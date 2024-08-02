Харлампиевская церковь – экскурсии в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Харлампиевская церковь» в Иркутске, цены от 1 140 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Лёгкая экскурсия по Иркутску в мини-группе
Пешая
скидка
5%
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Лёгкая экскурсия по Иркутску в мини-группе
Исследовать самые интересные и фотогеничные места центра города в нескучном дружеском формате
Начало: У Драматического театра
2 авг в 10:30
6 авг в 12:00
12001 140 за человека
Старинные храмы Иркутска
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинные храмы Иркутска
Изучить неповторимую дореволюционную архитектуру Сибири
Завтра в 10:00
29 июл в 13:00
3 600 за всё до 5 чел.
Триумфальные арки Иркутска
На машине
скидка
5%
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Триумфальные арки Иркутска
Почему в нашем городе их было целых пять? И почему осталась только одна?
Начало: У Московских ворот
Сегодня в 12:00
31 июл в 12:00
44004 180 за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Харлампиевская церковь»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лёгкая экскурсия по Иркутску в мини-группе
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  3. Триумфальные арки Иркутска
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. 130 Квартал
  8. Московские ворота
  9. Знаменский монастырь
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июле 2024
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