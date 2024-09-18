Под тремя мостами: сплав по Ангаре на пакрафте

Активно провести время и полюбоваться видом на Иркутск с воды
Приглашаю вас в насыщенное путешествие от плотины и до «второго Иркутска».

Мы проплывём под всеми тремя мостами города, посмотрим на острова и набережные с нового ракурса, отдохнём и расслабимся на воде.
Под тремя мостами: сплав по Ангаре на пакрафте
Под тремя мостами: сплав по Ангаре на пакрафте
Под тремя мостами: сплав по Ангаре на пакрафте
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание водной прогулки

Я встречу вас на Верхней набережной, познакомлю с пакрафтом и веслом, проведу базовый инструктаж по технике безопасности. Затем мы спустимся на воду и перейдём от теории к практике.

Маршрут, во время которого я всегда буду с вами, проходит вдоль правого берега. Мы проплывём под Новым, Старым ангарским и Иннокентьевским мостами и вдоль островов Конный и Юность. По пути откроются потрясающие виды на Цесовскую и Нижнюю набережные, устье Иркута и Ушкаковки, дачные посёлки вдоль Александровского тракта и большое количество островов.

Организационные детали

  • Обратите внимание: сплав не подразумевает информационную экскурсию, а только живые впечатления от гребли и видов
  • Программа подходит участникам от 14 лет
  • В стоимость включено: аренда пакрафта, вёсел, жилета, групповое снаряжение, сопровождение инструктора
  • Сплав может быть отменён из-за плохих погодных условий
  • Можно организовать сплав для большего количества человек, доплата составит 3000 ₽ за каждого

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Верхней набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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