Ранним утром выезжаем из Иркутска и отправляемся к озеру Хубсугул. Дорога до границы с Монголией займёт 4,5 часа. Будем двигаться среди живописных сибирских пейзажей, встретим рассвет на смотровой площадке у Байкала.

По прибытии на туристическую базу — размещение в домиках и обед. Затем заглянем в гости к монгольскому кочевнику, живущему в юрте, познакомимся с бытом. Тут нас угостят чаем с национальными сладостями.

Посетим сакральное место — мыс Тринадцати обоо. Здесь проведём обряд и загадаем желания.