Начинаем мы у самого «сердца» города, где с 1661 года стоял деревянный острог. Проезжаем центральную городскую площадь, особняки иркутских купцов. Осматриваем снаружи и изнутри старинные городские церкви, любуемся на панораму слияния двух рек: Ангары и Иркута, прогуливаемся по набережной реки Ангара. Посещаем действующий с XVII века женский Знаменский монастырь. И обязательно остановимся у единственного в России памятника адмиралу Александру Колчаку.
Делаем остановку у самого красивого православного храма Иркутска, Казанской церкви, у самого красивого деревянного дома, украшенного затейливым кружевным узором. Обязательно проезжаем по центральной улице города. Здесь становится ясно, почему Иркутск называли Сибирским Парижем. Знакомимся с памятником Александру III, которому иркутяне бесконечно благодарны за строительство Транссиба.
Нам будут встречаться старинные деревянные дома, кои в большом количестве стоят в центре города и до сих пор жилые. По желанию, можем сделать остановку для фото. Традиционно наша экскурсия заканчивается в знаменитой исторической слободе, 130-м квартале, рядом с огромным памятником Бабру (герб Иркутска). Квартал воссоздает историческую атмосферу Иркутска XVIII-XIX веков, предлагая в то же время уютные кафе и рестораны, музеи и сувенирные лавки.
Преимущества этой экскурсии:
Возможность максимально много увидеть за 3 часа;
Гид заберёт вас в Иркутске там, где вам будет удобно и по окончании экскурсии также отвезёт до места проживания в Иркутске;
Маршрут корректируется в соответствии с вашими пожеланиями, мы не привязаны к строгому графику;
Каждому гостю — бутылка питьевой байкальской воды в подарок;
Гид работает в машине с усилителем голоса (всем отлично слышно), комментирует достопримечательности по маршруту движения и на остановках;
Экскурсию можно дополнить посещением одного из музеев города: краеведческий или музей декабристов. В этом случае дополнительно оплачивается стоимость Ваших входных билетов и 1000 руб. за дополнительный час работы гида и аренды транспорта.
🚩 Начало и место завершения: место Вашего проживания в Иркутске
Что входит
Аренда автомобиля с гидом-водителем
Бутылка питьевой байкальской воды на каждого гостя.
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Важная информация
Гид заберёт вас в Иркутске там, где вам будет удобно и по окончании экскурсии также отвезёт до места проживания в Иркутске
Маршрут корректируется в соответствии с вашими пожеланиями, мы не привязаны к строгому графику
Каждому гостю — бутылка питьевой байкальской воды в подарок
Гид работает в машине с усилителем голоса (всем отлично слышно), комментирует достопримечательности по маршруту движения и на остановках
Экскурсию можно дополнить посещением одного из музеев города: краеведческий или музей декабристов. В этом случае дополнительно оплачивается стоимость Ваших входных билетов и 1000 руб. за дополнительный час работы гида и аренды транспорта.
Время проведения: Ежедневно, круглогодично
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.