Тур «всё включено» на Байкал в мини-группе: хрустальный лёд, Листвянка, Ольхон и мыс Хобой

Встретить закат на мысе Бурхан, отведать ухи, побывать в музее «Тальцы» и на Камне Черского
Отправляемся на Байкал в самое удивительное время, когда он превращается в волшебное царство льда и снега. Путешествовать будем в камерной группе, чтобы вам было максимально комфортно и интересно.

Вы прогуляетесь по
читать дальше

застывшей поверхности озера, заглянете в хрустальные гроты и пещеры, посетите архитектурно-этнографический музей и узнаете, как жили сибиряки несколько веков назад.

На Ольхоне мы насладимся закатом у священного мыса Бурхан, услышим легенды о духах водоёма и прокатимся по льду на внедорожниках.

Специально для вас сварим вкуснейшую уху прямо на свежем воздухе, а вы сможете нагулять аппетит, рассекая по поверхности самого большого естественного катка в мире на коньках.

В стоимость тура уже включено разнообразное трёхразовое питание и комфортабельное проживание, чтобы вы ни о чём не беспокоились.

Описание тура

Организационные детали

Используем технику слоев в одежде, 3 слоя: 1) отводящий пот от вашей кожи (термобельё), 2) изолирующий тело от холода (флисовая кофта) и 3) внешний, защищающий от ветра и влаги (горнолыжный костюм).

Что взять с собой?
- Паспорт, мед. полис
- Удобная одежда для дома/теплая пижама
- Обувь должна быть свободной, чтобы оставалось место для тёплого носка. Подойдут зимние треккинговые ботинки или чуни (непромокаемые и меховые внутри, лёгкие).
- Ледоступы на ботинки
- Термоноски или шерстяные носки, 2 пары! Важно, чтобы они свободно помещались в ботинок, иначе нога будет мерзнуть.
- Горнолыжный костюм, тёплая шапка, закрывающая уши, перчатки или варежки (2 пары), бафф/снуд
- Термобельё
- Флисовые или шерстяные кофты разной плотности – на более жаркую и более холодную погоду (2 шт.)
- Солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета! Солнце на Байкале очень активное.
- Солнцезащитный крем (по той же причине) и жирные мази для восстановления кожи от обветривания.
- Сланцы для домика и бани, умывальные принадлежности, полотенце.
- Индивидуальная аптечка
- Термос, сушилка для обуви, power bank для телефона, беруши (по желанию).

Программа тура по дням

1 день

Листвянка: музей «Тальцы», прогулка по Байкалу и парк ледяных фигур

Встретим вас в аэропорту Иркутска и отправимся в Листвянку. По пути остановимся в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Здесь можно увидеть усадьбы зажиточных крестьян, старинные постройки и храм 17 века — одно из древнейших деревянных культовых сооружений Сибири. После обеда прогуляемся по хрустальной поверхности Байкала, сделаем фотографии и заглянем в парк ледяных фигур. Завершим день посещением местного рынка, где можно попробовать свежую копчёную рыбку.

Листвянка: музей «Тальцы», прогулка по Байкалу и парк ледяных фигурЛиствянка: музей «Тальцы», прогулка по Байкалу и парк ледяных фигурЛиствянка: музей «Тальцы», прогулка по Байкалу и парк ледяных фигурЛиствянка: музей «Тальцы», прогулка по Байкалу и парк ледяных фигур
2 день

Байкальский музей, река Ангара и подъём на Камень Черского

После завтрака посетим Байкальский музей. В его 11 аквариумах представлена флора и фауна озера, а уникальная система водоснабжения обеспечивает подачу воды с глубины 400 метров. В отдельном павильоне можно увидеть двух нерп, живущих в условиях, максимально приближенных к природным.

После обеда отправимся к истоку реки Ангары — единственной реки, вытекающей из Байкала. Её исток считается самым широким в мире и никогда не замерзает даже в сильные морозы. Мы поднимемся на Камень Черского по канатно-кресельной дороге, откуда открывается великолепная панорама Листвянки.

Для желающих работает прокат горнолыжного оборудования и два подготовленных склона — можно будет покататься на лыжах или сноуборде (услуги проката оплачиваются отдельно).

Байкальский музей, река Ангара и подъём на Камень ЧерскогоБайкальский музей, река Ангара и подъём на Камень ЧерскогоБайкальский музей, река Ангара и подъём на Камень ЧерскогоБайкальский музей, река Ангара и подъём на Камень Черского
3 день

Переезд на Ольхон через Тажеранские степи и закат на мысе Бурхан

Сегодня нас ждёт путешествие к сердцу Байкала — на остров Ольхон. Дорога пройдёт через живописные Тажеранские степи, а затем, по официальной ледовой переправе через пролив Ольхонские ворота, мы попадём на остров. Каждый его уголок хранит легенды и истории, связанные с духами озера. После размещения в гостинице отправимся встречать закат на священный мыс Бурхан — одно из самых почитаемых мест у шаманов и дом великого духа Байкала. Здесь установлены священные столбы сэргэ, о значении которых расскажет гид.

Переезд на Ольхон через Тажеранские степи и закат на мысе БурханПереезд на Ольхон через Тажеранские степи и закат на мысе БурханПереезд на Ольхон через Тажеранские степи и закат на мысе БурханПереезд на Ольхон через Тажеранские степи и закат на мысе Бурхан
4 день

Мыс Хобой, хрустальные гроты и торосы, байкальская уха на льду

Отправимся на север острова, к мысу Хобой, откуда открывается захватывающая панорама Большого Байкала. В ясную погоду отсюда виден противоположный берег. Передвигаться будем на подготовленных УАЗах по льду озера. По пути увидим хрустальные гроты с бирюзовыми наплесками, гигантские торосы, напоминающие застывшие волны, и сказочные пещеры, созданные ветром и морозом.

Обед устроим прямо на льду — нас ждут горячая байкальская уха, чай со сладостями и рассказы гида о местных легендах. Пока сопровождающие готовят суп, можно будет покататься на коньках по самому большому естественному катку в мире. К вечеру вернёмся в гостиницу, где нас ждёт горячий ужин и отдых.

Мыс Хобой, хрустальные гроты и торосы, байкальская уха на льдуМыс Хобой, хрустальные гроты и торосы, байкальская уха на льдуМыс Хобой, хрустальные гроты и торосы, байкальская уха на льдуМыс Хобой, хрустальные гроты и торосы, байкальская уха на льду
5 день

Прогулка по Иркутску и завершение тура

Утром покидаем остров и направляемся обратно в Иркутск. Дорога займёт около 4–5 часов. После обеда отправимся на прогулку по городу, чтобы увидеть главные достопримечательности: Квартал 130, скульптуру «Бабр», памятник туристу и галерею Виктора Бронштейна. На этом наш тур завершён, до новых встреч!

Прогулка по Иркутску и завершение тураПрогулка по Иркутску и завершение тураПрогулка по Иркутску и завершение тураПрогулка по Иркутску и завершение тура

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение75 990 ₽
1-местное размещение95 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
  • Подъёмник на Камень Черского
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Дополнительные экскурсии и активности по желанию
  • Стоимость тура при 1-местном проживании - 95 990 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
Завершение: Иркутск, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваша команда гидов в Иркутске
Опыт работы в туризме с 2006 года. Организуем туры по Алтаю и детский отдых в регионах России. Покажем Алтай с его лучших сторон, расскажем об истории и культуре. Продумали всё за вас: транспорт, питание, проживание, достопримечательности, а также опытные гиды и поддержка менеджера на всём пути!

