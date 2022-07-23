Острова Малого Моря

Маршрут: Малое Море (МРС) – остров Ольхон – Чивыркуйский залив – Малое Море (МРС).
Преимущества этого путешествия:
С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/bajkal/zolotoe-kolco-bajkala-kruiz-17931
Около 14:00-15:00 посадка пассажиров в поселке Сахюрта (МРС) на Малом Море.
Время посадки и высадки может меняться, дополнительно уточнять при бронировании круиза.
Размещение в каютах новых членов круиза.
Знакомство с командой, инструктаж по технике безопасности и правила поведения на борту и на Байкале.
Обед на борту теплохода.
Переход по Малому Морю от южной оконечности острова Ольхон к северной.
По пути, если позволяет время и погодные условия посещение острова Огой, на вершине которого в 2004 году была построен Будистский храм (ступа).
С вершины острова открывается великолепный вид на Ольхон и Малое Море.
Ужин на борту теплохода.
Ночевка на усмотрение капитана в одном и заливов Малого Моря.
Водный переход 70 километров, время в пути 5 часов.
Завтрак на борту теплохода.
Водный переход через открытый Байкал с Западного на Восточное побережье до Чивыркуйского залива.
Обед на борту теплохода.
К вечеру прибытие в Чивыркуйский залив – одно из уникальнейших мест на Байкале.
Залив мелководен, хорошо прогревается и располагает огромными гидробиологическими ресурсами.
Ужин на борту теплохода.
Ночевка в бухте Змеиная, знаменитой своими целебными радоновыми ваннами с температурой воды от +41 до +45 градусов.
Водный переход через Байкал 110-120 километров, время в пути 8-10 часов.
Завтрак на борту теплохода.
Отдых в Чивыркуйском заливе.
Прогулки по заливам Чивыркуя, для всех желающих будет организована рыбалка.
Кому не интересна рыбалка может посвятить день отдыху, купанию или просто покататься на лодке по заливу.
Возможна спиннинговая рыбалка на щуку, окуня и сазана.
Наш повар с удовольствием приготовит для Вас на обед Ваш улов.
Обед на борту теплохода.
Водный переход до острова Большой Бакланий.
Раньше на острове селились бакланы (кармараны).
В настоящее время здесь селятся тетерева, которые с наступлением весны устраивают здесь страстные тетеревинные тока.
Иногда на острове можно встретить лося.
Пешая прогулка по острову, возможна организация спиннинговой рыбалки на хариуса, щуку.
Для любителей пляжного отдыха и загара великолепный берег и теплая вода.
Ужин на борту теплохода.
Ночевка в одной из бухт Чивыркуйского залива.
Водный переход 20-30 км километров, время в пути 1-2 часа.
Около 6 часов утра выход с Чивыркуйского залива, переход на западное побережье Байкала, на Малое Море.
Завтрак на борту теплохода.
По пути, из Чивыркуйского залива находятся самые известные на Байкале острова – Ушканьи острова.
Каменистые берега островов служат лежбищем единственного млекопитающего на Байкале – байкальского тюленя, нерпы.
На данный момент посещение островов запрещено законом и возможно только осмотр островов с воды на определенном удалении от берега.
При отмене запрета на посещение островов, при условии благоприятной погоды, возможна будет высадка на берег и прогулка по острову.
В таком случае все желающие могут посетить остров за дополнительную плату на месте (около 2500-3000 рублей).
Обед на борту теплохода.
К вечеру возвращение в пролив Малое Море.
Остановка на Сарайском пляже, посещение Бурхан (Шаман – Скалы).
Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии (ранее именовалась камень-храм).
Наиболее почитаемым святым местом на Байкале была пещера в скале этого мыса Шаманка, которой приносили жертвы и давали обеты со времени появления первых шаманов.
Экскурсия по поселку Хужир (главный поселок острова Ольхон).
Ночевка на усмотрение капитана в одной из бухт Малого Моря.
Ужин на борту теплохода.
Водный переход 120 километров, время в пути 8-10 часов.
Завтрак на борту теплохода.
Окончание круиза с 11:00 – 12:00.
Высадка туристов в п. Сахюрта (МРС).
Желающие могут высадиться на острове Ольхон, в районе паромной переправы (необходимо предупредить об этом сопровождающего заранее).
Водный переход 20 километров, время в пути 2-3 часа.
Время посадки и высадки может меняться, дополнительно уточнять при бронировании круиза.
Тур предусматривает проживание на теплоходе класса комфорт.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|
КАЮТЫ
|
Двухместная каюта
|
Двухместная каюта
|
Трехместная каюта № 5
|
Улучшенные
|
93 000
|
140 000
|
60 000
|
Стандарт
|
85 000
|
100 000
|
-
Корабль класса «комфорт» (длина 25 м, ширина 4,5 метра) располагает четырьмя каютами: носовая «VIP», две каюты в средней части теплохода и одна каюта в кормовой части.
Каюты
В носовой и средней части корпуса расположены 3 каюты и 2 совмещенных санузла (гальюна), вход в каюты и санузлы из коридора, ведущего из кают компании.
В каюте так же есть шкаф для одежды, рундуки для личных вещей, телевизор и DVD проигрыватель.
