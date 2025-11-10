Мои заказы

Кедровый аромат и лёгкость бытия: лучшие бани, топовые места и винный вечер

Ощутить расслабление от хвойного пара, насладиться массажем и увидеть знаковые локации Байкала
Нотки травяных сборов, хвои и натуральных масел, живительное тепло печи, очищение тела и разгрузка от лишних мыслей — вас ждёт настоящее удовольствие в сочетании со знакомством с местными достопримечательностями.

Вы узнаете
о традициях русской парной, опытные банщики раскроют секреты правильного прогрева, фитомассаж подарит лёгкость и свежесть, а таёжное парение окажет восстанавливающее действие.

Виды Байкала, прогулки по мысу Хобой и острову Ольхон, обед ухой у костра, встреча закатов — всё это погрузит вас в атмосферу отдыха.

Мы поднимемся к обзорной точке Камень Черского, побываем в музее «Тальцы», где деревянные постройки и мастерские ремесленников расскажут о быте сибиряков прошлых веков. Прокатимся по южному побережью озера и узнаем о флоре и фауне Байкала в лимнологическом музее.

А завершит путешествие винный вечер — за бокалом хорошего вина, в душевной компании, вы вспомните лучшие моменты прошедших дней.

Ближайшие даты:
13
июл3
авг
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Связь стабильная во всех точках маршрута. Рекомендуются удобная обувь и одежда для прогулок на природе. Все трансферы организуются с учётом рекомендованных авиарейсов.

Программа тура по дням

1 день

Погружение в сибирское тепло и ритуалы русской бани

По прибытии в Иркутск вас встретит гид, который не только поможет с размещением, но и проведёт увлекательную экскурсию по городу, делясь фактами о его истории и культуре. Затем вы разместитесь в уютном отеле на берегу Ангары, где природа и тишина создают атмосферу отдыха.

Во второй половине дня вас ждёт знакомство с традициями русской парной. Опытные банщики проведут VIP-сеанс, раскроют секреты правильного прогрева, а целебный пар с ароматом сибирских трав очистит и тело, и мысли. Завершится процедура расслабляющим фитомассажем с использованием натуральных масел, который снимет напряжение и подарит лёгкость.

Погружение в сибирское тепло и ритуалы русской бани
2 день

Музей «Тальцы», подъём на Камень Черского, Байкальский музей и релакс в банном домике

В этот день мы отправимся в живописный посёлок Листвянка. По пути остановимся в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы», где деревянные постройки и мастерские ремесленников расскажут о быте сибиряков прошлых веков. Далее — подъём на Камень Черского: с его вершины нам откроется потрясающий вид на озеро и горы.

Затем заглянем в лимнологический музей, где вы познакомитесь с флорой и фауной Байкала, а после разместимся в гостинице у самой воды. Вечером вы посетите банный домик «Тюленица» на берегу озера. Сильный жар, аромат кедровых веников, целебный чай на травах и панорамный вид на закат создадут неповторимую атмосферу, наполненную покоем и благодатью.

Музей «Тальцы», подъём на Камень Черского, Байкальский музей и релакс в банном домике
3 день

Водная переправа на Ольхон, барбекю-вечеринка

Начнём с поездки на катере на знаменитый остров Ольхон — центр духовной энергии Байкала. Здесь, среди скал и соснового леса, расположен наш отель — уютное место проживания на ближайшие дни.

Во второй половине дня вы сможете повеселиться и пообщаться на барбекю-вечеринке с видом на закат. Жареное на углях мясо и овощи, неспешные разговоры и звуки природы сделают вечер тёплым и запоминающимся.

Водная переправа на Ольхон, барбекю-вечеринка
4 день

Прогулка по мысу Хобой, обед ухой, таёжное парение с ароматерапией и кедровым массажем

Сегодня отправимся к северной оконечности острова — на мыс Хобой. Эта точка считается сакральным местом, здесь можно почувствовать мощную энергетику Байкала. Прогулка по окрестностям откроет панорамы, сравнимые с северными фьордами, а обед из свежей ухи, приготовленной на костре, придаст сил.

Вечером вы вновь отправитесь в баню — на этот раз на процедуру таёжного парения с ароматерапией и кедровым массажем. Природные ингредиенты, хвойные отвары и тепло печи окажут не только расслабляющее, но и восстанавливающее действие.

Прогулка по мысу Хобой, обед ухой, таёжное парение с ароматерапией и кедровым массажем
5 день

От бухты Песчаной до мыса Кобылья Голова на УАЗах, прогулка до озера и залива, винный вечер

Этот день посвятим южной части острова. На УАЗах прокатимся по живописному маршруту — от бухты Песчаной до мыса Кобылья Голова. Увидим священную берёзу, пройдёмся до озера Ялга и побываем в заливе Нуры с тёплой водой и песчаными пляжами.

В завершение — дегустационный винный вечер. За бокалом хорошего вина, в душевной компании, вы вспомните лучшие моменты прошедших дней и отпразднуете дружбу и лёгкость бытия.

От бухты Песчаной до мыса Кобылья Голова на УАЗах, прогулка до озера и залива, винный вечер
6 день

Завершение тура, отъезд

Утром — трансфер обратно в Иркутск. По пути вы ощутите, как за несколько дней простые удовольствия — пар, вода, воздух, тишина — обрели особую ценность. Спасибо за этот путь, до новых встреч на берегу Байкала!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет151 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 6 обедов, 3 ужина
  • Встреча в аэропорту в день заезда и трансфер обратно
  • Все трансферы по маршруту
  • Экскурсии по острову Ольхон
  • Сопровождение гидом на всём протяжении тура
  • Входные билеты
  • Дегустации по программе
  • Посещение бань и спа-процедуры
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты или билеты на поезд до Иркутска и обратно
  • Личные расходы
  • Доплата за 1-местное размещение - 13 000 ₽
  • Стоимость тура указана при группе до 11 участников. При группе из 12 человек стоимость тура составит 130 000 ₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт, 10:00
Завершение: Иркутск, аэропорт, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Иркутске
Мы живём в Иркутске, обожаем природу нашего региона и с самого детства путешествуем по Байкалу. За годы работы мы накопили большой опыт в организации и успешном проведении туров по Байкалу
любой сложности, учитывая потребности и бюджет каждого нашего гостя. Мы предлагаем разнообразные вариации отдыха для гостей нашего региона: это и экскурсии, это и однодневные активные туры. Это и круизы по Байкалу с программой полной перезагрузки, и индивидуальные туры, и многодневные сборные туры, а также классические программы для отдыха туристов. Опыт практической работы по организации туров на Байкал у нашей команды более 10 лет. Мы организовали отдых для более чем 10 тысяч туристов со всего мира.

