Проедем по захватывающему Култукскому тракту, на смотровой площадке остановимся поприветствовать батюшку Байкал (по желанию можем спуститься к нему, а в летнее время даже искупаться). Далее продолжим путь по Тункинской долине с живописными панорамами Восточных Саян и лугов, с остановкой на границе Республики Бурятия и Иркутской области у ступы Даши Гоман (задобрим духов Буддийской республики).
Фееричные прогулки на смотровую площадку горы «Пик любви» и к водопаду реки «Кынгарга». Попробуем и наберем водички из целебных источников. По желанию заглянем на Монгольский рынок, где вы сможете рассмотреть и купить изделия из натуральной кожи из шерсти, оригинальные сувениры и лекарственные травы, бережно собранные для Вас местными жителями.
Насладимся умиротворением в святыне Аршана- буддийском дацане «Бодхидхарма». Загадаем желание. По обнимаемся с величественными сибирскими кедрами и зарядимся их мощнейшей энергией. Но и по желанию завершим путешествие в оздоровительном комплексе в посёлке Жемчуг. Вы можете искупаться в открытом метановом или углекислом бассейне или принять гидромассажный минеральный душ и попить ароматного травяного чая.
Важная информация:
В течении дня попробуем бурятскую национальную кухню — буузы, шулэн, хушууры, и попутно познакомимся с культурой, традициями и бытом бурятского народа. Заряжаем телефоны, готовим фотоаппараты, берем с собой хорошее настроение, флэшку с любимой музыкой и вперёд к фееричным пейзажам и классному отдыху.
Рекомендуется удобная спортивная обувь. Солнечные очки, летом солнцезащитный крем, кепка/панамка на голову, купальник, сланцы и полотенце для купания в целебных источниках.
Маршрут корректируется в соответствии с вашими пожеланиями.
Ответы на вопросы
Что входит
Аренда автомобиля с гидом-водителем
Вкусный чай с сибирскими травами
Что не входит
Еда и напитки в местных кафе, оплачиваются индивидуально
Посещение Тункинского национального парка — 150 руб. /чел.
По желанию: купание в минеральных источниках — 300 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Сергеева, 3, Иркутск
Завершение: По желанию туриста
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
В течении дня попробуем бурятскую национальную кухню — буузы, шулэн, хушууры, и попутно познакомимся с культурой, традициями и бытом бурятского народа. Заряжаем телефоны, готовим фотоаппараты, берем с собой хорошее настроение, флэшку с любимой музыкой и вперёд к фееричным пейзажам и классному отдыху.
Рекомендуется удобная спортивная обувь. Солнечные очки, летом солнцезащитный крем, кепка/панамка на голову, купальник, сланцы и полотенце для купания в целебных источниках.
Маршрут корректируется в соответствии с вашими пожеланиями
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 08:00
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