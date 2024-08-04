Экскурсионные туры на 10 дней по Грозному

Найдено 4 тура в категории «Туры на 10 дней» в Грозном, цены от 44 700 ₽, скидки до 4%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сокровища Кавказа. Экскурсионный тур
10 дней
Сокровища Кавказа. Экскурсионный тур
Начало: Г. Минеральные Воды
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 44 700 за человека
Сокровища Кавказа. Зимний экскурсионный тур
10 дней
Сокровища Кавказа. Зимний экскурсионный тур
Начало: Г. Минеральные Воды
1 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 44 700 за человека
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
На автобусе
скидка
4%
3 отзыва
10 дней
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
Начало: Г. Махачкала
15 дек в 10:00
26 дек в 10:00
от 6800065 000 за человека
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
На машине
10 дней
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал до 15:00
14 авг в 08:00
21 авг в 08:00
66 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • A
    Abdulaziz
    4 августа 2024
    Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
    Я хотел бы выразить свою благодарность за прекрасную организацию тура, организованную принимающей стороной. В целом поездка была замечательной. Мне очень понравилось,
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    и я очень доволен. Кроме того, я хотел бы поблагодарить каждого гида в каждой поездке, который пытался помочь мне с информацией об истории и культуре Осетии и других кавказских регионов. Персонал отеля Владикавказ был приятным, а персонал полезным. Большое спасибо Точка улучшения. В последний день тура 1 августа, во время возвращения обратно во Владикавказ, кондиционер в автобусе сломался, и было жарко. Буду признателен, если вы рассмотрите возможность починить его раньше В целом поездка была замечательной. Это мой отзыв и комментарии. С наилучшими пожеланиями Абдулазиз Алабуд Саудовская Аравия

  • А
    Анна
    2 августа 2024
    Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
    Все было организовано на высшем уровне. Трансфер приезжал вовремя, гиды были вежливы и компетентны в своем вопросе.
  • Д
    Даниил
    3 марта 2023
    Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
    Посетили с Большой страной 10-дневный тур по Кавказу в феврале 2023, на зимний тур отзывов не было. Проехали по 5
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    республикам: Дагестан, Чечня, Северная Осетия, Ингушетия, Кабардино-Балкария. Тур насыщенный, много передвижений, огромное количество красивых локаций. Очень хочется вернуться туда. Есть планы побывать в тех же местах, но летом, когда все в зелени. И в каждом месте задержаться подольше. Понравился Кавказ гостеприимством, естественной красотой природы, богатством истории и вкуснейшей кухней. Каждый день новые впечатления, красивые локации и вкусная еда… По Дагестану много переездов-локации находятся в разных местах. Из всех республик мне именно тут понравилось больше всего. Просто по ощущениям. Центр Грозного впечатлил. Отстроен с размахом, вложены большие деньги. Вечером улицы и здания красиво подсвечены. Побывали в трех мечетях (для меня это впервые, и внутри можно фото и видео)-их изначально строили качественно во всех деталях, нанимали специалистов из Турции, но они и сейчас как новые-все росписи будто только что нанесли. Религия здесь очень важна, и этому уделяют огромное внимание. Помимо самого Грозного были на высокогорном озере Кезеной-Ам. Добираться туда по горным серпантинам очень приятно! Далее из Владикавказа выезды были на различные локации/ущелья. Что очень понравилось-куда бы ни поехали в горы-всегда солнце было, даже если внизу пасмурно. Заключительный день-подъем на Эльбрус после ночи в отели у подножья (Поляна Азау, это уже 2300м!). С погодой повезло-в горах солнечно было. Ски-пассы удобно покупали прямо в отеле. Подъем в 3 этапа на канатной дороге, на каждой пересадке выходили, слушали гида. По градусникам перед первым подъемом было -9, а на станции «Гара Баши» на высоте 3780м уже -23. Далее желающие могли за допплату на ратраке или снегоходе подняться еще выше. Очень важно про гидов (у нас были Джамал в Дагестане, Мансур в Чечне, Дэвид в Сев. Осетии, Магомед в Ингушетии, Давид в Кабардино-Балкарии): все очень разные, но каждый из них увлечен своим родным местом, историей, традициями. И они прекрасно доносили информацию до слушателей. Честно говоря, 10 дней многовато. Устали. Но решили уж разом, билеты на самолет то одинаково стоят, что и за 5 дней, к примеру. Отели-в общем, все неплохо. Но в Избербаше точно бы заменил на что-то другое (как по условиям проживания/шумности, так и по питанию). Но тут уж что включено, запросы у каждого разные. Для себя выбирали отель 4 звезды, прилетали за день до тура. Но тур однозначно понравился!

    Посетили с Большой страной 10-дневный тур по Кавказу в феврале 2023, на зимний тур отзывов неПосетили с Большой страной 10-дневный тур по Кавказу в феврале 2023, на зимний тур отзывов неПосетили с Большой страной 10-дневный тур по Кавказу в феврале 2023, на зимний тур отзывов не

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Туры на 10 дней»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Сокровища Кавказа. Экскурсионный тур
  2. Сокровища Кавказа. Зимний экскурсионный тур
  3. Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
  4. Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Какие места ещё посмотреть в Грозном
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Кезеной-ам
  2. Сулакский каньон
  3. Грозный-Сити
  4. Озеро Казеной-Ам
  5. Мечеть «Гордость мусульман»
  6. Мечеть «Сердце Чечни»
  7. Аргунское ущелье
  8. Мечеть «Сердце матери»
Сколько стоит тур в Грозном в августе 2024
Сейчас в Грозном в категории "Туры на 10 дней" можно забронировать 4 тура от 44 700 до 66 500 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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