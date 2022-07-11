3 день

День на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Совсем не случайно местные жители считают, что именно в ольхонских скалах живут духи Байкала.

Остров Ольхон признан "главным святилищем и культовым центром общемонгольского и центрально-азиатского значения".

Шаманы приезжают сюда для проведения всевозможных культовых обрядов.

Даже если вы далеки от подобных верований, присядьте в тишине на берегу и постарайтесь прислушаться к своим ощущениям.

Многие признаются, что отдых на Ольхоне заряжает их такой энергией, которую они не получают больше нигде.

Питание включено: завтрак, ужин.