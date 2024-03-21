Авторские туры по Хакасской республике

Туры в городах Хакасской республики

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Абакан

Индивидуальные экскурсии

Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
38700
за чел.
Побывать на Саяно-Шушенской ГЭС, познакомиться с традициями хакасов и полюбоваться Енисеем
Абакан
Сказочные Саяны: треккинг в природном парке «Ергаки»
Сказочные Саяны: треккинг в природном парке «Ергаки»
53400
за чел.
Покорять перевалы, гулять по тайге и жить на уютной турбазе
Абакан
Заповедная земля Сибири: поход по природному парку «Ергаки»
Заповедная земля Сибири: поход по природному парку «Ергаки»
19000
за чел.
Полюбоваться волшебством звёздного неба Западных Саян и рассмотреть необычные скалы и горные озёра
Абакан
Сибирские Альпы: поход в «Ергаки»
Сибирские Альпы: поход в «Ергаки»
38000
за чел.
Почувствовать баланс возле Висячего камня и полюбоваться захватывающими видами с пика Птица
Абакан
В сердце Западных Саян: фантастический поход в «Ергаки»
В сердце Западных Саян: фантастический поход в «Ергаки»
22000
за чел.
Насладиться красотой первозданной сибирской природы и добраться до озера Художников
Абакан
Продвинутый поход в «Ергаки»: гигантские скалы, обрывы и водопады
Продвинутый поход в «Ергаки»: гигантские скалы, обрывы и водопады
30000
за чел.
Насладиться красотой грандиозных скал и масштабных водопадов и отдохнуть от города
Абакан
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
22500
за чел.
Сбежать от цивилизации на 3 дня в край сибирских кедров, пихт, гор и покрытых мхом скал
Абакан
Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
26100
за чел.
Увидеть дикие места Сибири, пожить у горных озёр, подняться на вершины, послушать тишину и природу
Абакан
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
53400
за чел.
Увидеть «жемчужину Сибири» с лазурными озёрами среди кедров, каменным городом и дикой тайгой
Абакан

Групповые экскурсии

Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
38700
за чел.
Побывать на Саяно-Шушенской ГЭС, познакомиться с традициями хакасов и полюбоваться Енисеем
Абакан
Сказочные Саяны: треккинг в природном парке «Ергаки»
Сказочные Саяны: треккинг в природном парке «Ергаки»
53400
за чел.
Покорять перевалы, гулять по тайге и жить на уютной турбазе
Абакан
Заповедная земля Сибири: поход по природному парку «Ергаки»
Заповедная земля Сибири: поход по природному парку «Ергаки»
19000
за чел.
Полюбоваться волшебством звёздного неба Западных Саян и рассмотреть необычные скалы и горные озёра
Абакан
Сибирские Альпы: поход в «Ергаки»
Сибирские Альпы: поход в «Ергаки»
38000
за чел.
Почувствовать баланс возле Висячего камня и полюбоваться захватывающими видами с пика Птица
Абакан
В сердце Западных Саян: фантастический поход в «Ергаки»
В сердце Западных Саян: фантастический поход в «Ергаки»
22000
за чел.
Насладиться красотой первозданной сибирской природы и добраться до озера Художников
Абакан
Продвинутый поход в «Ергаки»: гигантские скалы, обрывы и водопады
Продвинутый поход в «Ергаки»: гигантские скалы, обрывы и водопады
30000
за чел.
Насладиться красотой грандиозных скал и масштабных водопадов и отдохнуть от города
Абакан
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
22500
за чел.
Сбежать от цивилизации на 3 дня в край сибирских кедров, пихт, гор и покрытых мхом скал
Абакан
Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
26100
за чел.
Увидеть дикие места Сибири, пожить у горных озёр, подняться на вершины, послушать тишину и природу
Абакан
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
53400
за чел.
Увидеть «жемчужину Сибири» с лазурными озёрами среди кедров, каменным городом и дикой тайгой
Абакан

