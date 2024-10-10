В этой экскурсии вы увидите по-настоящему захватывающие достопримечательности Дагестана. Скалы, каньоны, пещеры, экстремальные виды развлечений как зиплайн и многое другое.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00
Описание экскурсииВ этой экскурсии вы увидите по-настоящему захватывающие достопримечательности Дагестана. Скалы, каньоны, пещеры, экстремальные виды развлечений как зиплайн и многое другое. Что вас ждет:• Смотровая площадка в Дубки — хорошо обустроенная площадка для туристов, где открываются шикарные виды на весь Сулакский каньон.
- Главрыба — замечательное место для отдыха. Здесь вы можете встретить много видов развлечений и аттракционов. Возможность просто отдохнуть или как следует подкрепиться. Есть зоопарки, парки, катера и многое другое.
- Пещера Нохъо — комплекс пещер. Одна из пещер находится на левом берегу реки, другие две на правом. Соединены подвесным мостом над рекой Сулак."Нохъо" - слово "пещера" с аварского языка.
Сеансы начинаются <b>с 9:00 до 11:00</b>.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка в Дубки
- Форелевое хозяйство ГлавРыба
- Пещера Нохъо с подвесным мостом
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед и напитки
- Входные билеты и билеты на развлечения
- Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Сеансы начинаются с 9:00 до 11:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
- В оговоренное вами время к вашему отелю или к гостинице подъедет гид. Подробнее можно будет узнать по звонку на номер телефона гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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