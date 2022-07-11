Легенда Байкала

Остров Ольхон - место силы Байкала. Побывав здесь один раз на острове, Вы обязательно вернетесь ещё

4.7
3 отзыва
Остров Ольхон – место силы Байкала. Побывав здесь один раз на острове, Вы обязательно вернетесь ещё.

Удивительной красоты природа, замечательные люди, вкусная и здоровая еда, национальные традиции – всё это оставит незабываемые впечатления от посещения острова Ольхон!
Легенда Байкала
Легенда Байкала
Легенда Байкала
Легенда Байкала
Легенда Байкала
Легенда Байкала
Легенда Байкала
Легенда Байкала
Легенда Байкала
Легенда Байкала
Легенда Байкала
Легенда Байкала
Ближайшие даты:
26
дек
2
янв
9
янв
16
янв
23
янв
30
янв
6
фев
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Магия Ольхона
Магия Ольхона
Зарядимся энергией в главном святилище и культовом центре края, куда многие шаманы приезжают для проведения всевозможных обрядов
Активный отдых на Байкале
Активный отдых на Байкале
По желанию мы можем прокатиться на хивусе, собачьих упряжках или на лошадях
Знакомство с обитателями Байкала
Знакомство с обитателями Байкала
Посетим Музея Байкала, где нас ждет виртуальное погружение в батискафе на самое дно озера
Занимательный Музей Тальцы
Занимательный Музей Тальцы
Прогуляемся по музею деревянного зодчества Тальцы
Чарующий вид на Шаман-камень
Чарующий вид на Шаман-камень
Поднимемся к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары

Программа тура по дням

1 день

Переезд до острова Ольхон

Встреча в аэропорту (в 8 утра по местному времени), на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Переезд до острова ОльхонПереезд до острова ОльхонПереезд до острова ОльхонПереезд до острова Ольхон
2 день

Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день

День на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Совсем не случайно местные жители считают, что именно в ольхонских скалах живут духи Байкала.

Остров Ольхон признан "главным святилищем и культовым центром общемонгольского и центрально-азиатского значения".

Шаманы приезжают сюда для проведения всевозможных культовых обрядов.

Даже если вы далеки от подобных верований, присядьте в тишине на берегу и постарайтесь прислушаться к своим ощущениям.

Многие признаются, что отдых на Ольхоне заряжает их такой энергией, которую они не получают больше нигде.

Питание включено: завтрак, ужин.

День на ОльхонеДень на ОльхонеДень на ОльхонеДень на Ольхоне
4 день

Поездка до поселка Листвянка

Переезд с острова Ольхон в город Иркутск. Пересадка.

Поездка до поселка Листвянка.

Размещение в гостинице.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 370 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Поездка до поселка ЛиствянкаПоездка до поселка ЛиствянкаПоездка до поселка ЛиствянкаПоездка до поселка Листвянка
5 день

Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянка

Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке "Камень Черского", откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.

Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением на батискафе.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Обзорная пешая экскурсия по поселку ЛиствянкаОбзорная пешая экскурсия по поселку ЛиствянкаОбзорная пешая экскурсия по поселку ЛиствянкаОбзорная пешая экскурсия по поселку Листвянка
6 день

День в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Листвянка – одно из самых популярных мест на Байкале.

Ее часто называют визитной карточкой озера.

Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.

Название поселку дано не случайно.

Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.

Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.

Питание включено: завтрак.

День в ЛиствянкеДень в ЛиствянкеДень в Листвянке
7 день

Поездка в Байкальскую астрофизическую обсерваторию

Поездка в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.

Пешая прогулка до обзорной площадки.

Знакомство с 2 телескопами.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 5 км. Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Поездка в Байкальскую астрофизическую обсерваториюПоездка в Байкальскую астрофизическую обсерваториюПоездка в Байкальскую астрофизическую обсерваторию
8 день

День в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Многие туристы интересуются, почему именно поселок Листвянка стал одним из самых востребованных мест отдыха на Байкале.

В этом нет ничего удивительного.

Листвянка обладает самой развитой инфраструктурой на побережье Байкала.

