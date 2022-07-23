1 день

Острова Малого Моря

Около 14:00-15:00 посадка пассажиров в поселке Сахюрта (МРС) на Малом Море.

Время посадки и высадки может меняться, дополнительно уточнять при бронировании круиза.

Размещение в каютах новых членов круиза.

Знакомство с командой, инструктаж по технике безопасности и правила поведения на борту и на Байкале.

Обед на борту теплохода.

Переход по Малому Морю от южной оконечности острова Ольхон к северной.

По пути, если позволяет время и погодные условия посещение острова Огой, на вершине которого в 2004 году была построен Будистский храм (ступа).

С вершины острова открывается великолепный вид на Ольхон и Малое Море.

Ужин на борту теплохода.

Ночевка на усмотрение капитана в одном и заливов Малого Моря.

Водный переход 70 километров, время в пути 5 часов.