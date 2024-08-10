Самое время отправиться в путешествие! Этот тур идеально подойдет для тех, кто любит отдыхать
Программа тура по дням
Остров легенд
Приветствуем вас на сибирской земле!
Сбор группы в аэропорту, на ж/д и автовокзале Иркутска с 8:30 до 9:30 по местному времени.
Байкал ждет, поэтому сразу садимся в групповой трансфер-автобус и отправляемся покорять самый большой остров на Байкале – Ольхон.
Дорога предстоит неблизкая, но разнообразная и живописная.
На обед мы заедем в придорожное кафе, где можно будет уже почувствовать местный колорит и попробовать бурятскую национальную кухню.
Нам остается ровно половина пути до пос. Хужир.
Тажеранские степи, пролив Ольхонские Ворота, переправа на пароме – всё осталось позади, и вот мы ступаем на сакральную землю Ольхона.
Здесь уже заметна разница в окружающей нас природе: неземные пейзажи Ольхона никого не оставляют равнодушным, а если повезет и мы увидим “ползающие” по горам облака, значит духи-хозяева острова нас приняли гостеприимно.
Добравшись до отеля в Хужире и немного отдохнув, мы пойдем встречать закат на священный мыс Бурхан – самое посещаемое место на Ольхоне.
300 км, 6 часов в пути, рейсовый микроавтобус.
Скалы и бухты
Позавтракав в гостинице, мы пересаживаемся на проходимый автомобиль и отправляемся на экскурсию по северной части острова.
Ольхонские скалы обладают собственной индивидуальностью.
Каждый мыс – это застывшая в камне легенда.
Потому и названия у местных скал говорящие: Три брата, Дева, Богатырь. Сегодня вам предстоит погрузиться в мир бурятских преданий, прикоснуться к вековым каменным глыбам, в которых заключена невероятная энергетика, и насладиться потрясающими видами, не омрачёнными толпами туристов.
После прогулок по мысам и бухтам долгожданной наградой станет обед-пикник под открытым небом.
После него обратная дорога уже не покажется такой долгой.
Ближе к вечеру мы вернемся в гостиницу, где вы сможете отдохнуть после насыщенного дня.
80 км, 6 часов с остановками, а/м УАЗ.
Иркутск
После завтрака мы отправляемся в обратный в Иркутск.
На обед, как и в прошлый раз, мы остановимся в одном из придорожных кафе.
После заселения вы можете отправиться на прогулку по историческому кварталу и набережной Ангары.
300 км, 6 часов в пути, рейсовый микроавтобус.
Тункинская долина
После завтрака нас снова ждет дорога.
Сегодняшний путь займет около 300 км по асфальтированной и невероятно интересной дороге.
Сначала мы преодолеем горный перевал с извилистыми поворотами и окажемся на противоположном, южном берегу Байкала.
Далее наш путь будет лежать на юг, в сторону Монголии.
Тункинская долина — это край потухших вулканов, горных рек, альпийских лугов и невероятных просторов степи.
Когда-то в этом месте проходил путь из Монголии, проносились воины Чингисхана, завоевывая новые земли, а сейчас спокойный, уединенный бурятский край.
Поселок Аршан, который станет конечной точкой нашего пути сегодня, расположен в предгорьях Восточного Саяна.
Он по праву заслужил звание одной из байкальских здравниц благодаря уникальному целебному климату и огромному количеству минеральных источников, бьющих из-под земли.
На территории поселка работает два курорта.
Насладившись видами и сделав множество шикарных фотографий, отправляемся в обратный путь до Иркутска и далее – до пос. Листвянка, где вас ждет заселение в гостиницу и отдых после насыщенного дня.
470 км, 12-14 часов с учетом экскурсий.
Музейный отдых
Последний день нашего тура будет посвящен исследованию самых популярных музеев Байкала.
Первым делом мы отправимся в Байкальский лимнологический музей.
Его можно назвать уникальным в своём роде, ведь вся его экспозиция полностью посвящена великому сибирскому озеру.
Вы познакомитесь с местной флорой и фауной, узнаете историю формирования Байкала, увидите аквариумы с его обитателями – в том числе с байкальской нерпой.
Приятным завершением экскурсии станет виртуальное погружение на дно Байкала в батискафе.
Эффект полного присутствия гарантирован!
Далее на кресельном подъёмнике мы поднимемся на обзорную площадку Камень Черского.
С неё открывается потрясающий вид на исток Ангары, Шаман-камень и хребет Хамар-Дабан.
Сделав шикарные фото на фоне Байкала, мы отправимся на обед.
А после вас ждет экскурсия в архитектурно-этнографический музей "Тальцы".
Экспозиция музея представляет собой сибирскую деревню, состоящую из нескольких десятков зданий.
В них полностью восстановлена историческая обстановка, а сами постройки в большинстве своём являются подлинными историческими памятниками, вывезенными из старинных деревень.
