Зимняя или весенняя сказка Байкала

5
3 отзыва
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Познакомьтесь с южной и центральной частью озера Байкал.

Этот тур — уникальная возможность увидеть ледовые гроты, ощутить энергию сакральных мест острова Ольхон. Вы увидите "Чертов палец" и "Ухо Байкала", побываете на теплых озерах и на мысе Хобой. Будут и познавательные экскурсии, где вы узнаете историю этого региона.
Зимняя или весенняя сказка Байкала
Зимняя или весенняя сказка Байкала
Зимняя или весенняя сказка Байкала
Зимняя или весенняя сказка Байкала
Зимняя или весенняя сказка Байкала
Зимняя или весенняя сказка Байкала
Зимняя или весенняя сказка Байкала
Зимняя или весенняя сказка Байкала
Зимняя или весенняя сказка Байкала
Зимняя или весенняя сказка Байкала
Зимняя или весенняя сказка Байкала
Зимняя или весенняя сказка Байкала
Зимняя или весенняя сказка Байкала
Зимняя или весенняя сказка Байкала
Зимняя или весенняя сказка Байкала
Зимняя или весенняя сказка Байкала
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Таинственная Тункинская долина
Таинственная Тункинская долина
Посетим водопады и минеральные источники, а также буддистский дацан
Живописный Ольхон
Живописный Ольхон
Отправимся в северную часть острова до мыса Хобой, а потом в южную до мыса Кобылья голова
Особый микроклимат Байкальска
Особый микроклимат Байкальска
Побываем на теплых озерах, прогуляемся по берегу Байкала в самом южном городе Иркутской области

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Байкальск

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в город Байкальск.

Размещение в гостинице.

Питание включено: ужин.

Автотранспортом: примерно 150 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Иркутск - БайкальскИркутск - БайкальскИркутск - Байкальск
2 день

Эко парк «Теплые озера» на Снежной

Поездка из Байкальска к Теплым озерам.

Прогулка по тропе к озерам, отдых на природе.

Возвращение в Байкальск.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.

Автотранспортом: примерно 90 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Эко парк «Теплые озера» на СнежнойЭко парк «Теплые озера» на СнежнойЭко парк «Теплые озера» на Снежной
3 день

Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Всегда приятно прогуляться по берегу Байкала.

Вашими спутниками будут легкий бриз и яркое солнце. Байкальск — самый южный город в Иркутской области.

Удивительно, но побережье Байкала славится большим количеством ясных дней, их в году бывает более трехсот.

Благодаря особому микроклимату, зимой здесь не бывает крепких морозов, а летом – удушающей жары.

Питание включено: завтрак, ужин.

Свободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в Байкальске
4 день

Тункинская долина и горный Аршан

Поездка из Байкальска в Тункинскую долину, поселок Аршан.

Посещение водопада и минеральных источников, буддийского дацана.

Вечером возвращение в Байкальск.

Питание включено: завтрак, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 330 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 10 ч.

Тункинская долина и горный АршанТункинская долина и горный АршанТункинская долина и горный Аршан
5 день

Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Один из самых любимых местными жителями и туристами пляжей Байкальска — Гранатовый.

Свое название он оправдывает полностью. Мелкий песок этого пляжа имеет совершенно невероятный красновато-розовый оттенок благодаря большому содержанию в нем минерала граната альмандина.

Питание включено: завтрак, ужин

Свободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в Байкальске
6 день

Байкальский государственный биосферный заповедник

Поездка из Байкальска в Байкальский государственный биосферный заповедник вблизи поселка Танхой.

Визит-центр и прогулка по заповедной тропе. Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.

Автотранспортом: примерно 150 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Байкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедник
7 день

Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Прогуливаясь по Байкальску, вы наткнетесь на множество интересных скульптур.

Одна из самых известных – Ухо Байкала.

Скульптуру выполнил местный кузнец-самоучка.

Существует поверье, что если взять камешек, нашептать ему заветное желание, а потом прицелиться и попасть точно в центр Уха, желание непременно исполнится. Хотите проверить?

Питание включено: завтрак, ужин.

Свободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в Байкальске
8 день

Байкальск - Ольхон

Переезд из Байкальска в город Иркутск.

Пересадка. Поездка до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: завтрак, ужин.

Автотранспортом: примерно 450 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 10 ч.

Байкальск - ОльхонБайкальск - ОльхонБайкальск - Ольхон
9 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 100 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Мыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный Ольхон
10 день

Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.

Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.

Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи. Вариантов найдется множество, основная сложность — в выборе лучшего!

Питание включено: завтрак, ужин.

Свободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на Ольхоне
11 день

Мыс Кобылья голова и южный Ольхон

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 120 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Мыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный Ольхон
12 день

Ольхон - Иркутск

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.

