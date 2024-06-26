К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул

Заглянуть в юрту кочевника, загадать желание в священном месте и послушать этнический концерт
Откройте для себя завораживающую красоту «младшего брата Байкала» — высокогорного озера Хубсугул, самого глубокого в Монголии. Вы сможете прочувствовать мощную энергетику этого края и посетить места силы.

Вас ждут живописные виды гордых вершин, бескрайних степей и тайги, знакомство с культурой и бытом кочевников.

Дополнит впечатления от путешествия национальная кухня: вы попробуете традиционные угощения к чаю и любимое блюдо Чингисхана.
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 06:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату 30% в течение трех дней непосредственно организатору.

Проживание. На туристической базе у озера Хубсугул в юртах по 4 человека. Двух- и трёхместное размещение в деревянных домиках — за доплату по предварительному согласованию.

Питание. В стоимость тура включены 3 завтрака (2–4 дни), 3 обеда (1–3 дни) и 3 ужина (1–3 дни).

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Монголию: посещение юрты кочевника и мыса Тринадцати обоо

Ранним утром выезжаем из Иркутска и отправляемся к озеру Хубсугул. Дорога до границы с Монголией займёт 4,5 часа. Будем двигаться среди живописных сибирских пейзажей, встретим рассвет на смотровой площадке у Байкала.

По прибытии на туристическую базу — размещение в домиках и обед. Затем заглянем в гости к монгольскому кочевнику, живущему в юрте, познакомимся с бытом. Тут нас угостят чаем с национальными сладостями.

Посетим сакральное место — мыс Тринадцати обоо. Здесь проведём обряд и загадаем желания. По возвращении на туристическую базу поужинаем.

Прибытие в Монголию: посещение юрты кочевника и мыса Тринадцати обооПрибытие в Монголию: посещение юрты кочевника и мыса Тринадцати обооПрибытие в Монголию: посещение юрты кочевника и мыса Тринадцати обооПрибытие в Монголию: посещение юрты кочевника и мыса Тринадцати обоо
2 день

Гора Мунку-Сардык и место силы

После завтрака отправимся к подножию горы Мунку-Сардык — высочайшей вершины Саян. По пути будем делать десятки ярких фотографий на фоне бескрайних просторов. Посетим место силы в поселении Баян-Уул.

Вернёмся на турбазу, где нас будет ждать обед. После — свободное время, ужин. Желающие смогут отправиться на шопинг по местным магазинчикам или посетить монгольского шамана (за доплату).

Гора Мунку-Сардык и место силыГора Мунку-Сардык и место силыГора Мунку-Сардык и место силыГора Мунку-Сардык и место силы
3 день

Пляж Золотые пески и этнический концерт

Позавтракав, поедем к живописному пляжу Золотые пески. Прогуляемся, желающие смогут воспользоваться зоной барбекю. Далее — свободное время. За доплату можно порыбачить, арендовать лодку или сапборд, попариться в бане или покорить Мунку-Сардык.

Затем послушаем этнический монгольский концерт. На ужин подадут любимое блюдо Чингисхана — хорхог. Это баранина, тушёная с овощами в котле на раскалённых камнях.

Пляж Золотые пески и этнический концертПляж Золотые пески и этнический концертПляж Золотые пески и этнический концертПляж Золотые пески и этнический концерт
4 день

Возвращение домой

Позавтракав, отправимся в обратный путь. До пересечения границы будет время на шопинг в монгольских магазинчиках. Сделаем остановку в Тункинской долине у термальных источников, за доплату желающие смогут искупаться. Вечером прибудем в Иркутск и попрощаемся.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на микроавтобусе Mersedes
  • Проживание
  • Питание на туристической базе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты по программе
  • Этнический монгольский концерт
Что не входит в цену
  • Билеты в Иркутск и обратно
  • Питание в дороге
  • Баня на турбазе - 500 рублей/час с человека
  • Экскурсии вне программы, рыбалка, прокат лодок и сапбордов
  • Трансфер и проводник при восхождении на Мунку-Сардык (для группы из 1 - 8 участников) - 20 000 рублей
  • Посещение термальных источников - 250-300 рублей
  • Приём монгольского шамана (по предварительному согласованию)
  • Двух - и трёхместное размещение в деревянных домиках - за доплату по предварительному согласованию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 06:00
Завершение: Иркутск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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