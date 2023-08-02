Путешествуя по озеру на байдарках вы получите массу незабываемых впечатлений, сможете побывать в самых укромных уголках и в полной мере почувствовать единение с уникальным природным миром Байкала!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Таинственный Ольхон
Встреча с 9:00 до 10:00.
Сегодня вы встретитесь с одним из самых опытных гидов на Байкале, отправитесь на комфортном автотранспорте на легендарный и таинственный остров Ольхон!
Во время поездки вы узнаете много нового о жизни и традициях бурят, посетитесвященные бурятские места, пообедаете в юрт-кафе, где сможете познакомиться с национальной бурятской кухней.
Вас ждёт переправа на пароме через пролив Ольхонские ворота и небольшой трансфер до турбазы.
После размещения в уютных номерах, вы отправитесь к знаменитой скале с загадочным названием "Шаманка" (мыс Бурхан), узнаете о шаманизме на Байкале, совершите благодарственный обряд для задабривания духов острова.
Шаманы всего Мира считают это месть священным.
Вечером вы сможете посетить «Бурятскую деревню» (за доплату).
Экскурсия, которая окунет вас в обычаи и традиции местного населения.
В"Бурятской деревне" вас встретят, как дорогих гостей по всем правилам, поведают особенности быта и культуры бурят, легенды здешних мест, конечно же, пригласят за стол и угостят (дегустация) продуктами собственного производства и национальным алкогольным напитком (тарасун).
Размещение: Усадьба Бенчарова, двухместное размещение;
Питание включено: обед, ужин.
Мыс Хобой
Экскурсия “Путешествие на край Земли! ” (рассчитана на весь день, обед включён).
Мыс Хобой – самый северный мыс острова Ольхон.
Чтобы добраться на север острова, нужно преодолеть: степной ландшафт с невероятными подъёмами и спусками, очень похожий на американские горки, песчаное урочище и непроходимую тайгу.
Во время поездки вы сможете увидеть лик батюшки Байкала на склонах Приморского хребта, полюбоваться тремя братьями, чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец, побывать на краю Земли, загадать желание на скале Любви, а также отведать ухи, приготовленной по старинному бурятскому рецепту.
Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями местных жителей.
Маршрут по силам каждому, но впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!
Размещение: Усадьба Бенчарова, двухместное размещение;
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Ольхон - Бугульдейка
Трансфер Ольхон – Бугульдейка (небольшой бурятский посёлок в устье одноимённой реки Бугульдейка).
Переезд занимает около 3-4 часов.
Сегодня нам предстоит собрать байдарки и подготовиться к предстоящему путешествию.
Размещение: кемпинг на берегу Байкала;
Питание включено: завтрак, ужин.
Сплав на байдарках
Инструктаж по технике безопасности.
Учимся управлять байдаркой, работать в экипаже, и не забываем любоваться красотами Байкала.
Справа от нас во всём своём великолепии предстал Приморский хребет.
Во время путешествия он будет удивлять нас своими скальными утёсами, таёжными склонами, незабываемыми пейзажами.
Остановимся на ночь в живописном месте (зависит от возможностей группы, погодных условий).
Размещение: кемпинг на берегу Байкала;
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Мыс Дыроватый
Продолжаем путешествие.
Мы увидим мыс Дыроватый, известный причудливой аркой, под которой можно пройти на байдарке.
Сегодня мы прибываем в удивительное место – в бухту Песчаную!
Как две сторожевые башни бухту обрамляют пирамидальные скалы – Малая и Большая колокольни.
Размещение: кемпинг на берегу Байкала;
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Подъём на Скалу обзора
Подъём на Скалу обзора (2-2,5 часа), откуда открывается потрясающий вид на идеально правильный полуовал бухты!
Живописный песчаный пляж в нашем распоряжении.
В бухте Песчаной ещё остались знаменитые"ходульные" деревья, но, к сожалению, уже не самые большие экземпляры.
Размещение: кемпинг на берегу Байкала;
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Прибытие в Большое Голоустное
Продолжаем наше путешествие по Байкалу.
В 4 км. от Малой колокольни расположена скала Бакланий камень, по форме напоминающая сторожевую башню, на которой несут свой пост гордые птицы не так давно вернувшиеся на Байкал – бакланы.
Наш путь проходит мимо неё.
Сегодня прибываем в Большое Голоустное.
Размещение в кемпинге на берегу Байкала.
Вечером можно заказать баню (оплачивается отдельно).
Размещение: кемпинг;
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Прогулка по окрестностям
Подъём на обзорную вершину.
Осмотр местных достопримечательностей.
Посещение Свято-Никольского храма с удивительной историей возрождения.
Особенно поражает драматическая история спасения иконы Николая Мирликийского, бережно хранящейся под сводами священных куполов.
