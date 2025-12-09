Увидеть самые впечатляющие локации Малого Моря и познакомиться с культурой Прибайкалья
Едем в зимнее путешествие — туда, где прозрачный лёд уходит вглубь на метры, стены гротов сияют бирюзой, а над степями поднимается буддийская ступа Просветления.
Вы увидите наплески и голубые торосы, знаменитые гроты, священную скалу Шаманку и яркий фестиваль Ice Fest. При желании попробуете бурятскую кухню и узнаете, как рождается байкальский лёд.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Иркутска по древнему Качугскому тракту. Вы проедете через бурятские и русские деревни, увидите стада лошадей и коров на свободном выпасе и узнаете, как эти земли заселялись 10:30 — остановка в посёлке Еланцы и продолжение дороги через Тажеранскую степь, где открывается панорама на ледовую переправу к Ольхону 11:00 — обед в кафе бурятской кухни: буузы, бухлер и другие домашние угощения 13:00 — прибытие на ледовую переправу и выезд на лёд 13:00–17:00 — ледовая программа, во время которой вы будете делать остановки на 20–45 минут, чтобы исследовать:
прозрачный пролив Малого Моря
ущелье реки Сарма
наплески и гроты мыса Кобылья Голова
пролив Ольхонские ворота
голубой лёд у Хоргойского мыса
мыс «Хвост дракона» острова Огой
буддийскую ступу Просветления
грот Шебетского мыса
фестиваль ледовых скульптур Ice Fest (15 февраля — 15 марта)
священную скалу Шаманка
На каждой точке будет достаточно времени, чтобы сделать красивые фотографии и насладиться атмосферой. А ещё при желании вы попробуете фирменный ледовый коктейль «Поцелуй Байкала».
17:00–18:00 — выезд на материк
18:00–19:00 — ужин в кафе 19:00–23:00 — возвращение в Иркутск
Вы узнаете:
об истории и традициями народов Прибайкалья
особенностях образа жизни бурят и значении шаманских культов
природных процессах, которые формируют байкальский лёд
острове Ольхон и его культовых местах
чем особенно слово «сибиряк» и как складывался местный характер
Организационные детали
Эту программу мы проводим с 5 февраля по 20 марта
Поездка проходит на минивэне Honda Stepvgn или джипе Toyota Land Cruiser. По запросу установим детское кресло
Мы заберём вас от вашего адреса в центре или от гостиницы «Ангара», а после экскурсии привезём обратно. По пути на Байкал мы будем делать санитарные остановки в тёплых туалетах. На льду — в уличных
Рекомендуемый возраст 7+
Возьмите с собой лёгкий перекус
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 3382 туристов
Мы, команда опытных байкальских гидов, занимаемся приёмом
путешественников с 2005 года. К проведению экскурсий относимся
серьезно и ответственно, ценим ваши отзывы. Многие имеют
профессиональную подготовку и аттестацию, уникальные навыки проведения
джип-туров в условиях байкальского читать дальше
бездорожья. Наши гиды расскажут с
душой о крае, покажут самые красивые локации.
Я — аттестованный гид Иркутской области, имею высшее
историческое образование, курсы гидов, в том числе с английским,
аккредитована как внешний экскурсовод в ведущих музеях региона. В 2019
году Агентство по туризму Иркутской области присудило мне звание
«Лучший гид-переводчик». В 2020 получила второе место в номинации
лучший экскурсовод Иркутской области. Стараюсь сама проводить
экскурсии по Иркутску и Листвянке (микроавтобус Nissan Serena Hybrid 7
пассажиров).
Туры на Ольхон, в Тажераны и в Аршан проводят опытные коллеги.