Автотранспортом: примерно 300 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Ольхон - ИркутскОльхон - ИркутскОльхон - Иркутск

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

Обычные датыПраздничные даты
экономстандартэкономстандарт
2-хместный номер114 800125 300120 200130 700
доплата за одноместное размещение22 30029 50026 00033 300

Размещение Эконом:

  • Байкальск - Гостиница Маргобай - 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров)
  • Ольхон - Турбаза Набаймар - 2-местный номер (удобства на этаже)

Размещение Стандарт:

  • Байкальск - Гостиница Маргобай - 2-местный номер (удобства в номере)
  • Ольхон - Турбаза Набаймар - 2-местный номер (удобства в номере)

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января
  • 20 февраля – 10 марта
  • 01 мая – 09 мая

Варианты проживания

Гостиница «Маргобай»

7 ночей

Двухэтажный гостиничный комплекс “Маргобай” удобно расположен в центральной части Байкальска в 200 метрах от Байкала.
Номера класса люкс, стандарт, эконом и хостел. В гостинице работает кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка.

Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»

Турбаза «Набаймар»

4 ночи

Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).

Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.

Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание:День 1: ужинДень 2, 9, 11: завтрак, обед, ужинДень 3-8, 10: завтрак, ужинДень 12: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2, 9, 11: завтрак, обед, ужин
  • День 3-8, 10: завтрак, ужин
  • День 12: завтрак
  • Транспортные услуги:День 1: Иркутск – БайкальскДень 2: Байкальск – Теплые озера – БайкальскДень 4: Байкальск – Аршан – БайкальскДень 6: Байкальск – Танхой – БайкальскДень 8: Байкальск – Иркутск – ОльхонДень 9: По ОльхонуДень 11: По ОльхонуДень 12: Ольхон – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Байкальск
  • День 2: Байкальск – Теплые озера – Байкальск
  • День 4: Байкальск – Аршан – Байкальск
  • День 6: Байкальск – Танхой – Байкальск
  • День 8: Байкальск – Иркутск – Ольхон
  • День 9: По Ольхону
  • День 11: По Ольхону
  • День 12: Ольхон – Иркутск
  • Экскурсионные услуги:День 2: Прогулка к Теплым озерамДень 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацанДень 6: Посещение Байкальского государственного заповедника в ТанхоеДень 9: Поездка в северную часть острова ОльхонДень 11: Поездка в южную часть острова Ольхон.
  • День 2: Прогулка к Теплым озерам
  • День 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
  • День 6: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
  • День 9: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 11: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Рекреационные сборы
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка включена в тур?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Какие есть скидки за раннее бронирование?

При бронировании за 5 и более месяцев до начала тура - скидка 3%,
при бронировании за 4-5 месяцев до начала тура - скидка 2%,
при бронировании за 3-4 месяцев до начала тура - скидка 1%.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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2
1
С
5 ноя 2023
Хороший тур по Иркутским землям и о. Байкал с 23.09.2023г. Заказывайте персонального гида - никаких ожиданий, задержек, опозданий Гид и водитель Иван -только положительные и добрые слова Вам, Отличные знания, на все темы о этой прекрасной земле На острове Ольхон - водителям, гидам и поварам в одном лице, низкий поклон, поразительно ездят по острову, где бездорожье и ямы в пол роста. Интересные рассказы, очень хорошие отношение к туристам Также хочу написать о гостиницах в Байкальске и Ольхоне - кормили хорошо, заботились как о родных Единственный негатив - это, нет асфальтированных дорог на острове Ольхон, хотя государство выделяли огромную сумму на дороги - пыль столбом, одежда, обувь не очистить;(Надеюсь, что асфальт будет до следующего приезда моего на остров;)
Хороший тур по Иркутским землям и о. Байкал с 23.09.2023г. Заказывайте персонального гида - никаких ожиданий,Хороший тур по Иркутским землям и о. Байкал с 23.09.2023г. Заказывайте персонального гида - никаких ожиданий,Хороший тур по Иркутским землям и о. Байкал с 23.09.2023г. Заказывайте персонального гида - никаких ожиданий,Хороший тур по Иркутским землям и о. Байкал с 23.09.2023г. Заказывайте персонального гида - никаких ожиданий,Хороший тур по Иркутским землям и о. Байкал с 23.09.2023г. Заказывайте персонального гида - никаких ожиданий,
В
5 ноя 2023
Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех. Огромная всем благодарность за прекрасную поездку на о. Байкал!
Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.
Е
21 окт 2023
Тур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, что набирается группа, которую везде возят в одном и том же составе. На самом деле всё оказалось намного лучше. Из Иркутска наш тур курировала Антонина. Она постоянно держала нас в курсе, кто и откуда нас заберет, либо куда надо подойти. Кроме этого, нам давалась информация, что можно успеть самостоятельно посмотреть в свободное время, чем мы тоже не раз воспользовались. Все экскурсии (на катерах, на «буханке») были малыми группами, разными компаниями. Была возможность познакомиться с туристами из разных мест, обменяться с ними впечатлениями и информацией. Так, туристы из Уфы посоветовали нам замечательный ресторан, в который сами бы мы вряд ли догадались зайти. Понравились гиды, которые возили нас на КЖД и в бухту Песчаную (Кристина, и, если правильно запомнила, Тимур). А, начиная с отъезда из Листвянки и до возвращения в Иркутск у нас вообще был индивидуальный гид Татьяна, вместе с которой мы совершили все экскурсии из Байкальска. Ей огромное спасибо, мы получили колоссальное количество не только стандартной экскурсионной информации, но и много других сведений о жизни в тех краях. Конечно, нам ещё очень повезло с погодой. Из поездки привезли массу впечатлений. И, думаю, что и дальше будем продолжать путешествовать по России.
Тур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, что

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