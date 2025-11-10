Мои заказы

Этот удивительный Байкал: тур по главным местам Ольхона и Листвянки

Заглянуть в Байкальский музей, подняться на Камень Черского и побывать на мысе Хобой
За одно путешествие вы полюбуетесь бескрайним Байкалом, влюбитесь в природные красоты Ольхона, зарядитесь энергией в местах силы и услышите удивительные легенды о шаманах и обрядах. В музее вас ждёт виртуальное
читать дальше

погружение на дно озера в батискафе. Во время него вы увидите подводных обитателей, в том числе милых нерп.

А ещё вы подниметесь на Камень Черского, откуда вам откроется захватывающий дух вид на исток Ангары, сделаете красивые снимки на фоне живописных бухт и сможете прогуляться к знаменитой скале Шаманка.

Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые вещи:
Удобная обувь и тёплые носки
Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка
Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
Солнцезащитные очки, крем

Примечание:

В первый день тура отправление ориентировочно в 8:30-09:00 по местному времени. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилёт/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8:00 по местному времени.

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 15:00-19:00 часов по местному времени (зависит от паромной и ледовой обстановки). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на следующий день после окончания тура.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Ольхон

Встретим вас в Иркутске и поедем на Ольхон. В дороге проведём около 6 часов. По пути пообедаем в бурятском кафе (за доплату), а по прибытии разместимся на турбазе и поужинаем. Желающие смогут самостоятельно дойти до скалы Шаманка и полюбоваться знаменитым мысом Бурхан, где проводились шаманские обряды.

Питание: ужин.

2 день

Экскурсия по острову Ольхон

После завтрака на УАЗах отправимся в путешествие по северной части острова Ольхон. Побываем на мысе Хобой, полюбуемся бескрайним Байкалом и осмотрим достопримечательности. Будем останавливаться и гулять по территории национального парка. Экскурсия займёт около 6 часов.

Питание: завтрак, обед (горячий, в формате пикника), ужин.

3 день

Южная часть острова Ольхон

Позавтракаем и поедем на внедорожниках по южной части Ольхона. Посетим мыс Кобылья Голова, побываем в самых живописных бухтах, погуляем по национальному парку и пообедаем на свежем воздухе в формате пикника. Продолжительность экскурсии — около 6 часов.

Питание: завтрак, обед, ужин.

4 день

Переезд в Листвянку

С Ольхона отправимся в Иркутск, а оттуда — в Листвянку. По пути пообедаем в кафе бурятской кухни (за доплату), а по прибытии разместимся в гостинице. В дороге проведём около 7 часов.

Питание: завтрак.

5 день

Байкальский музей, знакомство с подводными обитателями и подъём на Камень Черского

Сегодня посетим Байкальский музей, где вас ждёт виртуальное погружение на дно в батискафе. Во время него вы увидите подводных обитателей, в том числе милых нерп. Затем на кресельном подъёмнике к смотровой площадке на Камне Черского, откуда полюбуемся истоком реки Ангары. Экскурсия продлится около 3 часов.

Питание: завтрак.

6 день

Отъезд

Из Листвянки вернёмся в Иркутск. На этом наш тур завершён, до новых встреч!

Питание: завтрак.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет74 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 5 завтраков, 2 обеда, 3 ужина
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Медицинская страховка
  • Стоимость тура зависит от размещения:
  • 71 000₽ - «эконом» (удобства на этаже), доплата за 1-местное проживание - 32 500 ₽
  • 82 000 ₽ - «стандарт» (удобства в номере), доплата за 1-местное проживание - 39 000 ₽
  • Возможно проведения тура в индивидуальном формате только для вашей компании
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 8:30. Рекомендуем прибыть в город на день раньше начала тура или до 8:00
Завершение: Иркутск, 10:00-18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши
читать дальше

гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!

Задать вопрос

