Северный базар

Каждую субботу в северной части Грозного открывается «Северный рынок» или «Северный базар». Все эти названия одного и того же рынка, который является универсальным по ассортименту, но имеет свои особенности. Особенностью этого рынка является то, что в восточной части рынка расположились торговцы бывшими в употреблении вещами, использованными предметами быта и всякой мелочью.

Религиозные шедевры Грозного

После знакомства с городом через предметы быта у нас будет возможность познакомится с городом посетив мечеть «Сердце Чечни» и Церковь Михаила Архангела. Поднявшись на смотровую площадку высотки на 32 этаж, мы осмотрим город с высоты и, конечно, посетим Национальный музей Чечни. При желании закрыть на этот день наше знакомство с городом мы можем на знаменитой улице шашлыков.

Важно знать: