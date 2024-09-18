Приглашаю вас в насыщенное путешествие от плотины и до «второго Иркутска». Мы проплывём под всеми тремя мостами города, посмотрим на острова и набережные с нового ракурса, отдохнём и расслабимся на воде.

Описание водной прогулки

Я встречу вас на Верхней набережной, познакомлю с пакрафтом и веслом, проведу базовый инструктаж по технике безопасности. Затем мы спустимся на воду и перейдём от теории к практике.

Маршрут, во время которого я всегда буду с вами, проходит вдоль правого берега. Мы проплывём под Новым, Старым ангарским и Иннокентьевским мостами и вдоль островов Конный и Юность. По пути откроются потрясающие виды на Цесовскую и Нижнюю набережные, устье Иркута и Ушкаковки, дачные посёлки вдоль Александровского тракта и большое количество островов.

Организационные детали