Здесь вы никогда не заскучаете, поскольку круглый год можно найти развлечения на любой вкус – обязательно прокатитесь на кораблике или катере летом, а зимой – на хивусе или собачьих упряжках, покатайтесь на лошадях, попробуйте вкуснейшую местную рыбу.

Питание включено: завтрак.

День в ЛиствянкеДень в ЛиствянкеДень в Листвянке
9 день

Музей деревянного зодчества Тальцы

Поездка в музей деревянного зодчества Тальцы.

Прогулка по музею.

Возвращение в Листвянку.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Автотранспортом: примерно 40 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.

Музей деревянного зодчества ТальцыМузей деревянного зодчества ТальцыМузей деревянного зодчества Тальцы
10 день

День в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Байкал славится чистотой и прозрачностью.

Зимой можно убедиться в прозрачности Байкала, посмотрев на сказочные льдины.

Прозрачность обусловлена минимальным содержанием в ней примесей и природных солей.

Поддерживают чистоту воды уникальные рачки эпишура, населяющие Байкал от дна до поверхности.

Питание включено: завтрак.

День в ЛиствянкеДень в ЛиствянкеДень в ЛиствянкеДень в Листвянке
11 день

Отъезд

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

ОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе и в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

Обычные датыПраздничные даты (с 26.12 по 19.01, с 13.02 по 16.03)
экономстандартхостелэкономстандарт
2-хместный номер80 60097 90078 50082 800110 300
доплата за одноместное размещение18 00030 000-19 50038 500

ХОСТЕЛ (только в праздничные даты):

  • Турбаза Набаймар, место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории);
  • Турбаза Обитаемый остров, место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже);

ЭКОНОМ (Частично благоустроенное размещение):

  • Турбаза Набаймар, 2-местный номер (удобства на этаже);
  • Гостиница Арабеска, 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);

СТАНДАРТ (Благоустроенное размещение):

  • Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника, 2-местный номер (удобства в номере);
  • Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны, 2-местный номер (удобства в номере);

Варианты проживания

Усадьба «Набаймар»

3 ночи

Кемпинг расположен в 3 минутах ходьбы от берега озера Байкал. Здесь гости могут посетить турецкую баню и поиграть в настольный теннис, а также воспользоваться бесплатной парковкой на территории.

Номера кемпинга «Усадьба Набаймар» отапливаются. Большинство из них оформлены в загородном стиле и с телевизором. В числе удобств общая ванная комната, а в некоторых номерах можно пользоваться собственными ванными комнатами.

В ресторане с обслуживанием по меню предложат традиционные блюда русской кухни. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию и посетить сувенирный магазин.

Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»

Гостиница «Арабеска»

7 ночей

Гостиница «Арабеска» расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.

На территории работает туристическое бюро.

В гостинице можно поиграть в бильярд.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Гостиница «Байкальский кедр»

7 ночей

Гостиница «Байкальский кедр» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Листвянка.

В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение, согласно выбранной цене
  • Питание:День 1: ужинДень 2: завтрак, обед, ужинДень 3: завтрак, ужинДень 4-11: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, ужин
  • День 4-11: завтрак
  • Транспортные услуги:День 1: Иркутск – ОльхонДень 2: По ОльхонуДень 4: Ольхон – Иркутск – ЛиствянкаДень 5: По ЛиствянкеДень 7: По ЛиствянкеДень 9: Листвянка – Тальцы – ЛиствянкаДень 11: Листвянка – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 4: Ольхон – Иркутск – Листвянка
  • День 5: По Листвянке
  • День 7: По Листвянке
  • День 9: Листвянка – Тальцы – Листвянка
  • День 11: Листвянка – Иркутск
  • Экскурсионные услуги:День 2: Поездка в северную часть острова ОльхонДень 5: Подъем на подъемнике на смотровую площадку "Камень Черского "День 5: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)День 7: Байкальская астрофизическая обсерваторияДень 9: Этнографический музей Тальцы.
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 5: Подъем на подъемнике на смотровую площадку "Камень Черского"
  • День 5: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
  • День 7: Байкальская астрофизическая обсерватория
  • День 9: Этнографический музей Тальцы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.)
  • Входные билеты на источники (питьевые, для купания и др.)
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой;
  • не забудьте фотоаппарат и отличное настроение.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в тур?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Есть ли скидки в туре?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) - по полной цене.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
11 июля 2022
Поездка была просто великолепной, Байкал нереально красивый😍 нетронутая природа, ее величие и размах никогда не оставил равнодушным!
Наш менеджер «Большой страны» Юлия и менеджер принимающей стороны
«Мой Байкал» Антонина супер профессионалы, вы помогли организовать наше свадебное путешествие на высшем уровне и сделать его незабываемым🥰
Всем рекомендуем отправиться на Байкал с вами!
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🧒Можно с детьми🧳Многодневные турыМифы и легендыНа острова

