Что вас ждет

В программу входит экскурсия по музею деревянного зодчества в Тальцах. В музее познакомимся с архитектурой Илимского острога. Узнаем об особенностях покорения Сибири первопроходцами. Посетим музей стекольного завода, действующего в Тальцах в XIX в. Увидим старинные деревянные дома в которых жили сибиряки в XVIII-XIX вв. и как был организован их быт.

В Листвянке остановимся у Шаман-камня, узнаем о местных обычаях при посещении Байкала, послушаете красивую легенду об Ангаре, поднимемся на смотровую площадку «Камень Черского», остановимся у обелиска писателю Вампилову, посетим местный рынок, на берегу у Байкала бросим камешек в колодец желаний.

По требованию организуем (дополнительная оплата):