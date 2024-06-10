Кирилл — ваш гид в Иркутске

Провёл экскурсии для 115 туристов

Меня зовут Кирилл, я историк по образованию и по духу, а также профессиональный фотограф! Являюсь научным сотрудником одного из иркутских музеев. В городе я живу уже более восьми лет и за этот срок успел не только хорошо узнать Иркутск, но и по-настоящему влюбиться в него. И буду рад помочь и вам влюбиться в этот прекрасный город!