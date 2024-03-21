Туры в городах Хакасской республики
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Хакасской республике или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
38700
₽
за чел.
Побывать на Саяно-Шушенской ГЭС, познакомиться с традициями хакасов и полюбоваться Енисеем
53400
₽
за чел.
Покорять перевалы, гулять по тайге и жить на уютной турбазе
19000
₽
за чел.
Полюбоваться волшебством звёздного неба Западных Саян и рассмотреть необычные скалы и горные озёра
38000
₽
за чел.
Почувствовать баланс возле Висячего камня и полюбоваться захватывающими видами с пика Птица
22000
₽
за чел.
Насладиться красотой первозданной сибирской природы и добраться до озера Художников
30000
₽
за чел.
Насладиться красотой грандиозных скал и масштабных водопадов и отдохнуть от города
22500
₽
за чел.
Сбежать от цивилизации на 3 дня в край сибирских кедров, пихт, гор и покрытых мхом скал
26100
₽
за чел.
Увидеть дикие места Сибири, пожить у горных озёр, подняться на вершины, послушать тишину и природу
53400
₽
за чел.
Увидеть «жемчужину Сибири» с лазурными озёрами среди кедров, каменным городом и дикой тайгой
Групповые экскурсии
38700
₽
за чел.
Побывать на Саяно-Шушенской ГЭС, познакомиться с традициями хакасов и полюбоваться Енисеем
53400
₽
за чел.
Покорять перевалы, гулять по тайге и жить на уютной турбазе
19000
₽
за чел.
Полюбоваться волшебством звёздного неба Западных Саян и рассмотреть необычные скалы и горные озёра
38000
₽
за чел.
Почувствовать баланс возле Висячего камня и полюбоваться захватывающими видами с пика Птица
22000
₽
за чел.
Насладиться красотой первозданной сибирской природы и добраться до озера Художников
30000
₽
за чел.
Насладиться красотой грандиозных скал и масштабных водопадов и отдохнуть от города
22500
₽
за чел.
Сбежать от цивилизации на 3 дня в край сибирских кедров, пихт, гор и покрытых мхом скал
26100
₽
за чел.
Увидеть дикие места Сибири, пожить у горных озёр, подняться на вершины, послушать тишину и природу
53400
₽
за чел.
Увидеть «жемчужину Сибири» с лазурными озёрами среди кедров, каменным городом и дикой тайгой
Обзорные по городам
38700
₽
за чел.
Побывать на Саяно-Шушенской ГЭС, познакомиться с традициями хакасов и полюбоваться Енисеем
Гастрономические туры
5
3 отзыва
от
75000
₽
за чел.
Эксклюзивный маршрут по Хакасии, который объединил пешеходные экскурсии к реликтовым озерам и археологические музеи Хакасии. Изюминка этого тура - пос...
Экскурсионные туры на несколько дней
38700
₽
за чел.
Побывать на Саяно-Шушенской ГЭС, познакомиться с традициями хакасов и полюбоваться Енисеем
5
3 отзыва
от
37000
₽
за чел.
Приглашаем вас в активный тур в горы Ергаки. Вас ждут ежедневные пешеходные экскурсии. Увидите Висячий камень, озеро Светлое, Каменный город. В туре п...
5
3 отзыва
110000
₽
за чел.
Приглашаем вас в насыщенное летнее путешествие по Сибири. Тур проходит на комфортабельном семиместном автомобиле. Подходит для туристов, которые ценят...
5
3 отзыва
60000
₽
за чел.
Не упустите возможность отправиться в невероятное путешествие по Сибири с комфортом! Вас ждет уютное проживание в отелях 4*, вкуснейшая таежная кухня ...
5
3 отзыва
от
57000
₽
за чел.
Осенняя Хакасия необычайна живописна в ярких красках осени. За счет мягкого климата природа Хакасии долго не увядает и до самой зимы дарит необыкновен...
5
3 отзыва
70000
₽
за чел.
Осенне-зимние маршруты по Хакасии и Туве не менее колоритны, чем летом. Осенью неповторимые пейзажи сменяют горную местность на степную, природа пестр...
5
3 отзыва
50730
₽
за чел.
Ергаки – это место необычайной силы и красоты! На небольшой территории здесь собраны величественные горные хребты с отвесными скалами, кристально чист...
53400
₽
за чел.
