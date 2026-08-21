Грозный пережил в своей истории много взлетов и падений. Последняя война почти полностью разрушила город. Сейчас Грозный восстал из пепла. На экскурсии я покажу вам, каким современным и благоустроенным стал город. Вы увидите все главные достопримечательности Грозного.
Я покажу вам новую архитектуру Грозного, а также сохранившиеся исторические постройки, а также расскажу историю города и местных жителей.
Я покажу вам новую архитектуру Грозного, а также сохранившиеся исторические постройки, а также расскажу историю города и местных жителей.
Описание экскурсииДовоенная архитектура После 90-х в Грозном уцелело мало зданий. Одно из них — завораживающий «Английский замок». В трехэтажном здании с зубчатыми стенами, украшенном башенкой-минаретом, располагалась центральная лаборатория Грозненского нефтяного научно-исследовательского института. Его история естественно переплетается с переменами, которые происходили в Грозном с конца XIX века по сегодняшний день. Архитектурные шедевры и традиции Грозного После знакомства с городом через предметы быта у нас будет возможность познакомится с городом посетив мечеть «Сердце Чечни» и Церковь Михаила Архангела. Поднявшись на смотровую площадку высотки на 32 этаж, мы осмотрим город с высоты и, конечно, посетим Национальный музей Чечни. При желании закрыть на этот день наше знакомство с городом мы можем на знаменитой улице шашлыков.
По субботам
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лестница в небеса
- Церковь Михаила Архангела
- Цветочный парк
- Мечеть имени Ахмата Кадырова
- Смотровая площадка
- Национальный музей Чеченской Республики
- Музей Славы
- Аллея героев
Что включено
- Услуги экскурсовода и водителя
- Трансфер
Что не входит в цену
- Билет на смотровую площадку - 200 руб. с человека
- Билет в музей - 300 руб. с человека.
- Питание (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Завершение: Мы доставим вас в место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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