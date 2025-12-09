Едем в зимнее путешествие — туда, где прозрачный лёд уходит вглубь на метры, стены гротов сияют бирюзой, а над степями поднимается буддийская ступа Просветления. Вы увидите наплески и голубые торосы, знаменитые гроты, священную скалу Шаманку и яркий фестиваль Ice Fest. При желании попробуете бурятскую кухню и узнаете, как рождается байкальский лёд.

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Иркутска по древнему Качугскому тракту. Вы проедете через бурятские и русские деревни, увидите стада лошадей и коров на свободном выпасе и узнаете, как эти земли заселялись

10:30 — остановка в посёлке Еланцы и продолжение дороги через Тажеранскую степь, где открывается панорама на ледовую переправу к Ольхону

11:00 — обед в кафе бурятской кухни: буузы, бухлер и другие домашние угощения

13:00 — прибытие на ледовую переправу и выезд на лёд

13:00–17:00 — ледовая программа, во время которой вы будете делать остановки на 20–45 минут, чтобы исследовать:

прозрачный пролив Малого Моря

ущелье реки Сарма

наплески и гроты мыса Кобылья Голова

пролив Ольхонские ворота

голубой лёд у Хоргойского мыса

мыс «Хвост дракона» острова Огой

буддийскую ступу Просветления

грот Шебетского мыса

фестиваль ледовых скульптур Ice Fest (15 февраля — 15 марта)

священную скалу Шаманка

На каждой точке будет достаточно времени, чтобы сделать красивые фотографии и насладиться атмосферой. А ещё при желании вы попробуете фирменный ледовый коктейль «Поцелуй Байкала».

17:00–18:00 — выезд на материк

18:00–19:00 — ужин в кафе

19:00–23:00 — возвращение в Иркутск

Вы узнаете:

об истории и традициями народов Прибайкалья

особенностях образа жизни бурят и значении шаманских культов

природных процессах, которые формируют байкальский лёд

острове Ольхон и его культовых местах

чем особенно слово «сибиряк» и как складывался местный характер

Организационные детали

Эту программу мы проводим с 5 февраля по 20 марта

Поездка проходит на минивэне Honda Stepvgn или джипе Toyota Land Cruiser. По запросу установим детское кресло

Мы заберём вас от вашего адреса в центре или от гостиницы «Ангара», а после экскурсии привезём обратно. По пути на Байкал мы будем делать санитарные остановки в тёплых туалетах. На льду — в уличных

Рекомендуемый возраст 7+

Возьмите с собой лёгкий перекус

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы:

Сбор нацпарка — 300 ₽ за чел. (есть льготы)

Питание в кафе (2 раза) — от 300 за горячее блюдо