Город, который поражает удивительным сплетением дореволюционной архитектуры и современной жизни — уникальной, интересной, богатой, стильной.
Иркутск был основан в XVII в., занимая удобное местоположение на пересечении основных торговых путей: из Китая, Монголии, Якутии — в Москву и европейские государства. Уже к XIX в. Иркутск стал центром огромного Иркутского генерал-губернаторства, в состав которого входили территории современной Якутии, Камчатки, Красноярского края, Томской области, Бурятии, Читинской области и Приамурья. Собственно с освоением и развитием этих территорий и была связана судьба Иркутска.
На экскурсии 🧭 Вы увидите:
каменные храмы XVIII — XIX вв. православной и католической веры,
скульптурные памятники основателю города, русским святым — покровителям брачного союза,
въездные триумфальные ворота города,
главную площадь города
познакомитесь с деревянным архитектурным своеобразием зданий исторического центра.
Организационные детали
На экскурсии я использую карты города, навигаторы «уличных гидов», ретро-фотографии зданий и фотопортреты исторических лиц.
Период проведения экскурсии: апрель — октябрь
Протяженность маршрута: 5 км
Удобное время для начала экскурсии: с 9 до 16 часов
Надевайте удобную одежду и обувь по погоде
Что входит
Услуги гида для группы 2-8 человек
Что не входит
Еда и напитки
Личные расходы (сувениры и др. )
Начало
🚩 Ул. Сухэ-Батора, 2
Место завершения
🏁 Ул. Седова (130 квартал)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.