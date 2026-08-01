Мои заказы

К местам силы из Иркутска: перезагрузка у высокогорного монгольского озера Хубсугул

Заглянуть в юрту кочевника, загадать желание в священном месте и послушать этнический концерт
Откройте для себя завораживающую красоту «младшего брата Байкала» — высокогорного озера Хубсугул, самого глубокого в Монголии. Вы сможете прочувствовать мощную энергетику этого края и посетить места силы.

Вас ждут живописные виды гордых вершин, бескрайних степей и тайги, знакомство с культурой и бытом кочевников.

Дополнит впечатления от путешествия национальная кухня: вы попробуете традиционные угощения к чаю и любимое блюдо Чингисхана.
К местам силы из Иркутска: перезагрузка у высокогорного монгольского озера Хубсугул
К местам силы из Иркутска: перезагрузка у высокогорного монгольского озера Хубсугул
К местам силы из Иркутска: перезагрузка у высокогорного монгольского озера Хубсугул

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Монголию: посещение юрты кочевника и мыса Тринадцати обоо

Ранним утром выезжаем из Иркутска и отправляемся к озеру Хубсугул. Дорога до границы с Монголией займёт 4,5 часа. Будем двигаться среди живописных сибирских пейзажей, встретим рассвет на смотровой площадке у Байкала.

По прибытии на туристическую базу — размещение в домиках и обед. Затем заглянем в гости к монгольскому кочевнику, живущему в юрте, познакомимся с бытом. Тут нас угостят чаем с национальными сладостями.

Посетим сакральное место — мыс Тринадцати обоо. Здесь проведём обряд и загадаем желания.

Прибытие в Монголию: посещение юрты кочевника и мыса Тринадцати обооПрибытие в Монголию: посещение юрты кочевника и мыса Тринадцати обооПрибытие в Монголию: посещение юрты кочевника и мыса Тринадцати обооПрибытие в Монголию: посещение юрты кочевника и мыса Тринадцати обоо
2 день

Гора Мунку-Сардык и место силы

После завтрака отправимся к подножию горы Мунку-Сардык — высочайшей вершины Саян. По пути будем делать десятки ярких фотографий на фоне бескрайних просторов. Посетим место силы в поселении Баян-Уул.

После обеда — свободное время, ужин. Желающие смогут отправиться на шопинг по местным магазинчикам или посетить монгольского шамана (за доплату).

Гора Мунку-Сардык и место силыГора Мунку-Сардык и место силыГора Мунку-Сардык и место силыГора Мунку-Сардык и место силы
3 день

Пляж Золотые пески и этнический концерт

Позавтракав, поедем к живописному пляжу Золотые пески. Прогуляемся, желающие смогут воспользоваться зоной барбекю. Далее — свободное время. За доплату можно порыбачить, арендовать лодку или сапборд, попариться в бане или покорить Мунку-Сардык.

Затем послушаем этнический монгольский концерт. На ужин подадут любимое блюдо Чингисхана — хорхог. Это баранина, тушёная с овощами в котле на раскалённых камнях.

Пляж Золотые пески и этнический концертПляж Золотые пески и этнический концертПляж Золотые пески и этнический концертПляж Золотые пески и этнический концерт
4 день

Возвращение домой

Позавтракав, отправимся в обратный путь. До пересечения границы будет время на шопинг в монгольских магазинчиках. Сделаем остановку в Тункинской долине у термальных источников, за доплату желающие смогут искупаться. Вечером прибудем в Иркутск и попрощаемся.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник39 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • 3 завтрака, 3 обеда, 3 ужина
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты по программе
  • Этнический монгольский концерт
Что не входит в цену
  • Билеты в Иркутск и обратно
  • Проживание
  • Питание в дороге
  • Баня на турбазе - 500 ₽/час с человека
  • Экскурсии вне программы, рыбалка, прокат лодок и сапбордов
  • Трансфер и проводник при восхождении на Мунку-Сардык (для группы из 1 - 8 участников) - 20 000 ₽
  • Посещение термальных источников - 250-300 ₽
  • Приём монгольского шамана (по предварительному согласованию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 4:00 или 5:00, точное время и место организатор сообщит заранее
Завершение: Иркутск, вечер, точное время и место организатор сообщит заранее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1 туриста
Всем привет! Люблю свой край и открывать новые интересные маршруты, не только на Байкале, но и в Монголии. Моя цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Со мной вы побываете в самых красивых местах, познакомитесь с культурой, природой и традициями нашего края и Монголии.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры на «К местам силы из Иркутска: перезагрузка у высокогорного монгольского озера Хубсугул»

Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
На машине
Конные прогулки
3 дня
5 отзывов
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
Начало: Иркутск, 6:00-6:30
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
61 000 ₽ за человека
Приключение в Монголии: восхождение на высочайшую вершину Саян (из Иркутска)
На машине
4 дня
5 отзывов
Приключение в Монголии: восхождение на высочайшую вершину Саян (из Иркутска)
Подняться на высоту 3491 метров, устроить пикник на озере Хубсугул и увидеть буддийские святыни
Начало: Иркутска, заберём вас из аэропорта или от вашего о...
3 сен в 08:00
30 000 ₽ за человека
Индивидуальное путешествие из Иркутска в Монголию на выходные
На машине
2 дня
1 отзыв
Индивидуальное путешествие из Иркутска в Монголию на выходные
Проехать тропами кочевников, полюбоваться озером Хубсугул и послушать легенды о Чингисхане
Начало: Иркутск, точное место по договорённости, 8:30
Завтра в 08:00
19 авг в 08:00
от 50 000 ₽ за всё до 4 чел.
Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
На автобусе
6 дней
1 отзыв
Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
Познакомиться с кочевниками, переночевать в юрте у Хубсугула и полюбоваться Байкалом с мысов острова
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
129 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
39 000 ₽ за человека