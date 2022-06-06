Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты для групп от 2-х человек.
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд в поселок Листвянка.
Размещение в гостинице.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно;
Автотранспортом: примерно 70 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 1.5 ч.
Обучение верховой езде с выходом в лес, инструктаж и знакомство с лошадьми.
Обзорная экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.
Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением в батискафе.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: обед;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км; Автотранспортом: примерно 10 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Конная прогулка с опытным инструктором по пересеченной местности с видом на Байкал.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: обед;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 10 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Переезд из Листвянки в город Иркутск.
Пересадка.
Поездка до острова Ольхон.
Размещение на турбазе.
Питание включено: ужин;
Автотранспортом: примерно 370 км.;
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Персональная встреча с шаманом.
Конная прогулка в составе группы вдоль берега Байкала.
Посещение в составе группы бурятской деревни, знакомство с культурой и бытом коренного народа.
Возвращение на турбазу.
Встреча с шаманом организовывается бесплатно. Каждый гость решает самостоятельно, в каком размере сделать добровольное пожертвование после встречи.
Питание включено: завтрак, ужин;
Автотранспортом: примерно 10 км.;
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Конная прогулка в составе группы на смотровую площадку острова.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, ужин;
Автотранспортом: примерно 10 км.;
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.
Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак;
Автотранспортом: примерно 300 км.;
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Тур предусматривает проживание в гостинице в Листвянке и на турбазе на Ольхоне.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение/количество человек в группе
|2 чел.
|4 чел.
|6 чел.
|8 чел.
|10 чел.
|Эконом (обычные даты)
|140 600
|117 500
|108 700
|105 700
|102 800
|Эконом (тариф на праздничные даты)
|142 800
|119 600
|110 800
|107 900
|104 900
|Стандарт (обычные даты)
|149 300
|126 600
|117 400
|114 400
|111 500
|Стандарт (тариф на праздничные даты)
|155 800
|132 600
|123 800
|120 900
|117 900
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
Если даты тура не совпадают с праздничными датами, то тур рассчитывается по обычному тарифу.
Размещение Эконом:
Размещение Стандарт:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.