Наша автомобильная трёх часовая экскурсия "Иркутск исторический" в топе самых популярных экскурсий:...

4.6
10 отзывов
Наша автомобильная трёх часовая экскурсия «Иркутск исторический» в топе самых популярных экскурсий: благодаря скорости и комфорту передвижения по городу на автомобиле, наши гости это время посещают большинство знаковых исторических мест Иркутска и получают массу впечатлений.
Иркутск исторический
Иркутск исторический
Иркутск исторический
Иркутск исторический
Иркутск исторический
Иркутск исторический

Что вы увидите 🤩

  • центральную городскую площадь
  • особняки иркутских купцов
  • слияния двух рек: Ангары и Иркута
  • женский Знаменский монастырь
  • Казанскую церковь
  • центральную улицу города
  • старинные деревянные дома
  • 130-й квартал
  • многое другое

Что вас ждёт:

  • Начинаем мы у самого «сердца» города, где с 1661 года стоял деревянный острог. Проезжаем центральную городскую площадь, особняки иркутских купцов. Осматриваем снаружи и изнутри старинные городские церкви, любуемся на панораму слияния двух рек: Ангары и Иркута, прогуливаемся по набережной реки Ангара. Посещаем действующий с XVII века женский Знаменский монастырь. И обязательно остановимся у единственного в России памятника адмиралу Александру Колчаку.
  • Делаем остановку у самого красивого православного храма Иркутска, Казанской церкви, у самого красивого деревянного дома, украшенного затейливым кружевным узором. Обязательно проезжаем по центральной улице города. Здесь становится ясно, почему Иркутск называли Сибирским Парижем. Знакомимся с памятником Александру III, которому иркутяне бесконечно благодарны за строительство Транссиба.
  • Нам будут встречаться старинные деревянные дома, кои в большом количестве стоят в центре города и до сих пор жилые. По желанию, можем сделать остановку для фото. Традиционно наша экскурсия заканчивается в знаменитой исторической слободе, 130-м квартале, рядом с огромным памятником Бабру (герб Иркутска). Квартал воссоздает историческую атмосферу Иркутска XVIII-XIX веков, предлагая в то же время уютные кафе и рестораны, музеи и сувенирные лавки.

Преимущества этой экскурсии:

  • Возможность максимально много увидеть за 3 часа;
  • Гид заберёт вас в Иркутске там, где вам будет удобно и по окончании экскурсии также отвезёт до места проживания в Иркутске;
  • Маршрут корректируется в соответствии с вашими пожеланиями, мы не привязаны к строгому графику;
  • Каждому гостю — бутылка питьевой байкальской воды в подарок;
  • Гид работает в машине с усилителем голоса (всем отлично слышно), комментирует достопримечательности по маршруту движения и на остановках;
  • Экскурсию можно дополнить посещением одного из музеев города: краеведческий или музей декабристов. В этом случае дополнительно оплачивается стоимость Ваших входных билетов и 1000 руб. за дополнительный час работы гида и аренды транспорта.
🚩 Начало и место завершения: место Вашего проживания в Иркутске
 Что входит
  • Аренда автомобиля с гидом-водителем
  • Бутылка питьевой байкальской воды на каждого гостя.
 Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Важная информация
  • Гид заберёт вас в Иркутске там, где вам будет удобно и по окончании экскурсии также отвезёт до места проживания в Иркутске
  • Маршрут корректируется в соответствии с вашими пожеланиями, мы не привязаны к строгому графику
  • Каждому гостю — бутылка питьевой байкальской воды в подарок
  • Гид работает в машине с усилителем голоса (всем отлично слышно), комментирует достопримечательности по маршруту движения и на остановках
  • Экскурсию можно дополнить посещением одного из музеев города: краеведческий или музей декабристов. В этом случае дополнительно оплачивается стоимость Ваших входных билетов и 1000 руб. за дополнительный час работы гида и аренды транспорта.
Время проведения: Ежедневно, круглогодично
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Наталья Л.
Наталья Л.
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