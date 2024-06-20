В насыщенном путешествии по байкальским просторам вы проедете по всему югу острова Ольхон и посетите скалу Шаманка, 13 столбов Сэргэ, песчаные бухты, утёсы и обзорные точки с эффектными видами. При желании выполните буддистские ритуалы на исполнение желаний. Отведаете ухи из местной рыбы и травяной чай. И увезёте с собой фотографии, которые мы сделаем в самые яркие моменты дня.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Тажеранские степи. Выдвинемся ранним утром. Ради первой локации по нашему маршруту мы остановимся спустя несколько часов. Вы увидите нехарактерный для таёжной Сибири ландшафт — Тажеранские степи. У кого-то они ассоциируются с просторами Монголии, другие видят здесь ни много ни мало марсианский ландшафт. Вас удивят рассказы об этом месте.
- Малое море. На пароме мы переправимся через узкий пролив Ольхонские Ворота. Будем любоваться красотой и кормить чаек, которые ловят еду на лету! И конечно, фотограф сделает для вас лучшие снимки.
- Остров Ольхон. Здесь мы пересядем на Соболь и отправимся по югу острова в сторону посёлка Хужир. Начнём экскурсию со скального комплекса Трезубец, который гости нередко принимают за разрушенное основание древнего замка. Фотограф сделает для вас снимки на фоне живописного пролива.
- Посёлок Хужир. Здесь мы пройдёмся по магазинам и выберем сувениры на память об этом путешествии, а заодно купим яркие ленты. Зачем? Они нам понадобятся позже для священного ритуала. Каждый цвет имеет определенное значение — вы всё узнаете на экскурсии. А фотограф снимет сам момент обряда, чтобы позже вы вспоминали о своих самых сокровенных желаниях.
- Скала Шаманка — визитная карточка Байкала. С любого ракурса она получается великолепно — настоящее эстетическое удовольствие. Также вы увидите 13 столбов Сэргэ и при желании завяжете ленточку на удачу. Можно будет заглянуть в сувенирный магазин. А после вы отведаете вкуснейшую уху из байкальской рыбы.
Маршрут
Листвянка/Иркутск — Тажеранские степи — Малое море — гора Трезубец — обзорная точка на Большой Байкал — озеро Нурское (пузырьки) — п. Хужир — скала Шаманка и 13 столбов Сэргэ — Иркутск/Листвянка
Кому подойдёт фототур
Путешественникам, которые готовы рано встать и целый день быть активными. Подойдёт всем, кто хочет получить максимум впечатлений за один день, и, главное, оставить множество красивых и качественных фотографий себе на память.
Организационные детали
- В цену включено:
— трансфер на минивэне Toyota Alphard (или аналогичном) до Малого моря
— переправа на пароме до острова Ольхон
— трансфер на полноприводном автомобиле «Соболь» по острову
— уха на костре
— разрешение на посещение национального парка
— сопровождение гида и водителя
— съёмка на профессиональный фотоаппарат
- Чтобы добраться до Ольхона, нужно преодолеть долгую дорогу — мы будем ехать 4 часа в машине. Непоседливым детям будет тяжело, поездка им, к сожалению, не подойдёт
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|10 500 ₽
|Дети до 12 лет
|8 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваша команда гидов в Иркутске
С самого детства мы изучали и познавали озеро Байкал с разных сторон. И сможем показать Байкал таким, каким знаем его мы — местные жители. Встретим вас как близких друзей, позаботимсяЗадать вопрос
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