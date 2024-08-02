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2 часа
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до 5 чел.
Лёгкая экскурсия по Иркутску в мини-группе
Исследовать самые интересные и фотогеничные места центра города в нескучном дружеском формате
Начало: У Драматического театра
2 авг в 10:30
6 авг в 12:00
12001 140₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
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Старинные храмы Иркутска
Изучить неповторимую дореволюционную архитектуру Сибири
Завтра в 10:00
29 июл в 13:00
3 600₽ за всё до 5 чел.
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Индивидуальная
до 7 чел.
Триумфальные арки Иркутска
Почему в нашем городе их было целых пять? И почему осталась только одна?
Начало: У Московских ворот
Сегодня в 12:00
31 июл в 12:00
44004 180₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Харлампиевская церковь»
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