Что вас ожидает:

Батюшка Байкал

Проедем по захватывающему Култукскому тракту, на смотровой площадке остановимся поприветствовать батюшку Байкал (по желанию можем спуститься к нему, а в летнее время даже искупаться). Далее продолжим путь по Тункинской долине с живописными панорамами Восточных Саян и лугов, с остановкой на границе Республики Бурятия и Иркутской области у ступы Даши Гоман (задобрим духов Буддийской республики).

Фееричные прогулки на смотровую площадку горы «Пик любви» и к водопаду реки «Кынгарга». Попробуем и наберем водички из целебных источников. По желанию заглянем на Монгольский рынок, где вы сможете рассмотреть и купить изделия из натуральной кожи из шерсти, оригинальные сувениры и лекарственные травы, бережно собранные для Вас местными жителями.

Насладимся умиротворением в святыне Аршана- буддийском дацане «Бодхидхарма». Загадаем желание. По обнимаемся с величественными сибирскими кедрами и зарядимся их мощнейшей энергией. Но и по желанию завершим путешествие в оздоровительном комплексе в посёлке Жемчуг. Вы можете искупаться в открытом метановом или углекислом бассейне или принять гидромассажный минеральный душ и попить ароматного травяного чая.

Важная информация: