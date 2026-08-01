Вас ждут живописные виды гордых вершин, бескрайних степей и тайги, знакомство с культурой и бытом кочевников.
Дополнит впечатления от путешествия национальная кухня: вы попробуете традиционные угощения к чаю и любимое блюдо Чингисхана.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Прибытие в Монголию: посещение юрты кочевника и мыса Тринадцати обоо
Ранним утром выезжаем из Иркутска и отправляемся к озеру Хубсугул. Дорога до границы с Монголией займёт 4,5 часа. Будем двигаться среди живописных сибирских пейзажей, встретим рассвет на смотровой площадке у Байкала.
По прибытии на туристическую базу — размещение в домиках и обед. Затем заглянем в гости к монгольскому кочевнику, живущему в юрте, познакомимся с бытом. Тут нас угостят чаем с национальными сладостями.
Посетим сакральное место — мыс Тринадцати обоо. Здесь проведём обряд и загадаем желания.
Гора Мунку-Сардык и место силы
После завтрака отправимся к подножию горы Мунку-Сардык — высочайшей вершины Саян. По пути будем делать десятки ярких фотографий на фоне бескрайних просторов. Посетим место силы в поселении Баян-Уул.
После обеда — свободное время, ужин. Желающие смогут отправиться на шопинг по местным магазинчикам или посетить монгольского шамана (за доплату).
Пляж Золотые пески и этнический концерт
Позавтракав, поедем к живописному пляжу Золотые пески. Прогуляемся, желающие смогут воспользоваться зоной барбекю. Далее — свободное время. За доплату можно порыбачить, арендовать лодку или сапборд, попариться в бане или покорить Мунку-Сардык.
Затем послушаем этнический монгольский концерт. На ужин подадут любимое блюдо Чингисхана — хорхог. Это баранина, тушёная с овощами в котле на раскалённых камнях.
Возвращение домой
Позавтракав, отправимся в обратный путь. До пересечения границы будет время на шопинг в монгольских магазинчиках. Сделаем остановку в Тункинской долине у термальных источников, за доплату желающие смогут искупаться. Вечером прибудем в Иркутск и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|39 000 ₽
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Что включено
- Трансферы по маршруту
- 3 завтрака, 3 обеда, 3 ужина
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты по программе
- Этнический монгольский концерт
Что не входит в цену
- Билеты в Иркутск и обратно
- Проживание
- Питание в дороге
- Баня на турбазе - 500 ₽/час с человека
- Экскурсии вне программы, рыбалка, прокат лодок и сапбордов
- Трансфер и проводник при восхождении на Мунку-Сардык (для группы из 1 - 8 участников) - 20 000 ₽
- Посещение термальных источников - 250-300 ₽
- Приём монгольского шамана (по предварительному согласованию)