За одно путешествие вы полюбуетесь бескрайним Байкалом, влюбитесь в природные красоты Ольхона, зарядитесь энергией в местах силы и услышите удивительные легенды о шаманах и обрядах. В музее вас ждёт виртуальное

погружение на дно озера в батискафе. Во время него вы увидите подводных обитателей, в том числе милых нерп. А ещё вы подниметесь на Камень Черского, откуда вам откроется захватывающий дух вид на исток Ангары, сделаете красивые снимки на фоне живописных бухт и сможете прогуляться к знаменитой скале Шаманка.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Удобная обувь и тёплые носки

Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка

Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца

Солнцезащитные очки, крем

В первый день тура отправление ориентировочно в 8:30-09:00 по местному времени. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилёт/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8:00 по местному времени.

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 15:00-19:00 часов по местному времени (зависит от паромной и ледовой обстановки). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на следующий день после окончания тура.