Похожие туры в Иркутске

Первая встреча с Байкалом: три дня на острове Ольхон
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Первая встреча с Байкалом: три дня на острове Ольхон
Оказаться в местах силы и послушать байкальские легенды
Иркутск, раннее утро
1 авг
12 авг
22 авг
36 700 за 1 человека
Сердце Байкала - остров Ольхон (индивидуальный тур)
2 дня 7 часов
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Сердце Байкала - остров Ольхон (индивидуальный тур)
Частный тур на остров Ольхон
Ваш отель в Иркутске
25 июля
26 июля
27 июля
28 июля
38 000 за 1 человека
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Увидеть исток Ангары и загадать желание у Ступы Просветления
Иркутск, раннее утро
10 авг
61 100 за 1 человека
Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
12 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
4.8
21 отзыв
Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
Остров Ольхон - одно из лучших мест на Байкале
Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
Завтра
23 июля
24 июля
25 июля
9 000 за 1 человека
Энергия Байкала: Ольхон, Хобой и Малое Море
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
Энергия Байкала: Ольхон, Хобой и Малое Море
Побывать в местах силы, пройти обряд очищения и научиться играть на варгане
Иркутск
5 авг
15 авг
22 авг
85 000 за 1 человека
Путешествие на остров Ольхон
12 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Василий
Василий
5
4 отзыва
Путешествие на остров Ольхон
Мы отправимся с вами в самое сердце Байкала
В отеле или аэропорту Иркутска
от 34 000 за 1 человека
Экскурсия по югу острова Ольхон и к острову Огой (без трансфера из Иркутска
6 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
до 9 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
8 отзывов
Экскурсия по югу острова Ольхон и к острову Огой (без трансфера из Иркутска
Маршрут нашего путешествия охватит самые интересные точки юга острова Ольхон
Ваш Отель в Хужире
24 июля
25 июля
26 июля
27 июля
2 900 за 1 человека
К острову Ольхон - по льду Байкала
13 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
24 отзыва
К острову Ольхон - по льду Байкала
Зимний джип-тур из Иркутска к одному из самых красивых и сакральных уголков Сибирского моря
у вашего места проживания в Иркутске
5 авг
6 авг
7 авг
8 авг
27 930 за всё до 4 чел.
Из Иркутска на Ольхон - путешествие к сердцу Байкала
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Денис
Денис
4.5
6 отзывов
Из Иркутска на Ольхон - путешествие к сердцу Байкала
Увидеть самое глубокое озеро, услышать бурятские легенды о шаманах и узнать историю острова
Забираю из любого места в городе Иркутске или в аэ...
24 июля
25 июля
26 июля
30 июля
от 29 900 за всё до 3 чел.
Путешествие по южной части острова Ольхон
5 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Любовь
Любовь
4.6
8 отзывов
Путешествие по южной части острова Ольхон
Раствориться в красоте Байкала и рассмотреть природные сокровища сакрального острова
у места вашего проживания в Хужире
23 июля
24 июля
25 июля
26 июля
3 000 за 1 человека
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Встретить рассвет на Байкале и открыть для себя байкальские места силы
Аэропорт Иркутска, 9:00
24 июля
4 авг
18 авг
25 авг
53 900 за 1 человека
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
Для того, чтобы по-настоящему ощутить необычайную мощь Байкала
Иркутск, ул. Ширямова, д. 13
Завтра
29 июля
5 авг
12 авг
71 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
ХОРОШО
🧭
ТАМ