Обзорные по городам

Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
38700
за чел.
Побывать на Саяно-Шушенской ГЭС, познакомиться с традициями хакасов и полюбоваться Енисеем
Абакан

Гастрономические туры

Ивановские озера
Ивановские озера
5
3 отзыва
от
75000
за чел.
Эксклюзивный маршрут по Хакасии, который объединил пешеходные экскурсии к реликтовым озерам и археологические музеи Хакасии. Изюминка этого тура - пос...
Абакан

Экскурсионные туры на несколько дней

Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
38700
за чел.
Побывать на Саяно-Шушенской ГЭС, познакомиться с традициями хакасов и полюбоваться Енисеем
Абакан
Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
5
3 отзыва
от
37000
за чел.
Приглашаем вас в активный тур в горы Ергаки. Вас ждут ежедневные пешеходные экскурсии. Увидите Висячий камень, озеро Светлое, Каменный город. В туре п...
Абакан
Сибирские каникулы. Тур на 8 дней
Сибирские каникулы. Тур на 8 дней
5
3 отзыва
110000
за чел.
Приглашаем вас в насыщенное летнее путешествие по Сибири. Тур проходит на комфортабельном семиместном автомобиле. Подходит для туристов, которые ценят...
Абакан
Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
5
3 отзыва
60000
за чел.
Не упустите возможность отправиться в невероятное путешествие по Сибири с комфортом! Вас ждет уютное проживание в отелях 4*, вкуснейшая таежная кухня ...
Абакан
Сакральная Хакасия. Осенне-зимний тур
Сакральная Хакасия. Осенне-зимний тур
5
3 отзыва
от
57000
за чел.
Осенняя Хакасия необычайна живописна в ярких красках осени. За счет мягкого климата природа Хакасии долго не увядает и до самой зимы дарит необыкновен...
Абакан
Хакасия - Тыва. Осенне-зимний тур комфорт
Хакасия - Тыва. Осенне-зимний тур комфорт
5
3 отзыва
70000
за чел.
Осенне-зимние маршруты по Хакасии и Туве не менее колоритны, чем летом. Осенью неповторимые пейзажи сменяют горную местность на степную, природа пестр...
Абакан
Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
5
3 отзыва
50730
за чел.
Ергаки – это место необычайной силы и красоты! На небольшой территории здесь собраны величественные горные хребты с отвесными скалами, кристально чист...
Абакан
Сказочные Саяны: треккинг в природном парке «Ергаки»
Сказочные Саяны: треккинг в природном парке «Ергаки»
53400
за чел.
Покорять перевалы, гулять по тайге и жить на уютной турбазе
Абакан
Заповедная земля Сибири: поход по природному парку «Ергаки»
Заповедная земля Сибири: поход по природному парку «Ергаки»
19000
за чел.
Полюбоваться волшебством звёздного неба Западных Саян и рассмотреть необычные скалы и горные озёра
Абакан

