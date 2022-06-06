Верхом по Байкалу. Конный тур

Уникальный конно-экскурсионный тур для любителей активного отдыха

4.7
3 отзыва
Уникальный конно-экскурсионный тур для любителей активного отдыха и природы. Путешествие будет интересно как опытным и начинающим всадникам, так и просто любителям лошадей!
Верхом по Байкалу. Конный тур
Верхом по Байкалу. Конный тур
Верхом по Байкалу. Конный тур
Верхом по Байкалу. Конный тур
Верхом по Байкалу. Конный тур
Верхом по Байкалу. Конный тур
Верхом по Байкалу. Конный тур
Верхом по Байкалу. Конный тур
Верхом по Байкалу. Конный тур
Верхом по Байкалу. Конный тур
Верхом по Байкалу. Конный тур
Верхом по Байкалу. Конный тур
Верхом по Байкалу. Конный тур
Ближайшие даты:
10
янв
24
янв
07
фев
11
мар
30
апр
23
мая

Что вас ожидает 🤩

Индивидуальный подход
Индивидуальный подход
Отправимся своей семьей или дружеской компанией, самостоятельно сможем выбрать подходящую дату начала путешествия и скорректировать маршрут на свое усмотрение, также тур может стать отличным подарком для близких
Приятные конные прогулки на Байкале
Приятные конные прогулки на Байкале
Маршруты подойдут для всех, а опытный инструктор обучит нас основам верховой езды и будет внимательно сопровождать
В гости к шаману
В гости к шаману
Посетим бурятскую деревню, встретимся с шаманом, а также познакомимся с культурой и бытом коренного народа
Чарующий вид на Шаман-камень
Чарующий вид на Шаман-камень
На кресельном подъемнике поднимемся к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары
Знакомство с обитателями Байкала
Знакомство с обитателями Байкала
Посетим Музея Байкала, где нас ждет виртуальное погружение в батискафе на самое дно озера

Описание

Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты для групп от 2-х человек.

Программа тура по дням

1 день
Встреча

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в поселок Листвянка.

Размещение в гостинице.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно;   
Автотранспортом: примерно 70 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 1.5 ч. 

ВстречаВстречаВстречаВстреча
2 день
Листвянка

Обучение верховой езде с выходом в лес, инструктаж и знакомство с лошадьми.

Обзорная экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.

Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением в батискафе.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: обед;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км; Автотранспортом: примерно 10 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.  

ЛиствянкаЛиствянкаЛиствянкаЛиствянка
3 день
Конная прогулка

Конная прогулка с опытным инструктором по пересеченной местности с видом на Байкал.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: обед;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 10 км; 
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.  

Конная прогулкаКонная прогулкаКонная прогулкаКонная прогулка
4 день
Переезд на Ольхон

Переезд из Листвянки в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин;
Автотранспортом: примерно 370 км.;  
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Переезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на Ольхон
5 день
Встреча с Шаманом

Персональная встреча с шаманом.

Конная прогулка в составе группы вдоль берега Байкала.

Посещение в составе группы бурятской деревни, знакомство с культурой и бытом коренного народа.

Возвращение на турбазу.

Встреча с шаманом организовывается бесплатно. Каждый гость решает самостоятельно, в каком размере сделать добровольное пожертвование после встречи. 

Питание включено: завтрак, ужин;
Автотранспортом: примерно 10 км.;
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.  

Встреча с ШаманомВстреча с ШаманомВстреча с ШаманомВстреча с ШаманомВстреча с Шаманом
6 день
Конная прогулка на смотровую площадку Ольхона

Конная прогулка в составе группы на смотровую площадку острова.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, ужин;
Автотранспортом: примерно 10 км.;
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.  

Конная прогулка на смотровую площадку ОльхонаКонная прогулка на смотровую площадку ОльхонаКонная прогулка на смотровую площадку ОльхонаКонная прогулка на смотровую площадку Ольхона
7 день
Отъезд

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак; 
Автотранспортом: примерно 300 км.;    
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч. 

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Листвянке и на турбазе на Ольхоне.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Размещение/количество человек в группе2 чел.  4 чел.6 чел.8 чел.10 чел.
Эконом (обычные даты)140 600117 500108 700105 700102 800
Эконом (тариф на праздничные даты)142 800 119 600110 800107 900104 900
Стандарт (обычные даты)149 300126 600117 400114 400111 500
Стандарт (тариф на праздничные даты)155 800132 600123 800120 900117 900

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января
  • 20 февраля – 10 марта
  • 20 июля – 10 августа

Если даты тура не совпадают с праздничными датами, то тур рассчитывается по обычному тарифу.

Размещение Эконом:

  • Листвянка – Гостиница Арабеска – 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 3 ночи: ночь 1-3;
  • Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства на этаже). 3 ночи: ночь 4-6.

Размещение Стандарт:

  • Листвянка – Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны – 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 1-3;
  • Ольхон – Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника – 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 4-6.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание: день 2-3: обед день 4: ужин день 5-6: завтрак, ужин день 7: завтрак
  • День 2-3: обед
  • День 4: ужин
  • День 5-6: завтрак, ужин
  • День 7: завтрак
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Листвянка день 2: По Листвянке день 3: по Листвянке день 4: Листвянка – Иркутск – Ольхон день 5: По Ольхону день 6: По Ольхону день 7: Ольхон – Иркутск
  • День 1: Иркутск - Листвянка
  • День 2: По Листвянке
  • День 3: по Листвянке
  • День 4: Листвянка – Иркутск – Ольхон
  • День 5: По Ольхону
  • День 6: По Ольхону
  • День 7: Ольхон – Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 2: Обучение верховой езде с выходом в лес день 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике день 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея) день 3: Прогулка на лошадях день 5: Встреча с шаманом день 5: Конная прогулка вдоль Байкала день 5: Посещение бурятской деревни: знакомство с культурой коренного народа день 6: Конная прогулка на смотровую площадку.
  • День 2: Обучение верховой езде с выходом в лес
  • День 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
  • День 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
  • День 3: Прогулка на лошадях
  • День 5: Встреча с шаманом
  • День 5: Конная прогулка вдоль Байкала
  • День 5: Посещение бурятской деревни: знакомство с культурой коренного народа
  • День 6: Конная прогулка на смотровую площадку
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание в 1 день
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки
  • Сменная обувь
  • Теплая куртка и брюки
  • Свитер или толстовка
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
  • Солнцезащитные очки
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.
А
17 мар 2022
Хорошие внимательные организаторы, помогли подобрать тур. Единственное, что сказали брать обратный билет не ранее 20:00 из Иркутска, а по факту в городе мы были уже в 15:30. Я могла бы улететь раньше и не ночевать в Иркутске:) организаторы, пожалуйста, обратите на это внимание.
Организатору от большой страны Ольге огромное спасибо за проделанную работу!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия!

Большое спасибо за обратную связь, для нас это очень важно.

Действительно, рекомендованное время вылета не ранее 20.00, так как на дороге могут случаться форс-мажоры, а расстояние достаточно большое (около 300 км) и нам необходимо иметь запас времени, ведь главное, чтоб бы вы не опоздали на ваш самолет. Нам жаль, что это доставило вам неудобства.

Рады, что в целом тур вам понравился, надеемся, что вы обратитесь к нам для организации вашего следующего путешествия по России!

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