Легенды байкальской осени

Осень на Байкале – самое живописное время года. Природа окрашивается в золотые краски, воздух наполняется бодрящей свежестью.

Самое время отправиться в путешествие! Этот тур идеально подойдет для тех, кто любит отдыхать
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в спокойном, размеренном темпе, без суеты, наслаждаясь природными красотами и исцеляющей энергетикой священных берегов Байкала.

Осенний Ольхон и Аршан никого не оставят равнодушными, так не будем задерживаться, нужно успеть ухватить за хвост последние теплые отголоски лета.

5
1 отзыв
Легенды байкальской осени
Легенды байкальской осени
Легенды байкальской осени
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Остров легенд

Приветствуем вас на сибирской земле!

Сбор группы в аэропорту, на ж/д и автовокзале Иркутска с 8:30 до 9:30 по местному времени.

Байкал ждет, поэтому сразу садимся в групповой трансфер-автобус и отправляемся покорять самый большой остров на Байкале – Ольхон.

Дорога предстоит неблизкая, но разнообразная и живописная.

На обед мы заедем в придорожное кафе, где можно будет уже почувствовать местный колорит и попробовать бурятскую национальную кухню.

Нам остается ровно половина пути до пос. Хужир.

Тажеранские степи, пролив Ольхонские Ворота, переправа на пароме – всё осталось позади, и вот мы ступаем на сакральную землю Ольхона.

Здесь уже заметна разница в окружающей нас природе: неземные пейзажи Ольхона никого не оставляют равнодушным, а если повезет и мы увидим “ползающие” по горам облака, значит духи-хозяева острова нас приняли гостеприимно.

Добравшись до отеля в Хужире и немного отдохнув, мы пойдем встречать закат на священный мыс Бурхан – самое посещаемое место на Ольхоне.

300 км, 6 часов в пути, рейсовый микроавтобус.

Остров легендОстров легендОстров легендОстров легендОстров легенд
2 день

Скалы и бухты

Позавтракав в гостинице, мы пересаживаемся на проходимый автомобиль и отправляемся на экскурсию по северной части острова.

Ольхонские скалы обладают собственной индивидуальностью.

Каждый мыс – это застывшая в камне легенда.

Потому и названия у местных скал говорящие: Три брата, Дева, Богатырь. Сегодня вам предстоит погрузиться в мир бурятских преданий, прикоснуться к вековым каменным глыбам, в которых заключена невероятная энергетика, и насладиться потрясающими видами, не омрачёнными толпами туристов.

После прогулок по мысам и бухтам долгожданной наградой станет обед-пикник под открытым небом.

После него обратная дорога уже не покажется такой долгой.

Ближе к вечеру мы вернемся в гостиницу, где вы сможете отдохнуть после насыщенного дня.

80 км, 6 часов с остановками, а/м УАЗ.

Скалы и бухтыСкалы и бухтыСкалы и бухтыСкалы и бухты
3 день

Иркутск

После завтрака мы отправляемся в обратный в Иркутск.

На обед, как и в прошлый раз, мы остановимся в одном из придорожных кафе.

После заселения вы можете отправиться на прогулку по историческому кварталу и набережной Ангары.

300 км, 6 часов в пути, рейсовый микроавтобус.

ИркутскИркутскИркутскИркутскИркутскИркутск
4 день

Тункинская долина

После завтрака нас снова ждет дорога.

Сегодняшний путь займет около 300 км по асфальтированной и невероятно интересной дороге.

Сначала мы преодолеем горный перевал с извилистыми поворотами и окажемся на противоположном, южном берегу Байкала.

Далее наш путь будет лежать на юг, в сторону Монголии.

Тункинская долина — это край потухших вулканов, горных рек, альпийских лугов и невероятных просторов степи.

Когда-то в этом месте проходил путь из Монголии, проносились воины Чингисхана, завоевывая новые земли, а сейчас спокойный, уединенный бурятский край.

