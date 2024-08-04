10 дней
Сокровища Кавказа. Экскурсионный тур
Начало: Г. Минеральные Воды
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 44 700₽ за человека
10 дней
Сокровища Кавказа. Зимний экскурсионный тур
Начало: Г. Минеральные Воды
1 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 44 700₽ за человека
скидка
4%
10 дней
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
Начало: Г. Махачкала
15 дек в 10:00
26 дек в 10:00
от 6800065 000₽ за человека
10 дней
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал до 15:00
14 авг в 08:00
21 авг в 08:00
66 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- AAbdulaziz4 августа 2024Я хотел бы выразить свою благодарность за прекрасную организацию тура, организованную принимающей стороной. В целом поездка была замечательной. Мне очень понравилось,
- ААнна2 августа 2024Все было организовано на высшем уровне. Трансфер приезжал вовремя, гиды были вежливы и компетентны в своем вопросе.
- ДДаниил3 марта 2023Посетили с Большой страной 10-дневный тур по Кавказу в феврале 2023, на зимний тур отзывов не было. Проехали по 5
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Туры на 10 дней»
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