Последние отзывы о турах по Хакасской республике

  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.
  • Д
    Данетта
    5 марта 2024
    Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Ергаки. Жемчужина Саян
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • Е
    Елена
    13 февраля 2024
    Сакральная Хакасия. Осенне-зимний тур
    Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю- гиду Андрею Анатольевичу за безопасную езду и огромное количество информации, которой он часами делился с нами. Безусловно рекомендую съездить в этот тур. Зима придаёт туру особый колорит.
    Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Ергаки. Жемчужина Саян
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Ергаки. Жемчужина Саян
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • Н
    Надежда
    13 сентября 2023
    Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
    Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия! Маршрут умеренно сложный: присутствие в нашей команде туристов дамы 84 лет очень настраивал на позитив и оптимизм в преодолении незначительных трудностей. К поездке однозначно рекомендую!
    Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое
  • М
    Марина
    8 сентября 2023
    Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
    Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
  • А
    Андрей
    30 августа 2023
    Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
    Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей работы, ну и стоимость каюты Люкс на теплоходе была очень высокой, но это больше про отсутствие конкуренции в регионе. Основная сопровождающая до Красноярска Наталья была замечательная, от того в самом Красноярске организация поездок вокруг казалась уже не на отлично, а на хорошо.
  • Г
    Галина
    29 августа 2023
    Сибирские каникулы
    Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров! "Сибирские каникулы" Оказались очень активными, насыщенными, увлекательными! Все очень понравилось: и места где побывали, и экскурсии, и природа Хакасии и Тувы, конечно впечатлили Саяны и бескрайние степные просторы, ну и конечно же люди! Организовано было все отлично проживание, питание, все переезды (огромное спасибо водителю Игорю за его терпение и мастерство). И группа у нас подобралась очень хорошая (сплошной позитив). Мы не скучали, благодаря нашему гиду Станиславу! Это классный, с юмором человек, Он очень много нам рассказывал об истории края и много всяких житейских историй! От тура восторг полный! Спасибо вам большое! Будем искать маршруты на следующий год!
    Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2023
    Сакральная Хакасия. Осенне-зимний тур
    Организаторы тура - большие молодцы! Всё продуманно и просчитано. Мы получили истинное наслаждение от общения с персоналом и людьми, которые нас сопровождали в течении тура. Горничные, администраторы, официанты, экскурсоводы, водители. Сердечное спасибо всем, кто помогал нам отдохнуть.
  • А
    Анна
    28 августа 2023
    Сакральная Хакасия. Осенне-зимний тур
    Принимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид Станислав.
    Принимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид Станислав
  • А
    Анна
    28 августа 2023
    Сибирские каникулы
    Отличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспечены. Особая благодарность гиду Станиславу!
    Отличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспечены
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2023
    Тува и горы. Тур комфорт
    Только вернулись из тура. Море впечатлений и только со знаком плюс. Отлично и профессионально организован тур. Всё продуманно до мелочей. Принимающие стороны на высоте. Работают на все 100. Было интересно и разнообразно. В горах нас сопровождали отличная молодёжь. Милейшая Татьяна и замечательный Дмитрий. Питание в ресторане всюду и всегда вкусно и обильно. Особое везение с гидом Станиславом и водителем Игорем. Станислав это ходячая энциклопедия, при этом всё легко и с юмором. С Игорем можно было ехать не беспокоясь о безопасности. Профессионал! Изумительная природа и чудесные люди! Рекомендую тур всем! Не сомневайтесь, не пожалеете.
  • С
    Сергей
    22 августа 2023
    Снежное ожерелье Саян
    Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром, а вечером, так нас встретили, довезли до гостиницы. Спасибо организаторам! По питанию были учтены все наши пожелания. Особо хочется выразить благодарность гиду Инне и водителю Игорю!
  • О
    Ольга
    22 августа 2023
    Хакасия - Тыва. Тур комфорт
    Восторг! Восторг! И ещё раз восторг! Изумительно всё и чёткая работа туроператора и сотрудников принимающей стороны, и компоновка экскурсий, и профессионализм гидов и водителей. Спасибо за то, что открыли для меня Южную Сибирь.
  • Ю
    Юрий
    21 августа 2023
    Снежное ожерелье Саян
    Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.
  • О
    Ольга
    16 августа 2023
    Ергаки без рюкзаков. Тур на 8 дней
    Прекрасное место для отдыха, чтобы оторваться от городской суеты. Горы, тайга, грибы, ягоды. Свежий воздух, вода, которую можно пить из любого ручья. После подъема в горы, вечером ждёт баня, ручей, костер, гитара и звёздное небо… а главное - связи нет СОВСЕМ! Полная перезагрузка!
    Прекрасное место для отдыха, чтобы оторваться от городской суеты. Горы, тайга, грибы, ягоды. Свежий воздух, вода
  • Е
    Елена
    15 августа 2023
    Сибирские каникулы
    Великолепный тур, очень сбалансированный: здесь и история, и знакомство с народами Сибири, и активная составляющая. И город, и природа.
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