с замечательным, душевным гидом Исламом. Очень красивое ущелье, живописные водопады. От гида узнали много новой интересной информации о Чечне и жизни чеченского народа. Огромное спасибо!
И
Ирина
1 мая 2024
А
Алина
30 апр 2024
В
Ваде
27 апр 2024
Т
Татьяна
25 апр 2024
Водопады и ущелье просто восхищают! Повезло с погодой- было солнечно! В небольшой группе 4 человека и гидом Исой прошло все очень комфортно.
С
Самир
25 апр 2024
Всё было супер. Веселый и интересный гид
Е
Евгения
24 апр 2024
На пути к Аргунскому ущелью Иса очень много рассказывал о предках,о традициях и землях Чечни, все былр интересно и познавательно. Поездка прошла на одном дыхании в великолепной компании
Е
Елена
23 апр 2024
Прекрасный экскурсовод Ахмед, огромное спасибо за интересную экскурсию
А
Азамат
18 апр 2024
Аль-хамду ли-Лляh. Нам всё понравилось! Чеченцы молодцы!
Н
НадеждаПрыгова
4 апр 2024
С
Сириня
2 апр 2024
Экскурсия нам очень понравилась. С нами был гид Ахмед. В назначенное время забрал из отеля,по телефону заранее проговорил по каким местам поедем,ответит на все вопросы.
Все было очень увлекательно,расскажет историю происхождения Чечни и до сегодняшних дней. Комфортная, чистая машина.
Спасибо ему огромное. Мы все остались довольны нашей экскурсией и поездкой в Чечню. Надеемся,что мы еще туда вернемся.
Все было очень увлекательно,расскажет историю происхождения Чечни и до сегодняшних дней. Комфортная, чистая машина.
Спасибо ему огромное. Мы все остались довольны нашей экскурсией и поездкой в Чечню. Надеемся,что мы еще туда вернемся.
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