Все каюты оснащены системой вентиляции и отопления.
В гальюнах – душ, электрический унитаз, раковина, подогреваемые полы. Расход горячей воды неограничен.
В кормовой части теплохода расположены 2 каюты и совмещенный гальюн. Вход в каюты и санузлы из коридора ведущего с палубы.
Кают-компания теплохода расположена в надстройке и представляет из себя салон с входом с палубы, в кают компании мягкий диван и обеденный стол, плазменный телевизор, DVD проигрыватель.
В надстройке так же расположен камбуз, изолированный от салона и гальюн с входом с палубы.
Между надстройкой и тамбуром ведущим в кормовые каюты на палубе находится стол и скамейки для обедов на свежем воздухе. Обеденное пространство закрыто сверху тентом.
В кормовой части теплохода имеется сауна с отдельным входом с палубы. В сауне есть душ.
На корме оборудована площадка для ныряния и рыбалки, находится на уровне ватерлинии.
Примечание: рекомендуется взять с собой в путешествие банный халат и тапочки.
1. Одежда:
2. непромокаемый вкладыш (мешок) для защиты особо ценных личных вещей (деньги, документы, фотокамера и пр.) от воды;
3. маленький фонарик, работающий от пальчиковых батареек, бинокль (если он у вас есть);
4. лекарственные средства, которые могут понадобиться лично вам (от аллергии, головной боли и желудочно-кишечных расстройств) или которые вам необходимы для регулярного приема;
5. репелленты, защищающие от укусов комаров и мошки (во время прогулок по материку);
6. фотоаппарат (с запасными батарейками или зарядным устройством);
7. английскую булавку, иголку и нитки;
8. документы: удостоверение личности или ксерокопию первых страниц и страницы с пропиской регистрации паспорта, путевку или документ, заменяющий ее (ваучер, лист бронирования) и страховой медицинский полис.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Медицинская страховка входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Стандартное питание на корабле – это обычная домашняя кухня, например: борщ, солянка, котлеты, овощное рагу, мясная поджарка, рыбные блюда. На завтрак – блинчики, йогурт, оладьи, омлет. Свежие фрукты, овощи, сок. Шашлыки, деликатесы, рыбное меню оговаривается отдельно и, как правило, оплачивается дополнительно. Кок готовит на камбузе, который расположен в надстройке корабля и представляет собой изолированную от туристов, хорошо оборудованную кухню со всем необходимым: холодильник, микроволновая печь, кух. комбайн, газовая печь с духовкой и т. д. Туристы едят в просторной кают –компании за общим столом. Подача блюд осуществляется через раздаточное окно с камбуза. При хорошей погоде возможна сервировка на корме корабля, закрытой тентом от дождя, где стоит стол и есть скамейки.
Вегетаринцев или людей с пищевой аллергией просьба сразу предупредить кока и гида о ваших предпочтениях в еде, а желательно это указать вашему менеджеру еще при бронировании тура, во избежание дальнейших казусных ситуаций на борту теплохода.
Внимание: спиртные напитки и закуски к ним не предусмотрены. Туристы приобретают их самостоятельно.
Круиз не требует специальной подготовки и в нем могут участвовать все физически здоровые туристы.
Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, участвовать в круизе не рекомендуется.
Лучше вас никто не знает о вашем состоянии здоровья, поэтому при наличии индивидуальных отклонений в состоянии здоровья обязательно предупредите об этом сопровождающего вас гида-проводника, а при появлении известных вам признаков недомогания или заболевания немедленно обратитесь к гиду-проводнику. Конфиденциальность при этом гарантируется.
На случай непредвиденных мелких травм у гида-проводника имеется аптечка.
Перед уходом в круиз сопровождающим гидом-проводником проводится инструктаж по технике безопасности. Турист обязан соблюдать правила личной безопасности и правила, изложенные в инструкции, выполнять указания и команды гида-проводника, капитана корабля.
Группу сопровождает по маршруту опытный гид-проводник, имеющий опыт работы на маршруте. Сопровождающий в круизе – это человек, который будет рассказывать вам о Байкале, договаривается на месте, например, с организацией бани, помогает повару накрывать на стол и решает возникшие по ходу путешествия ситуации.
Команда теплохода состоит из капитана, механика, кока и гида. Все члены команды обладают высокой квалификацией, большим опытом судоходства по Байкалу. Капитан имеет право изменить курс в случае резкого ухудшения погодных условий или других обстоятельств, а также при тяжелом заболевании или получении травм участниками круиза.
Всегда стоит учитывать погодные условия! Вас может покачать на волне и в связи с этим будьте готовы к изменению маршрута, к незапланированным стоянкам. Во время непогоды опытные капитаны действуют по обстоятельствам. Поэтому знайте, что программа не является окончательной и может быть изменена в зависимости от погодных условий. Но в большинстве случаев – это небольшие изменения, которые не сильно отражаются на маршруте круиза. Капитаны всегда стараются догнать время «ранними переходами»
Предоставляются скидки следующим категориям:
дети до 3-х лет бесплатно (без предоставления места)
дети от 3-х до 7 лет – 10%
дети от 7 до 12 лет – 5%
*Скидки не суммируются