В ходе вечерней прогулки по Грозному я познакомлю гостей с главными достопримечательностями города, с его замечательными жителями, с их традициями. Также расскажу об истории города, как он возродился, ну и какими грандиозными объектами он нас скоро порадует. Мы посетим православный храм Архангела Михаила, цветочным парк, поднимемся на смотровую площадку комплекса "Грозный Сити", увидим мечеть "Сердце Чечни". И еще много интересного ждет моих туристов.

Храм Архангела Михаила — вас впечатлит этот красивейший архитектурный ансамбль в традиционном русском стиле с тремя куполами и колокольней. Я расскажу его временами трагическую историю и поясню, почему с момента освящения храм ни разу не закрывался, даже в Советские времена.

Цветочный парк — вы увидите более 500 разновидностей деревьев, среди которых клены, березы и даже пальмы. А еще сможете сделать забавные селфи на фоне цветочных клумб и топиарных фигур. В вечернее время парк освещается разноцветными подсветками, придавая ему фееричное настроение.

Грозный-Сити — семь устремившихся в небо высотных зданий. Этот ансамбль стал визитной карточкой города после мечети «Сердце Чечни». В многоэтажках расположены жилые квартиры, бассейны, магазины, рестораны, гостиница и деловой центр с вертолетной площадкой на крыше. Вы подниметесь на смотровую одной из башен комплекса и посмотрите на город с высоты птичьего полета.

Мечеть «Сердце Чечни» — главная достопримечательность Грозного. Издали она напомнит вам роскошный цветок, а вблизи восхитит величием архитектуры. Я расскажу, в каком стиле построена мечеть и о многих ее впечатляющих достоинствах.

Центральная площадь — прекрасное место, чтобы ощутить дух города и сфотографироваться на фоне архитектурного тандема мечети и исполинского комплекса «Грозный Сити». Излюбленное место туристов.