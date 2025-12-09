Мои заказы

К острову Ольхон - по льду Байкала (из Иркутска)

Увидеть самые впечатляющие локации Малого Моря и познакомиться с культурой Прибайкалья
Едем в зимнее путешествие — туда, где прозрачный лёд уходит вглубь на метры, стены гротов сияют бирюзой, а над степями поднимается буддийская ступа Просветления.

Вы увидите наплески и голубые торосы, знаменитые гроты, священную скалу Шаманку и яркий фестиваль Ice Fest. При желании попробуете бурятскую кухню и узнаете, как рождается байкальский лёд.
Описание экскурсии

7:00 — выезд из Иркутска по древнему Качугскому тракту. Вы проедете через бурятские и русские деревни, увидите стада лошадей и коров на свободном выпасе и узнаете, как эти земли заселялись
10:30 — остановка в посёлке Еланцы и продолжение дороги через Тажеранскую степь, где открывается панорама на ледовую переправу к Ольхону
11:00 — обед в кафе бурятской кухни: буузы, бухлер и другие домашние угощения
13:00 — прибытие на ледовую переправу и выезд на лёд
13:00–17:00 — ледовая программа, во время которой вы будете делать остановки на 20–45 минут, чтобы исследовать:

  • прозрачный пролив Малого Моря
  • ущелье реки Сарма
  • наплески и гроты мыса Кобылья Голова
  • пролив Ольхонские ворота
  • голубой лёд у Хоргойского мыса
  • мыс «Хвост дракона» острова Огой
  • буддийскую ступу Просветления
  • грот Шебетского мыса
  • фестиваль ледовых скульптур Ice Fest (15 февраля — 15 марта)
  • священную скалу Шаманка

На каждой точке будет достаточно времени, чтобы сделать красивые фотографии и насладиться атмосферой. А ещё при желании вы попробуете фирменный ледовый коктейль «Поцелуй Байкала».

17:00–18:00 — выезд на материк

18:00–19:00 — ужин в кафе
19:00–23:00 — возвращение в Иркутск

Вы узнаете:

  • об истории и традициями народов Прибайкалья
  • особенностях образа жизни бурят и значении шаманских культов
  • природных процессах, которые формируют байкальский лёд
  • острове Ольхон и его культовых местах
  • чем особенно слово «сибиряк» и как складывался местный характер

Организационные детали

  • Эту программу мы проводим с 5 февраля по 20 марта
  • Поездка проходит на минивэне Honda Stepvgn или джипе Toyota Land Cruiser. По запросу установим детское кресло
  • Мы заберём вас от вашего адреса в центре или от гостиницы «Ангара», а после экскурсии привезём обратно. По пути на Байкал мы будем делать санитарные остановки в тёплых туалетах. На льду — в уличных
  • Рекомендуемый возраст 7+
  • Возьмите с собой лёгкий перекус
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Сбор нацпарка — 300 ₽ за чел. (есть льготы)
  • Питание в кафе (2 раза) — от 300 за горячее блюдо

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет11 875 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 3382 туристов
Мы, команда опытных байкальских гидов, занимаемся приёмом путешественников с 2005 года. К проведению экскурсий относимся серьезно и ответственно, ценим ваши отзывы. Многие имеют профессиональную подготовку и аттестацию, уникальные навыки проведения джип-туров в условиях байкальского
читать дальше

бездорожья. Наши гиды расскажут с душой о крае, покажут самые красивые локации. Я — аттестованный гид Иркутской области, имею высшее историческое образование, курсы гидов, в том числе с английским, аккредитована как внешний экскурсовод в ведущих музеях региона. В 2019 году Агентство по туризму Иркутской области присудило мне звание «Лучший гид-переводчик». В 2020 получила второе место в номинации лучший экскурсовод Иркутской области. Стараюсь сама проводить экскурсии по Иркутску и Листвянке (микроавтобус Nissan Serena Hybrid 7 пассажиров). Туры на Ольхон, в Тажераны и в Аршан проводят опытные коллеги.

Входит в следующие категории Иркутска

