День на Байкале - в Листвянку через Тальцы

В Листвянке остановимся у Шаман-камня, узнаем о местных обычаях при посещении Байкала, послушаете...

В Листвянке остановимся у Шаман-камня, узнаем о местных обычаях при посещении Байкала, послушаете красивую легенду об Ангаре, поднимемся на смотровую площадку «Камень Черского», остановимся у обелиска писателю Вампилову, посетим местный рынок, на берегу у Байкала бросим камешек в колодец желаний.

В программу входит экскурсия по музею деревянного зодчества в Тальцах.

Увидим старинные деревянные дома в которых жили сибиряки в XVIII-XIX вв.

и как был организован их быт.
День на Байкале - в Листвянку через Тальцы
День на Байкале - в Листвянку через Тальцы
День на Байкале - в Листвянку через Тальцы
День на Байкале - в Листвянку через Тальцы
День на Байкале - в Листвянку через Тальцы

Что вы увидите 🤩

  • Исток Ангары
  • Порт Байкал
  • Шаман-Камень
  • Свято Никольскую церковь
  • Илимский острог
Что вас ждет
В программу входит экскурсия по музею деревянного зодчества в Тальцах. В музее познакомимся с архитектурой Илимского острога. Узнаем об особенностях покорения Сибири первопроходцами. Посетим музей стекольного завода, действующего в Тальцах в XIX в. Увидим старинные деревянные дома в которых жили сибиряки в XVIII-XIX вв. и как был организован их быт.
В Листвянке остановимся у Шаман-камня, узнаем о местных обычаях при посещении Байкала, послушаете красивую легенду об Ангаре, поднимемся на смотровую площадку «Камень Черского», остановимся у обелиска писателю Вампилову, посетим местный рынок, на берегу у Байкала бросим камешек в колодец желаний.

По требованию организуем (дополнительная оплата):

  • прогулки на воде
  • экскурсию в солнечную обсерваторию
  • представление в нерпинарии
  • погружение на дно Байкала в костюме аквалангиста
  • баня на воде
  • зоопарк
  • музей истории Байкала
  • поездку на собачьих упряжках, снегоходе, квадроцикле

Цены на экскурсию

Для группы 3-7 человек
Билет
2 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Билеты в музей
  • Водный транспорт
Место начала и завершения
Иркутск ул. Сухэ-Батора, 7
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно с 10:00 до 20:00

Евгений М.
Евгений М.
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