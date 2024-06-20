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В насыщенном путешествии по байкальским просторам вы проедете по всему югу острова Ольхон и посетите скалу Шаманка, 13 столбов Сэргэ, песчаные бухты, утёсы и обзорные точки с эффектными видами. При желании выполните буддистские ритуалы на исполнение желаний. Отведаете ухи из местной рыбы и травяной чай. И увезёте с собой фотографии, которые мы сделаем в самые яркие моменты дня.