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Пешком по историческому центру Иркутска

Наталья К.
Наталья К. – Гид из Иркутска
Пешая экскурсия ⛳ включает в себя прогулку 👣 по историческому центру в районе Нижней Набережной, главной площади города — площади им. Кирова, деревянному 130 кварталу. Вы узнаете историю 📖 Иркутска с момента основания до наших дней с использованием ретро-фотографии зданий, карты города и фотопортреты исторических лиц.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 200 ₽ за экскурсию

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Пешком по историческому центру Иркутска
Пешком по историческому центру Иркутска

Что вы увидите

  • Нижняя Набережная
  • Площадь им. Кирова
  • 130 квартал деревянного зодчества
Удивительный Иркутск
Город, который поражает удивительным сплетением дореволюционной архитектуры и современной жизни — уникальной, интересной, богатой, стильной.
Иркутск был основан в XVII в., занимая удобное местоположение на пересечении основных торговых путей: из Китая, Монголии, Якутии — в Москву и европейские государства. Уже к XIX в. Иркутск стал центром огромного Иркутского генерал-губернаторства, в состав которого входили территории современной Якутии, Камчатки, Красноярского края, Томской области, Бурятии, Читинской области и Приамурья. Собственно с освоением и развитием этих территорий и была связана судьба Иркутска.

На экскурсии 🧭 Вы увидите:

  • каменные храмы XVIII — XIX вв. православной и католической веры,
  • скульптурные памятники основателю города, русским святым — покровителям брачного союза,
  • въездные триумфальные ворота города,
  • главную площадь города
  • познакомитесь с деревянным архитектурным своеобразием зданий исторического центра.
Организационные детали
  • На экскурсии я использую карты города, навигаторы «уличных гидов», ретро-фотографии зданий и фотопортреты исторических лиц.
  • Период проведения экскурсии: апрель — октябрь
  • Протяженность маршрута: 5 км
  • Удобное время для начала экскурсии: с 9 до 16 часов
  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде
Что входит
  • Услуги гида для группы 2-8 человек
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало
🚩 Ул. Сухэ-Батора, 2
Место завершения
🏁 Ул. Седова (130 квартал)
Пешком по историческому центру Иркутска
Пешком по историческому центру Иркутска
Пешком по историческому центру Иркутска
Пешком по историческому центру Иркутска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья К.
Наталья К.
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1 отзыв оставили туристы

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