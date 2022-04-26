Манящая красота и чарующие виды, загадочной Тункинской долины

Устал от серых будней

Индивидуальная
Устал от серых будней? Вперёд за релаксом, в тур по восхитительным местам Байкальского серпантина и Тункинской долины.

Зарядись энергией за один день!
Манящая красота и чарующие виды, загадочной Тункинской долины
Манящая красота и чарующие виды, загадочной Тункинской долины
Манящая красота и чарующие виды, загадочной Тункинской долины
Манящая красота и чарующие виды, загадочной Тункинской долины
Манящая красота и чарующие виды, загадочной Тункинской долины
Манящая красота и чарующие виды, загадочной Тункинской долины

Что вас ожидает 🤩

  • Байкальский серпантин по Култукскому тракту
  • Южный берег Байкала (смотровая площадка п. Култук)
  • Ступа Даши Гоман
  • Национальный парк «Тункинская долина»
  • Поселок Аршан (Водопады реки Кынгарга, подножие Восточных Саян)
  • Буддийский дацан
  • Целебные источники

Что вас ожидает:

    Батюшка Байкал
    Проедем по захватывающему Култукскому тракту, на смотровой площадке остановимся поприветствовать батюшку Байкал (по желанию можем спуститься к нему, а в летнее время даже искупаться). Далее продолжим путь по Тункинской долине с живописными панорамами Восточных Саян и лугов, с остановкой на границе Республики Бурятия и Иркутской области у ступы Даши Гоман (задобрим духов Буддийской республики).
    Фееричные прогулки на смотровую площадку горы «Пик любви» и к водопаду реки «Кынгарга». Попробуем и наберем водички из целебных источников. По желанию заглянем на Монгольский рынок, где вы сможете рассмотреть и купить изделия из натуральной кожи из шерсти, оригинальные сувениры и лекарственные травы, бережно собранные для Вас местными жителями.
    Насладимся умиротворением в святыне Аршана- буддийском дацане «Бодхидхарма». Загадаем желание. По обнимаемся с величественными сибирскими кедрами и зарядимся их мощнейшей энергией. Но и по желанию завершим путешествие в оздоровительном комплексе в посёлке Жемчуг. Вы можете искупаться в открытом метановом или углекислом бассейне или принять гидромассажный минеральный душ и попить ароматного травяного чая.

    Важная информация:

    • В течении дня попробуем бурятскую национальную кухню — буузы, шулэн, хушууры, и попутно познакомимся с культурой, традициями и бытом бурятского народа. Заряжаем телефоны, готовим фотоаппараты, берем с собой хорошее настроение, флэшку с любимой музыкой и вперёд к фееричным пейзажам и классному отдыху.
    • Рекомендуется удобная спортивная обувь. Солнечные очки, летом солнцезащитный крем, кепка/панамка на голову, купальник, сланцы и полотенце для купания в целебных источниках.
    • Маршрут корректируется в соответствии с вашими пожеланиями.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Аренда автомобиля с гидом-водителем
    • Вкусный чай с сибирскими травами
    Что не входит
    • Еда и напитки в местных кафе, оплачиваются индивидуально
    • Посещение Тункинского национального парка — 150 руб. /чел.
    • По желанию: купание в минеральных источниках — 300 руб. /чел
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: ул. Сергеева, 3, Иркутск
    Завершение: По желанию туриста
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно в 08:00
    Экскурсия длится около 13 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • В течении дня попробуем бурятскую национальную кухню — буузы, шулэн, хушууры, и попутно познакомимся с культурой, традициями и бытом бурятского народа. Заряжаем телефоны, готовим фотоаппараты, берем с собой хорошее настроение, флэшку с любимой музыкой и вперёд к фееричным пейзажам и классному отдыху.
    • Рекомендуется удобная спортивная обувь. Солнечные очки, летом солнцезащитный крем, кепка/панамка на голову, купальник, сланцы и полотенце для купания в целебных источниках.
    • Маршрут корректируется в соответствии с вашими пожеланиями
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно в 08:00

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