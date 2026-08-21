Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Грозный пережил в своей истории много взлетов и падений. Последняя война почти полностью разрушила город. Сейчас Грозный восстал из пепла. На экскурсии я покажу вам, каким современным и благоустроенным стал город. Вы увидите все главные достопримечательности Грозного.



Я покажу вам новую архитектуру Грозного, а также сохранившиеся исторические постройки, а также расскажу историю города и местных жителей.

Магомед Ваш гид в Грозном Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7500 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4 часа 1-3 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Довоенная архитектура После 90-х в Грозном уцелело мало зданий. Одно из них — завораживающий «Английский замок». В трехэтажном здании с зубчатыми стенами, украшенном башенкой-минаретом, располагалась центральная лаборатория Грозненского нефтяного научно-исследовательского института. Его история естественно переплетается с переменами, которые происходили в Грозном с конца XIX века по сегодняшний день. Архитектурные шедевры и традиции Грозного После знакомства с городом через предметы быта у нас будет возможность познакомится с городом посетив мечеть «Сердце Чечни» и Церковь Михаила Архангела. Поднявшись на смотровую площадку высотки на 32 этаж, мы осмотрим город с высоты и, конечно, посетим Национальный музей Чечни. При желании закрыть на этот день наше знакомство с городом мы можем на знаменитой улице шашлыков.

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