Прогулка (пешая, по запросу туристов – конная) по живописной лесной тропе к притаившемуся в глубине таёжного леса озеру, которое лишь один раз в 4 года наполняется родниковой водой, имеющей целебные свойства.
В остальное время озеро остаётся безводным, и больше похоже на поляну, усыпанную луговыми цветами.
Трансфер Голоустное – Иркутск.
Размещение: гостиница Ангара/Воздушная гавань, номер стандарт, двухместное размещение;
Питание включено: завтрак, обед.
Отъезд
Завтрак.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- на туристической базе на Ольхоне – 2 ночи;
- в палаточном лагере на активной части – 5 ночей;
- в гостинице в Иркутске – 1 ночь.
Доплата за одноместное размещение на турбазе и в гостинице – 7 500 руб. /3 ночи.
Варианты проживания
Гостиница «Ангара»
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.
Гостиница «Воздушная гавань»
Гостиница «Воздушная гавань» известна многим, как гостиница для размещения воздушных экипажей, так как находится на территории Аэропорта. Несмотря на это, гостиница может похвастаться спокойствием и тишиной в номерах. К услугам гостей большое количество дополнительных сервисов, таких как прачечная, лобби-бар, конференц-зал, парикмахерская и другое.
Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»
До пляжа можно дойти всего за 8 минут. Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчарова» есть шкаф, полотенца и постельное белье.
Палаточный лагерь
На активной части маршрута ночуем в палатках на берегу озера Байкал.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все виды трансферов в соответствии с программой: минивэн/микроавтобус по трассе, УАЗ по бездорожью
- Разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
- Услуги гида-проводника, инструктора по водному туризму
- Аренда сплавного снаряжения: байдарки (2,3-х местные), спасательные жилеты, вёсла, гермомешки
- Аренда общего походного снаряжения: 2, 3, 4х местные палатки, тент, костровое оборудование, газовое оборудование
- Размещение по программе
- Входные билеты в музеи, перечисленные в программе, экскурсии, заявленные в программе
- Питание по программе
- В активной части варят туристы самостоятельно! Для групп от 10 человек, повара ставим бесплатно
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Проживание в Иркутске до начала путешествия
- Аренда спальника, рюкзака, коврика
- Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
- Питание, не указанное в программе (питание в кафе)
- Услуги повара - 5 000 руб. /день
- Баня
- Прививка от энцефалита/страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Гермомешок – используется вместо рюкзака;
- Спальник (2х-слойный, синтетический наполнитель). Температура комфорта +5;
- Пенка (пенополиуретановый коврик);
- Пенка (для сидения);
- Кружка, миска, ложка, нож (стропорез) – каждому обязательно!
- Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, средство от насекомых, крем от загара;
- Документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку;
- Фонарик (с запасным набором батареек);
- Фотоаппарат;
- Туалетные принадлежности (мыло, полотенце, зубная щетка и т. д.);
- Обувь для сплава: кеды, сандали или кроссовки – будут мокрыми!
- Обувь для суши: кроссовки, резиновые сапоги или сандалии;
- Носки шерстяные или полартековые (для ночевки) – 2 п.;
- Носки х/б– 2 п.;
- Сменное белье;
- Купальник;
- Штаны и куртка ветро-влагозащитные – для сплава;
- Термобельё (рейтузы и кофта вниз);
- Штаны спортивные (для ночевки и суши);
- Футболки – 2 шт.;
- Шапочка шерстяная или ушки;
- Свитер теплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится);
- Тёплая куртка или жилетка;
- Накидка от дождя (это важный пункт, накидка должна быть крепкой);
- Головной убор: панама, косынка, кепка или бандана;
- Очки солнцезащитные;
- Перчатки рабочие (для работы у костра);
- Спички в герметичной упаковке – каждому обязательно! Любые средства розжига!
- Надувная подушка-сидушка для байдарки;
- Термос маленький с металлической колбой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли поехать в тур в другие даты?
Даты заездов для групп от 5 человек – по Вашему запросу.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
У нас было три гида - Марина, Ирина и Елизавета, все трое большие энтузиасты своего дела, спасибо им большое за их работу с нами! Сотни километров в переездах пролетали незаметно под их увлекательные рассказы о крае.
Выбор отелей и мест перекуса в целом соответствует цене тура.
Единственное нарекание - была накладка при трансфере с Ольхона в Иркутск, ждали микроавтобус полтора часа, но это ни разу не омрачило впечатлений от тура.
Тематические отдельные экскурсии проходили "на одном дыхании", очень увлекательно.
Хочу также отметить, что организаторы отказались от использования одноразовой посуды, максимально экологично. Считаю, это большим плюсом.
Максимальная польза за отведенное время. Считаю, что мне повезло с покупкой данного тура. Положительно рекомендую.