Что вас ждет
В программу входит экскурсия по музею деревянного зодчества в Тальцах. В музее познакомимся с архитектурой Илимского острога. Узнаем об особенностях покорения Сибири первопроходцами. Посетим музей стекольного завода, действующего в Тальцах в XIX в. Увидим старинные деревянные дома в которых жили сибиряки в XVIII-XIX вв. и как был организован их быт.
В Листвянке остановимся у Шаман-камня, узнаем о местных обычаях при посещении Байкала, послушаете красивую легенду об Ангаре, поднимемся на смотровую площадку «Камень Черского», остановимся у обелиска писателю Вампилову, посетим местный рынок, на берегу у Байкала бросим камешек в колодец желаний.
По требованию организуем (дополнительная оплата):
- прогулки на воде
- экскурсию в солнечную обсерваторию
- представление в нерпинарии
- погружение на дно Байкала в костюме аквалангиста
- баня на воде
- зоопарк
- музей истории Байкала
- поездку на собачьих упряжках, снегоходе, квадроцикле