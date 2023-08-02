1 день

Таинственный Ольхон

Встреча с 9:00 до 10:00.

Сегодня вы встретитесь с одним из самых опытных гидов на Байкале, отправитесь на комфортном автотранспорте на легендарный и таинственный остров Ольхон!

Во время поездки вы узнаете много нового о жизни и традициях бурят, посетитесвященные бурятские места, пообедаете в юрт-кафе, где сможете познакомиться с национальной бурятской кухней.

Вас ждёт переправа на пароме через пролив Ольхонские ворота и небольшой трансфер до турбазы.

После размещения в уютных номерах, вы отправитесь к знаменитой скале с загадочным названием "Шаманка" (мыс Бурхан), узнаете о шаманизме на Байкале, совершите благодарственный обряд для задабривания духов острова.

Шаманы всего Мира считают это месть священным.

Вечером вы сможете посетить «Бурятскую деревню» (за доплату).

Экскурсия, которая окунет вас в обычаи и традиции местного населения.

В"Бурятской деревне" вас встретят, как дорогих гостей по всем правилам, поведают особенности быта и культуры бурят, легенды здешних мест, конечно же, пригласят за стол и угостят (дегустация) продуктами собственного производства и национальным алкогольным напитком (тарасун).

Размещение: Усадьба Бенчарова, двухместное размещение;

Питание включено: обед, ужин.