Связь стабильная во всех точках маршрута. Рекомендуются удобная обувь и одежда для прогулок на природе. Все трансферы организуются с учётом рекомендованных авиарейсов.
Погружение в сибирское тепло и ритуалы русской бани
По прибытии в Иркутск вас встретит гид, который не только поможет с размещением, но и проведёт увлекательную экскурсию по городу, делясь фактами о его истории и культуре. Затем вы разместитесь в уютном отеле на берегу Ангары, где природа и тишина создают атмосферу отдыха.
Во второй половине дня вас ждёт знакомство с традициями русской парной. Опытные банщики проведут VIP-сеанс, раскроют секреты правильного прогрева, а целебный пар с ароматом сибирских трав очистит и тело, и мысли. Завершится процедура расслабляющим фитомассажем с использованием натуральных масел, который снимет напряжение и подарит лёгкость.
Музей «Тальцы», подъём на Камень Черского, Байкальский музей и релакс в банном домике
В этот день мы отправимся в живописный посёлок Листвянка. По пути остановимся в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы», где деревянные постройки и мастерские ремесленников расскажут о быте сибиряков прошлых веков. Далее — подъём на Камень Черского: с его вершины нам откроется потрясающий вид на озеро и горы.
Затем заглянем в лимнологический музей, где вы познакомитесь с флорой и фауной Байкала, а после разместимся в гостинице у самой воды. Вечером вы посетите банный домик «Тюленица» на берегу озера. Сильный жар, аромат кедровых веников, целебный чай на травах и панорамный вид на закат создадут неповторимую атмосферу, наполненную покоем и благодатью.
Водная переправа на Ольхон, барбекю-вечеринка
Начнём с поездки на катере на знаменитый остров Ольхон — центр духовной энергии Байкала. Здесь, среди скал и соснового леса, расположен наш отель — уютное место проживания на ближайшие дни.
Во второй половине дня вы сможете повеселиться и пообщаться на барбекю-вечеринке с видом на закат. Жареное на углях мясо и овощи, неспешные разговоры и звуки природы сделают вечер тёплым и запоминающимся.
Прогулка по мысу Хобой, обед ухой, таёжное парение с ароматерапией и кедровым массажем
Сегодня отправимся к северной оконечности острова — на мыс Хобой. Эта точка считается сакральным местом, здесь можно почувствовать мощную энергетику Байкала. Прогулка по окрестностям откроет панорамы, сравнимые с северными фьордами, а обед из свежей ухи, приготовленной на костре, придаст сил.
Вечером вы вновь отправитесь в баню — на этот раз на процедуру таёжного парения с ароматерапией и кедровым массажем. Природные ингредиенты, хвойные отвары и тепло печи окажут не только расслабляющее, но и восстанавливающее действие.
От бухты Песчаной до мыса Кобылья Голова на УАЗах, прогулка до озера и залива, винный вечер
Этот день посвятим южной части острова. На УАЗах прокатимся по живописному маршруту — от бухты Песчаной до мыса Кобылья Голова. Увидим священную берёзу, пройдёмся до озера Ялга и побываем в заливе Нуры с тёплой водой и песчаными пляжами.
В завершение — дегустационный винный вечер. За бокалом хорошего вина, в душевной компании, вы вспомните лучшие моменты прошедших дней и отпразднуете дружбу и лёгкость бытия.
Завершение тура, отъезд
Утром — трансфер обратно в Иркутск. По пути вы ощутите, как за несколько дней простые удовольствия — пар, вода, воздух, тишина — обрели особую ценность. Спасибо за этот путь, до новых встреч на берегу Байкала!
Стоимость тура
|Стандартный билет
|151 000 ₽
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 6 обедов, 3 ужина
- Встреча в аэропорту в день заезда и трансфер обратно
- Все трансферы по маршруту
- Экскурсии по острову Ольхон
- Сопровождение гидом на всём протяжении тура
- Входные билеты
- Дегустации по программе
- Посещение бань и спа-процедуры
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Авиабилеты или билеты на поезд до Иркутска и обратно
- Личные расходы
- Доплата за 1-местное размещение - 13 000 ₽
- Стоимость тура указана при группе до 11 участников. При группе из 12 человек стоимость тура составит 130 000 ₽ с человека