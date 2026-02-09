Устал от серых будней? Вперёд за релаксом, в тур по восхитительным местам Байкальского серпантина и Тункинской долины. Зарядись энергией за один день!
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Батюшка Байкал Проедем от Иркутска по захватывающему Култукскому тракту, на смотровой площадке остановимся поприветствовать батюшку Байкал (по желанию можем спуститься к нему, а в летнее время даже искупаться). Далее продолжим путь по Тункинской долине с живописными панорамами Восточных Саян и лугов, с остановкой на границе Республики Бурятия и Иркутской области у ступы Даши Гоман (задобрим духов Буддийской республики). Фееричные прогулки на смотровую площадку горы «Пик любви» и к водопаду реки «Кынгарга». Попробуем и наберем водички из целебных источников. По желанию заглянем на Монгольский рынок, где вы сможете рассмотреть и купить изделия из натуральной кожи из шерсти, оригинальные сувениры и лекарственные травы, бережно собранные для Вас местными жителями. Насладимся умиротворением в святыне Аршана- буддийском дацане «Бодхидхарма». Загадаем желание. По обнимаемся с величественными сибирскими кедрами и зарядимся их мощнейшей энергией. Но и по желанию завершим путешествие в оздоровительном комплексе в посёлке Жемчуг (поездка до п. Жемчуг з плюсом 1600 руб). Вы можете искупаться в открытом метановом или углекислом бассейне или принять гидромассажный минеральный душ и попить ароматного травяного чая. Важная информация:
- В течении дня попробуем бурятскую национальную кухню — буузы, шулэн, хушууры, и попутно познакомимся с культурой, традициями и бытом бурятского народа. Заряжаем телефоны, готовим фотоаппараты, берем с собой хорошее настроение, флэшку с любимой музыкой и вперёд к фееричным пейзажам и классному отдыху.
- Рекомендуется удобная спортивная обувь. Солнечные очки, летом солнцезащитный крем, кепка/панамка на голову, купальник, сланцы и полотенце для купания в целебных источниках.
- Маршрут корректируется в соответствии с вашими пожеланиями.
Ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Байкальский серпантин по Култукскому тракту
- Южный берег Байкала (смотровая площадка п. Култук)
- Ступа Даши Гоман
- Национальный парк «Тункинская долина»
- Поселок Аршан (Водопады реки Кынгарга, подножие Восточных Саян)
- Буддийский дацан
- Целебные источники
Что включено
- Аренда автомобиля с гидом-водителем
- Вкусный чай с сибирскими травами
Что не входит в цену
- Еда и напитки в местных кафе, оплачиваются индивидуально
- Посещение Тункинского национального парка - 200 руб. /чел.
- По желанию: купание в минеральных источниках - 250 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Сергеева, 3, Иркутск
Завершение: По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Интересное, очень зрелищное путешествие. Продуманно и гармонично построенный маршрут и программа. Спасибо.
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Л
Спасибо огромное Алёне за прекрасную экскурсию! Величайшая благодарность и восторг! Долго и тщательно выбирали гида и в итоге сделали правильный выбор. Великолепная подача информации, ёмкая, интересная, лёгкая, без лишней "воды".
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В
Поездка на Аршан стала настоящим открытием. Удивительный уголок природы, объединяющий горные пейзажи и насыщенный кислородом воздух. Основной целью путешествия были горячие источники, и они действительно оправдали ожидания. Погружение в теплую
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А
Ездили с Алёной на экскурсию в п. Аршан. Бронировали заранее, обратная связь моментальная. Подтверждение, советы, напоминания - всё своевременно. Впечатления от эскурсии самые замечательные. Природа, сама атмосфера тех мест, все
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А
Наше первое знакомство с природой Иркутской области и Бурятии началось с поездки в Аршан. А познакомила нас с ней великолепный экскурсовод, отличнейший водитель, интересный собеседник и просто замечательный человек -
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О
Шикарная экскурсия! Замечательные и безумно красивые места показала экскурсовод Алёна, не менее интересно рассказывала об истории, традициях, особенностях. Путешествовали с детьми 9 и 14 лет, все остались в восторге! Казалось
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