Покорять перевалы, гулять по тайге и жить на уютной турбазе
19000
₽
за чел.
Полюбоваться волшебством звёздного неба Западных Саян и рассмотреть необычные скалы и горные озёра
Последние отзывы о турах по Хакасской республике
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.
- ДДанетта5 марта 2024Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ЕЕлена13 февраля 2024Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю- гиду Андрею Анатольевичу за безопасную езду и огромное количество информации, которой он часами делился с нами. Безусловно рекомендую съездить в этот тур. Зима придаёт туру особый колорит.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
- ННадежда13 сентября 2023Экскурсионный тур от Хакасии до ЕргакВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия! Маршрут умеренно сложный: присутствие в нашей команде туристов дамы 84 лет очень настраивал на позитив и оптимизм в преодолении незначительных трудностей. К поездке однозначно рекомендую!
- ММарина8 сентября 2023Экскурсионный тур от Хакасии до ЕргакОрганизатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
- ААндрей30 августа 2023Экскурсионный тур от Хакасии до ЕргакВсё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей работы, ну и стоимость каюты Люкс на теплоходе была очень высокой, но это больше про отсутствие конкуренции в регионе. Основная сопровождающая до Красноярска Наталья была замечательная, от того в самом Красноярске организация поездок вокруг казалась уже не на отлично, а на хорошо.
- ГГалина29 августа 2023Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров! "Сибирские каникулы" Оказались очень активными, насыщенными, увлекательными! Все очень понравилось: и места где побывали, и экскурсии, и природа Хакасии и Тувы, конечно впечатлили Саяны и бескрайние степные просторы, ну и конечно же люди! Организовано было все отлично проживание, питание, все переезды (огромное спасибо водителю Игорю за его терпение и мастерство). И группа у нас подобралась очень хорошая (сплошной позитив). Мы не скучали, благодаря нашему гиду Станиславу! Это классный, с юмором человек, Он очень много нам рассказывал об истории края и много всяких житейских историй! От тура восторг полный! Спасибо вам большое! Будем искать маршруты на следующий год!
- ТТатьяна28 августа 2023Организаторы тура - большие молодцы! Всё продуманно и просчитано. Мы получили истинное наслаждение от общения с персоналом и людьми, которые нас сопровождали в течении тура. Горничные, администраторы, официанты, экскурсоводы, водители. Сердечное спасибо всем, кто помогал нам отдохнуть.
- ААнна28 августа 2023Принимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид Станислав.
- ААнна28 августа 2023Отличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспечены. Особая благодарность гиду Станиславу!
- ТТатьяна28 августа 2023Только вернулись из тура. Море впечатлений и только со знаком плюс. Отлично и профессионально организован тур. Всё продуманно до мелочей. Принимающие стороны на высоте. Работают на все 100. Было интересно и разнообразно. В горах нас сопровождали отличная молодёжь. Милейшая Татьяна и замечательный Дмитрий. Питание в ресторане всюду и всегда вкусно и обильно. Особое везение с гидом Станиславом и водителем Игорем. Станислав это ходячая энциклопедия, при этом всё легко и с юмором. С Игорем можно было ехать не беспокоясь о безопасности. Профессионал! Изумительная природа и чудесные люди! Рекомендую тур всем! Не сомневайтесь, не пожалеете.
- ССергей22 августа 2023Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром, а вечером, так нас встретили, довезли до гостиницы. Спасибо организаторам! По питанию были учтены все наши пожелания. Особо хочется выразить благодарность гиду Инне и водителю Игорю!
- ООльга22 августа 2023Восторг! Восторг! И ещё раз восторг! Изумительно всё и чёткая работа туроператора и сотрудников принимающей стороны, и компоновка экскурсий, и профессионализм гидов и водителей. Спасибо за то, что открыли для меня Южную Сибирь.
- ЮЮрий21 августа 2023Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.
- ООльга16 августа 2023Прекрасное место для отдыха, чтобы оторваться от городской суеты. Горы, тайга, грибы, ягоды. Свежий воздух, вода, которую можно пить из любого ручья. После подъема в горы, вечером ждёт баня, ручей, костер, гитара и звёздное небо… а главное - связи нет СОВСЕМ! Полная перезагрузка!
- ЕЕлена15 августа 2023Великолепный тур, очень сбалансированный: здесь и история, и знакомство с народами Сибири, и активная составляющая. И город, и природа.