Гид познакомит вас с историей освоения Сибири, культурой и бытом коренных народов.
Заглянуть в дом эвенкийского охотника, побывать на приёме в волостной управе, спуститься в винный погреб приказной избы, изучить расписание церковно-приходской школы, прикоснуться к стенам Илимского острога - всё это можно сделать в уникальном музее под открытым небом.
После экскурсии для вас будет организован трансфер в Иркутск.
До скорых встреч!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стандарт
|Комфорт
|Двухместное
|60 000
|69 000
|Одноместное
|72 000
|83 000
- Стандарт: благоустроенные номера 3* в Иркутске и Листвянке, полублагоустроенный номер 2* на Ольхоне;
- Комфорт: благоустроенные номера 4* в Иркутске и Листвянке, благоустроенный номер 2* на Ольхоне.
Подселение не предусматривается.
Варианты проживания
Гостиница «Никола»
На берегу озера Байкал располагается отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными. Трансфер оплачивается отдельно. В окрестностях возможно отправиться на рыбалку или экскурсию, заняться дайвингом, верховой ездой, лыжным спортом. Для детей оборудована игровая зона в помещении.
Просторные семейные номера оформлены в индивидуальном стиле. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.
В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.
Гостиница «Крестовая падь»
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей.
Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Гостиница «Конкордия»
Расположен в стороне от пыльных центральных улиц Хужира, вблизи от Сарайского пляжа (жемчужины острова Ольхон) и прекрасного лиственничного леса по которым проходят живописные туристические тропы, организованные Прибайкальским национальным парком.
Для проживания в гостевом доме имеются комнаты, оснащённые всем необходимым для комфортного проживания: удобные спальные места (кровать-трансформер и диван), фен, одноразовые тапочки, полотенца, средства индивидуальной гигиены, оборудованная ванная комната. Комнаты также оснащены просторными верандами.
На территории гостевого дома имеются гамаки, костровая зона, мангал с дровами и принадлежности для барбекю.
Гостиница «Адмирал»
Усадьба Адмирал радушно встречает новых гостей в Хужире, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал. Усадьба располагает 44 комфортабельными номерами, часть из которых работает в летний период, часть - в зимний. В определенные часы сервируется завтрак и ужин. За отдельную плату гости могут приобрести на обед блюда местной кухни.
Гостиница «Набаймар»
Расположена в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским. К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже или в номере, в зависимости от категории. Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем. В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.
Гостиница «Байкал Форест»
Отель «Baikal Forest» находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.
Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.
Питание организовано на высшем уровне.
На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.
Гостиница «Иркутск»
Гостиница “Иркутск” располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.
Здесь представлен достаточно широкий спектр услуг, который сделает ваше пребывание незабываемым. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров. Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы на маршруте
- Трансфер Иркутск - Хужир - Иркутск (рейсовый микроавтобус)
- Экскурсии по программе
- Питание по программе (завтраки 2-5 день, обеды 2,5 день, ужины 1-2 день)
- Проживание в гостиницах (Стандарт: благоустроенные номера 3* в Иркутске и Листвянке, полублагоустроенный номер 2* на Ольхоне Комфорт: благоустроенные номера 4* в Иркутске и Листвянке, благоустроенный номер 2* на Ольхоне)
- Рекреационные сборы нац. парков
- Услуги гида на экскурсиях
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание в кафе во время трансферов
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Сувенирная и алкогольная продукция
- Трансфер в аэропорт в последний день тура
- Купание в горячем источнике
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно! Паспорт и полис ОМС;
- кепка или бандана + шапка;
- легкая шапка;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20 и от 30 для светлой кожи);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться!);
- репелленты от комаров и клещей (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
- портативное зарядное устройство (power bank);
- пуховые жилетки или тонкие куртки, ветровки;
- удобная обувь (лучше всего сандалии и кроссовки);
- туалетные принадлежности;
- одежда для города или курорта;
- ветрозащитная верхняя одежда и теплая осенняя одежда (в конце сентября - октябре возможны минусовые температуры).
А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, тонкие перчатки, зонт, герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
- в зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19);
- трансфер Иркутск - Ольхон – Иркутск – рейсовый микроавтобус Toyota Hiace/Mercedes Sprinter.
- на экскурсии по Ольхону – а/м УАЗ СГР
Есть ли скидки в туре?
- 10% дети до 12 включительно;
- Дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
- Пенсионеры 5%.
Как подобрать билеты?
В первый день тура туристам нужно быть в аэропорту Иркутска не позднее 8:30 или прибыть в город заранее и сообщить свое местоположение организатору.
В последний день тура лучше брать обратные билеты не раньше 19:30 часов.
Можем помочь забронировать проживание в городе.
Мы встречаем гостей в аэропорту, на жд вокзале или забираем по адресу их пребывания в городе перед началом тура, старт большинства туров в 9:00 по ИКТ.
Какие потребуются документы для оформления тура?
- скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
- на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.