Удивительный Иркутск

Город, который поражает удивительным сплетением дореволюционной архитектуры и современной жизни — уникальной, интересной, богатой, стильной.

Иркутск был основан в XVII в., занимая удобное местоположение на пересечении основных торговых путей: из Китая, Монголии, Якутии — в Москву и европейские государства. Уже к XIX в. Иркутск стал центром огромного Иркутского генерал-губернаторства, в состав которого входили территории современной Якутии, Камчатки, Красноярского края, Томской области, Бурятии, Читинской области и Приамурья. Собственно с освоением и развитием этих территорий и была связана судьба Иркутска.

На экскурсии 🧭 Вы увидите:

каменные храмы XVIII — XIX вв. православной и католической веры,

скульптурные памятники основателю города, русским святым — покровителям брачного союза,

въездные триумфальные ворота города,

главную площадь города

познакомитесь с деревянным архитектурным своеобразием зданий исторического центра.

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