По прибытии в Иркутск вас встретит гид, который не только поможет с размещением, но и проведёт увлекательную экскурсию по городу, делясь фактами о его истории и культуре. Затем вы разместитесь в уютном отеле на берегу Ангары, где природа и тишина создают атмосферу отдыха.

Во второй половине дня вас ждёт знакомство с традициями русской парной. Опытные банщики проведут VIP-сеанс, раскроют секреты правильного прогрева, а целебный пар с ароматом сибирских трав очистит и тело, и мысли. Завершится процедура расслабляющим фитомассажем с использованием натуральных масел, который снимет напряжение и подарит лёгкость.