Поселок Аршан, который станет конечной точкой нашего пути сегодня, расположен в предгорьях Восточного Саяна.

Он по праву заслужил звание одной из байкальских здравниц благодаря уникальному целебному климату и огромному количеству минеральных источников, бьющих из-под земли.

На территории поселка работает два курорта.

Насладившись видами и сделав множество шикарных фотографий, отправляемся в обратный путь до Иркутска и далее – до пос. Листвянка, где вас ждет заселение в гостиницу и отдых после насыщенного дня.

470 км, 12-14 часов с учетом экскурсий.

Тункинская долинаТункинская долинаТункинская долинаТункинская долинаТункинская долинаТункинская долинаТункинская долинаТункинская долинаТункинская долина
5 день

Музейный отдых

Последний день нашего тура будет посвящен исследованию самых популярных музеев Байкала.

Первым делом мы отправимся в Байкальский лимнологический музей.

Его можно назвать уникальным в своём роде, ведь вся его экспозиция полностью посвящена великому сибирскому озеру.

Вы познакомитесь с местной флорой и фауной, узнаете историю формирования Байкала, увидите аквариумы с его обитателями – в том числе с байкальской нерпой.

Приятным завершением экскурсии станет виртуальное погружение на дно Байкала в батискафе.

Эффект полного присутствия гарантирован!

Далее на кресельном подъёмнике мы поднимемся на обзорную площадку Камень Черского.

С неё открывается потрясающий вид на исток Ангары, Шаман-камень и хребет Хамар-Дабан.

Сделав шикарные фото на фоне Байкала, мы отправимся на обед.

А после вас ждет экскурсия в архитектурно-этнографический музей "Тальцы".

Экспозиция музея представляет собой сибирскую деревню, состоящую из нескольких десятков зданий.

В них полностью восстановлена историческая обстановка, а сами постройки в большинстве своём являются подлинными историческими памятниками, вывезенными из старинных деревень.

Гид познакомит вас с историей освоения Сибири, культурой и бытом коренных народов.

Заглянуть в дом эвенкийского охотника, побывать на приёме в волостной управе, спуститься в винный погреб приказной избы, изучить расписание церковно-приходской школы, прикоснуться к стенам Илимского острога - всё это можно сделать в уникальном музее под открытым небом.

После экскурсии для вас будет организован трансфер в Иркутск.

До скорых встреч!

Музейный отдыхМузейный отдыхМузейный отдыхМузейный отдыхМузейный отдыхМузейный отдыхМузейный отдыхМузейный отдыхМузейный отдыхМузейный отдых

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтандартКомфорт
Двухместное60 00069 000
Одноместное72 00083 000
  • Стандарт: благоустроенные номера 3* в Иркутске и Листвянке, полублагоустроенный номер 2* на Ольхоне;
  • Комфорт: благоустроенные номера 4* в Иркутске и Листвянке, благоустроенный номер 2* на Ольхоне.

Подселение не предусматривается.

Варианты проживания

Гостиница «Никола»

1 ночь

На берегу озера Байкал располагается отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными. Трансфер оплачивается отдельно. В окрестностях возможно отправиться на рыбалку или экскурсию, заняться дайвингом, верховой ездой, лыжным спортом. Для детей оборудована игровая зона в помещении.

Просторные семейные номера оформлены в индивидуальном стиле. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.

В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.

Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»

Гостиница «Крестовая падь»

1 ночь

Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей.

Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.

На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.

Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»

Гостиница «Конкордия»

2 ночи

Расположен в стороне от пыльных центральных улиц Хужира, вблизи от Сарайского пляжа (жемчужины острова Ольхон) и прекрасного лиственничного леса по которым проходят живописные туристические тропы, организованные Прибайкальским национальным парком.

Для проживания в гостевом доме имеются комнаты, оснащённые всем необходимым для комфортного проживания: удобные спальные места (кровать-трансформер и диван), фен, одноразовые тапочки, полотенца, средства индивидуальной гигиены, оборудованная ванная комната. Комнаты также оснащены просторными верандами.

