Ночная прогулка по Грозному

Ночная прогулка по Грозному
Ночная прогулка по Грозному
Ночная прогулка по Грозному
Ночная прогулка по Грозному
Ночная прогулка по Грозному
Ночная прогулка по Грозному
Ночная прогулка по Грозному

Что вы увидите 🤩

  • Храм Архангела Михаила
  • Грозный-Сити
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Центральная площадь
В ходе вечерней прогулки по Грозному я познакомлю гостей с главными достопримечательностями города, с его замечательными жителями, с их традициями. Также расскажу об истории города, как он возродился, ну и какими грандиозными объектами он нас скоро порадует. Мы посетим православный храм Архангела Михаила, цветочным парк, поднимемся на смотровую площадку комплекса "Грозный Сити", увидим мечеть "Сердце Чечни". И еще много интересного ждет моих туристов.
Храм Архангела Михаила — вас впечатлит этот красивейший архитектурный ансамбль в традиционном русском стиле с тремя куполами и колокольней. Я расскажу его временами трагическую историю и поясню, почему с момента освящения храм ни разу не закрывался, даже в Советские времена.
Цветочный парк — вы увидите более 500 разновидностей деревьев, среди которых клены, березы и даже пальмы. А еще сможете сделать забавные селфи на фоне цветочных клумб и топиарных фигур. В вечернее время парк освещается разноцветными подсветками, придавая ему фееричное настроение.
Грозный-Сити — семь устремившихся в небо высотных зданий. Этот ансамбль стал визитной карточкой города после мечети «Сердце Чечни». В многоэтажках расположены жилые квартиры, бассейны, магазины, рестораны, гостиница и деловой центр с вертолетной площадкой на крыше. Вы подниметесь на смотровую одной из башен комплекса и посмотрите на город с высоты птичьего полета.
Мечеть «Сердце Чечни» — главная достопримечательность Грозного. Издали она напомнит вам роскошный цветок, а вблизи восхитит величием архитектуры. Я расскажу, в каком стиле построена мечеть и о многих ее впечатляющих достоинствах.
Центральная площадь — прекрасное место, чтобы ощутить дух города и сфотографироваться на фоне архитектурного тандема мечети и исполинского комплекса «Грозный Сити». Излюбленное место туристов.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • входные билеты на смотровую площадку
  • трансфер
Где начинаем и завершаем
Начало: Avenue Kadyrova 52
Завершение: Мечеть "Сердце Чечни"
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Madina K.
Madina K.
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