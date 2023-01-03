Байкал и сказочные «Лебяжьи» озера

Захватывающий Байкальский серпантин, восхитительные виды Байкала

Захватывающий Байкальский серпантин, восхитительные виды Байкала с высоты 900 метров и чарующая Сибирская тайга с лебяжьими озёрами.

Прекрасная долина Экопарка «Озера на Снежной» — это чарующее место Сибирской тайги, где вы вдоволь нагуляетесь, накупаетесь, полюбуетесь белыми и черными лебедями, а по желанию и в бане попаритесь.
Байкал и сказочные «Лебяжьи» озера
Байкал и сказочные «Лебяжьи» озера
Байкал и сказочные «Лебяжьи» озера
Байкал и сказочные «Лебяжьи» озера
Байкал и сказочные «Лебяжьи» озера
Байкал и сказочные «Лебяжьи» озера
Ближайшие даты:
30
авг
31
авг
3
сен
4
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Смотровая площадка в п. Култук
  • Рыбный рынок в п. Култук
  • Берег Байкала в п. Утулик
  • Смотровая площадка «Гора Соболиная» в г. Байкальске
  • Экопарк «Озера на Снежной»
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что Вас ожидает:

  • Дорога по захватывающему серпантину до п. Култук. На местном рынке сможете купить и попробовать знаменитого байкальского омуля холодного и горячего копчения.
  • Далее вдоль берега Байкала мы проедем до п. Байкальск, где на подъемниках мы поднимемся полюбоваться Байкалом с высоты птичьего полёта. По пути подъедем к берегу Байкала поздороваться, загадать желание и кинуть монетку на счастье, а по Вашему желанию можете даже и искупаться, чтобы не замерзли, угощу Вас чаем с сибирскими травами.
  • Далее около часа мы потратим опять на дорогу и окажемся в волшебном месте у реки Снежная. Прекрасная долина Экопарка «Озера на Снежной», где вы погуляете и искупаетесь (водичка в озерах прогревается до + 27 + 31 °С.), полюбуетесь белыми и черными лебедями, а по желанию и в бане попаритесь.

в 8 утра

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда автомобиля с гидом-водителем
  • Вкусный чай с сибирскими травами
Что не входит
  • Посещение Экопарка «Озера на Снежной» — 300 руб/чел, дети до 14 лет — 100 р., дети до 8 лет — без оплаты
  • Парковочное место — 500 р.
  • Посещение смотровой площадки «Гора Соболиная» — 450 руб/чел. В выходные и праздники 550 руб/чел.
  • Питание в местных кафе. Средний чек — 1000 руб/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, ул. Сергеева, 3
Завершение: По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: в 8 утра
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Приветствую Вас! Подготовка к путешествию следующая:
  • Заряжаем телефоны, готовим фотоаппараты, берем с собой хорошее настроение, флэшку с любимой музыкой и вперёд к фееричным пейзажам и классному отдыху.
  • Рекомендуется удобная спортивная обувь. Солнечные очки, летом солнцезащитный крем, кепка/панамка на голову, купальник, сланцы и полотенце для купания в озерах.
  • Маршрут корректируется в соответствии с Вашими пожеланиями
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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