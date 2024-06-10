Приглашаю вас познакомиться с городом с необычной стороны. На экскурсии вы увидите уникальные соборы — примеры сибирского барокко. Посмотрите на единственную в регионе внешнюю фресковую роспись и на церковь с колесом Дхармы. А ещё совершите путешествие в прошлое к храму, которого почти сто лет как не существует.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Я расскажу о городе через историю храмов разных стилей и веяний — от русского и европейского до буддийского. Вы узнаете, что такое сибирское барокко, откуда на иркутских православных храмах буддийские символы и почему Харлампиевский храм называют «морским».
В нашей программе:
- Спасский храм — старейший в Иркутске
- Богоявленский собор — главная святыня города, возродившаяся из небытия
- Казанский кафедральный собор, которого больше нет
- Харлампиевский храм, где венчался Колчак
- Крестовоздвиженская церковь — шедевр всероссийского значения
- И многое другое
Организационные детали
- Экскурсия предполагает только внешний осмотр храмов, но при желании мы можем зайти внутрь
- Приблизительный маршрут — 2-2,5 км. Пожалуйста, одевайтесь по погоде.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 115 туристов
Меня зовут Кирилл, я историк по образованию и по духу, а также профессиональный фотограф! Являюсь научным сотрудником одного из иркутских музеев. В городе я живу уже более восьми лет и за этот срок успел не только хорошо узнать Иркутск, но и по-настоящему влюбиться в него. И буду рад помочь и вам влюбиться в этот прекрасный город!Задать вопрос
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