«Антиквариат и Грозный» - поход на блошиный рынок

Поход на блошиный рынок требует терпения и настойчивости в поисках эксклюзивных вещей

Поход на блошиный рынок требует терпения и настойчивости в поисках эксклюзивных вещей.

Если вы хотите прикоснуться к ушедшим временам и к истории региона, то вам нужно на Северный рынок.

Это место дарит знакомство с интересными вещами, которые очень долго будут напоминать об Чечне.

Я проведу вас по рядам, которые дышат недавней историей, помогу отыскать что-то действительно интересное.

А после покажу вам остальной город.
«Антиквариат и Грозный» - поход на блошиный рынок
«Антиквариат и Грозный» - поход на блошиный рынок
«Антиквариат и Грозный» - поход на блошиный рынок
«Антиквариат и Грозный» - поход на блошиный рынок
«Антиквариат и Грозный» - поход на блошиный рынок
«Антиквариат и Грозный» - поход на блошиный рынок

Что вы увидите 🤩

  • Северный базар
  • Церковь Михаила Архангела
  • Цветочный парк
  • Мечеть имени Ахмата Кадырова
  • Смотровую площадку
  • Национальный музей Чеченской Республики
  • Музей Славы
  • Аллею героев
  • Знаменитая улица шашлыков

Северный базар

Каждую субботу в северной части Грозного открывается «Северный рынок» или «Северный базар». Все эти названия одного и того же рынка, который является универсальным по ассортименту, но имеет свои особенности. Особенностью этого рынка является то, что в восточной части рынка расположились торговцы бывшими в употреблении вещами, использованными предметами быта и всякой мелочью.

Религиозные шедевры Грозного

После знакомства с городом через предметы быта у нас будет возможность познакомится с городом посетив мечеть «Сердце Чечни» и Церковь Михаила Архангела. Поднявшись на смотровую площадку высотки на 32 этаж, мы осмотрим город с высоты и, конечно, посетим Национальный музей Чечни. При желании закрыть на этот день наше знакомство с городом мы можем на знаменитой улице шашлыков.

Важно знать:

  • Длительность экскурсии может быть любой. Стоимость указана за один час.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
6 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода и водителя
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Билет на смотровую площадку 100 руб с человека
  • Билет в музей 150 руб с человека.
Где начинаем и завершаем
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Завершение: Мы доставим вас в место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По субботам

Магомед М.
Магомед М.
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