Вы постоите на смотровой площадке над бездонной синевой озера, прокатитесь вдоль Кругобайкальской железной дороги и пройдётесь по самому короткому и самому длинному её тоннелям.
Описание тура
Организационные детали
С собой вам понадобится:
маленький рюкзачок для радиальных выходов
средство от загара
паспорт, страховка от клеща (если есть), деньги, сотовый телефон, медицинский полис
солнцезащитные очки
фотоаппарат, зарядки
косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук)
средства личной гигиены
хоба
нижнее бельё
футболки, майки, шорты, носки тонкие (несколько пар), шлёпки, кеды, ботинки треккинговые (берцы), рубашка с длинным рукавом, кепка
спортивный костюм, дождевик
термобельё, ветровка, тёплая кофта, тёплые носки (несколько пар), тёплые штаны, водолазка, тёплая шапка
треккинговые палки (по желанию).
Программа тура по дням
Знакомство с Иркутском, посещение этнографического музея «Тальцы», подъём по канатной дороге на смотровую
Встречаемся и отправляемся на обзорную экскурсию по Иркутску: вы познакомитесь с историей города, прогуляетесь по набережной и осмотрите основные достопримечательности.
Затем поедем в сторону Байкала. По дороге запланировано посещение архитектурно-этнографического музея «Тальцы» — уникального комплекса под открытым небом.
По прибытии в Листвянку — размещение в отеле и подъём по канатной дороге на смотровую площадку, откуда откроются панорамные виды озера. После спуска — возвращение в отель и ужин.
На катере вдоль КБЖД
После завтрака отправимся на прогулку на катере вдоль Кругобайкальской железной дороги. Мы увидим многочисленные мосты, тоннели, галереи и виадуки, которыми славится этот участок пути. Маршрут пройдёт мимо Шаман-камня и истоков реки Ангары. По ходу движения нам откроются природные пейзажи, дополненные каменными галереями и инженерными сооружениями.
В посёлке Шумиха запланирован обед и осмотр знаменитой Итальянской стенки. На мысе Половинном пройдёмся по самому короткому и самому длинному тоннелям КБЖД, а также осмотрим настоящий паровоз.
Фольклорная программа в этнокомплексе «Золотая Орда», встреча с шаманом, прибытие на Ольхон
Позавтракав, начнём переезд к сердцу Байкала — на остров Ольхон. По пути остановимся в этнографическом комплексе «Золотая Орда». Здесь вы познакомитесь с традициями и обычаями коренных народов Прибайкалья. Нас встретят у ворот с хадаком и белой пищей — подношением почётным гостям, с благопожеланиями удачного пребывания и обрядом очищения огнём.
Затем мы поучаствуем в фольклорной программе, включающей ритуальный танец-подношение, горловое пение и игру на национальных инструментах. После состоится встреча с шаманом, во время которой вам расскажут о местных верованиях, значении ритуалов и молитв, пути шамана как избранника духов и практике поклонения духам местности.
По завершении программы запланирован обед, в меню — блюда национальной кухни. Затем мы переправимся на остров на пароме и разместимся в отеле.
Достопримечательности южной части Ольхона
Сегодня на УАЗе отправимся исследовать южную часть Ольхона. В программе — посещение мыса Кобылья Голова, озера Нуку-Нур, мыса Бурхан, скалы Шаманки и Сарайского пляжа. В течение дня предусмотрен обед, а вечером — ужин в Хужире.
На катере по Малому Морю
В этот день вас ждёт путешествие на катере по Малому Морю. Во время экскурсии увидим Ольхон и другие острова с воды. Совершим высадку на остров Огой, где расположена буддийская ступа Просветления.
Далее маршрут пройдёт рядом с островом Замогой. Это второй по величине и самый загадочный остров пролива, на который не высаживаются люди и не швартуются суда. В прошлом сюда переселяли людей, больных проказой, а в настоящее время остров необитаем. В летний период, как правило, до середины июля, сможем наблюдать нерп, которые выбираются на камни возле острова и греются на солнце.
Также запланирована высадка на материк для посещения святых источников Сурхайтэ. После завершения прогулки вернёмся в отель.
Северная часть Ольхона
После завтрака — свободное время. Во второй половине, снова на УАЗе, отправимся на экскурсию по северной части Ольхона. В программе — посещение статуи Хранителя Байкала, мысов Любви и Хобой. На мысе Хобой встретим закат. После — возвращение в Хужир и поздний ужин.
Завершение тура, отъезд
После завтрака — отъезд в аэропорт. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание
|125 400 ₽
|1-местное проживание
|150 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (в Листвянке - 2 ночи, в п. Хужир - 4 ночи)
- Национальный обед в «Золотой Орде»
- Трансферы по программе
- Посещение музея «Тальцы»
- Билеты на канатную дорогу
- Этнопрограмма в «Золотой Орде»
- Экскурсия на катере вдоль КБЖД
- Экскурсии на УАЗе
- Экскурсия на катере по Малому Морю
- Билеты в национальный парк
- Страхование
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты до Иркутска и обратно
- Питание (кроме одного обеда)
- Доплата за 1-местное размещение - 25 000 ₽