На территории гостевого дома имеются гамаки, костровая зона, мангал с дровами и принадлежности для барбекю.

Гостиница «Конкордия»Гостиница «Конкордия»Гостиница «Конкордия»Гостиница «Конкордия»Гостиница «Конкордия»Гостиница «Конкордия»Гостиница «Конкордия»

Гостиница «Адмирал»

2 ночи

Усадьба Адмирал радушно встречает новых гостей в Хужире, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал. Усадьба располагает 44 комфортабельными номерами, часть из которых работает в летний период, часть - в зимний. В определенные часы сервируется завтрак и ужин. За отдельную плату гости могут приобрести на обед блюда местной кухни.

Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»

Гостиница «Набаймар»

2 ночи

Расположена в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским. К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже или в номере, в зависимости от категории. Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем. В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.

Гостиница «Набаймар»Гостиница «Набаймар»Гостиница «Набаймар»Гостиница «Набаймар»Гостиница «Набаймар»Гостиница «Набаймар»Гостиница «Набаймар»

Гостиница «Байкал Форест»

1 ночь

Отель «Baikal Forest» находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.

Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.

Питание организовано на высшем уровне.

На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.

Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»

Гостиница «Иркутск»

1 ночь

Гостиница “Иркутск” располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.

Здесь представлен достаточно широкий спектр услуг, который сделает ваше пребывание незабываемым. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров. Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы на маршруте
  • Трансфер Иркутск - Хужир - Иркутск (рейсовый микроавтобус)
  • Экскурсии по программе
  • Питание по программе (завтраки 2-5 день, обеды 2,5 день, ужины 1-2 день)
  • Проживание в гостиницах (Стандарт: благоустроенные номера 3* в Иркутске и Листвянке, полублагоустроенный номер 2* на Ольхоне Комфорт: благоустроенные номера 4* в Иркутске и Листвянке, благоустроенный номер 2* на Ольхоне)
  • Рекреационные сборы нац. парков
  • Услуги гида на экскурсиях
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание в кафе во время трансферов
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Сувенирная и алкогольная продукция
  • Трансфер в аэропорт в последний день тура
  • Купание в горячем источнике
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обязательно! Паспорт и полис ОМС;
  • кепка или бандана + шапка;
  • легкая шапка;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20 и от 30 для светлой кожи);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться!);
  • репелленты от комаров и клещей (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
  • личная аптечка (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • накидка от дождя;
  • фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • пуховые жилетки или тонкие куртки, ветровки;
  • удобная обувь (лучше всего сандалии и кроссовки);
  • туалетные принадлежности;
  • одежда для города или курорта;
  • ветрозащитная верхняя одежда и теплая осенняя одежда (в конце сентября - октябре возможны минусовые температуры).

А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, тонкие перчатки, зонт, герметичная упаковка для документов.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?
  • в зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19);
  • трансфер Иркутск - Ольхон – Иркутск – рейсовый микроавтобус Toyota Hiace/Mercedes Sprinter.
  • на экскурсии по Ольхону – а/м УАЗ СГР
Есть ли скидки в туре?
  • 10% дети до 12 включительно;
  • Дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
  • Пенсионеры 5%.
Как подобрать билеты?

В первый день тура туристам нужно быть в аэропорту Иркутска не позднее 8:30 или прибыть в город заранее и сообщить свое местоположение организатору.

В последний день тура лучше брать обратные билеты не раньше 19:30 часов.

Можем помочь забронировать проживание в городе.

Мы встречаем гостей в аэропорту, на жд вокзале или забираем по адресу их пребывания в городе перед началом тура, старт большинства туров в 9:00 по ИКТ.

Какие потребуются документы для оформления тура?
  • скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
  • на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
10 авг 2024
Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.
Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.

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