Наша автомобильная трёх часовая экскурсия «Иркутск исторический» в топе самых популярных экскурсий: благодаря скорости и комфорту передвижения по городу на автомобиле, наши гости это время посещают большинство знаковых исторических мест Иркутска и получают массу впечатлений.