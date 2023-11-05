Этот тур — уникальная возможность увидеть ледовые гроты, ощутить энергию сакральных мест острова Ольхон. Вы увидите "Чертов палец" и "Ухо Байкала", побываете на теплых озерах и на мысе Хобой. Будут и познавательные экскурсии, где вы узнаете историю этого региона.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Байкальск
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд в город Байкальск.
Размещение в гостинице.
Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 150 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Эко парк «Теплые озера» на Снежной
Поездка из Байкальска к Теплым озерам.
Прогулка по тропе к озерам, отдых на природе.
Возвращение в Байкальск.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.
Автотранспортом: примерно 90 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Свободный день в Байкальске
Свободный день в Байкальске.
Всегда приятно прогуляться по берегу Байкала.
Вашими спутниками будут легкий бриз и яркое солнце. Байкальск — самый южный город в Иркутской области.
Удивительно, но побережье Байкала славится большим количеством ясных дней, их в году бывает более трехсот.
Благодаря особому микроклимату, зимой здесь не бывает крепких морозов, а летом – удушающей жары.
Питание включено: завтрак, ужин.
Тункинская долина и горный Аршан
Поездка из Байкальска в Тункинскую долину, поселок Аршан.
Посещение водопада и минеральных источников, буддийского дацана.
Вечером возвращение в Байкальск.
Питание включено: завтрак, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 330 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 10 ч.
Свободный день в Байкальске
Свободный день в Байкальске.
Один из самых любимых местными жителями и туристами пляжей Байкальска — Гранатовый.
Свое название он оправдывает полностью. Мелкий песок этого пляжа имеет совершенно невероятный красновато-розовый оттенок благодаря большому содержанию в нем минерала граната альмандина.
Питание включено: завтрак, ужин
Байкальский государственный биосферный заповедник
Поездка из Байкальска в Байкальский государственный биосферный заповедник вблизи поселка Танхой.
Визит-центр и прогулка по заповедной тропе. Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.
Автотранспортом: примерно 150 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Свободный день в Байкальске
Свободный день в Байкальске.
Прогуливаясь по Байкальску, вы наткнетесь на множество интересных скульптур.
Одна из самых известных – Ухо Байкала.
Скульптуру выполнил местный кузнец-самоучка.
Существует поверье, что если взять камешек, нашептать ему заветное желание, а потом прицелиться и попасть точно в центр Уха, желание непременно исполнится. Хотите проверить?
Питание включено: завтрак, ужин.
Байкальск - Ольхон
Переезд из Байкальска в город Иркутск.
Пересадка. Поездка до острова Ольхон.
Размещение на турбазе.
Питание включено: завтрак, ужин.
Автотранспортом: примерно 450 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 10 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Свободный день на Ольхоне
Свободный день на Ольхоне.
Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.
Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.
Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи. Вариантов найдется множество, основная сложность — в выборе лучшего!
Питание включено: завтрак, ужин.
Мыс Кобылья голова и южный Ольхон
Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 120 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Ольхон - Иркутск
Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице и на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:
|Обычные даты
|Праздничные даты
|эконом
|стандарт
|эконом
|стандарт
|2-хместный номер
|114 800
|125 300
|120 200
|130 700
|доплата за одноместное размещение
|22 300
|29 500
|26 000
|33 300
Размещение Эконом:
- Байкальск - Гостиница Маргобай - 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров)
- Ольхон - Турбаза Набаймар - 2-местный номер (удобства на этаже)
Размещение Стандарт:
- Байкальск - Гостиница Маргобай - 2-местный номер (удобства в номере)
- Ольхон - Турбаза Набаймар - 2-местный номер (удобства в номере)
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января
- 20 февраля – 10 марта
- 01 мая – 09 мая
Варианты проживания
Гостиница «Маргобай»
Двухэтажный гостиничный комплекс “Маргобай” удобно расположен в центральной части Байкальска в 200 метрах от Байкала.
Номера класса люкс, стандарт, эконом и хостел. В гостинице работает кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка.
Турбаза «Набаймар»
Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).
Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение согласно выбранной цене
- Питание:День 1: ужинДень 2, 9, 11: завтрак, обед, ужинДень 3-8, 10: завтрак, ужинДень 12: завтрак
- День 1: ужин
- День 2, 9, 11: завтрак, обед, ужин
- День 3-8, 10: завтрак, ужин
- День 12: завтрак
- Транспортные услуги:День 1: Иркутск – БайкальскДень 2: Байкальск – Теплые озера – БайкальскДень 4: Байкальск – Аршан – БайкальскДень 6: Байкальск – Танхой – БайкальскДень 8: Байкальск – Иркутск – ОльхонДень 9: По ОльхонуДень 11: По ОльхонуДень 12: Ольхон – Иркутск
- День 1: Иркутск – Байкальск
- День 2: Байкальск – Теплые озера – Байкальск
- День 4: Байкальск – Аршан – Байкальск
- День 6: Байкальск – Танхой – Байкальск
- День 8: Байкальск – Иркутск – Ольхон
- День 9: По Ольхону
- День 11: По Ольхону
- День 12: Ольхон – Иркутск
- Экскурсионные услуги:День 2: Прогулка к Теплым озерамДень 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацанДень 6: Посещение Байкальского государственного заповедника в ТанхоеДень 9: Поездка в северную часть острова ОльхонДень 11: Поездка в южную часть острова Ольхон.
- День 2: Прогулка к Теплым озерам
- День 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
- День 6: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
- День 9: Поездка в северную часть острова Ольхон
- День 11: Поездка в южную часть острова Ольхон
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Рекреационные сборы
- Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
- Место начала и завершения?
- г. Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
- Медицинская страховка включена в тур?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?
Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
- Какие есть скидки за раннее бронирование?
При бронировании за 5 и более месяцев до начала тура - скидка 3%,
при бронировании за 4-5 месяцев до начала тура - скидка 2%,
при бронировании за 3-4 месяцев до начала тура - скидка 1%.
- Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору