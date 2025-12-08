Вы прогуляетесь по
Описание тура
Организационные детали
Используем технику слоев в одежде, 3 слоя: 1) отводящий пот от вашей кожи (термобельё), 2) изолирующий тело от холода (флисовая кофта) и 3) внешний, защищающий от ветра и влаги (горнолыжный костюм).
Что взять с собой?
- Паспорт, мед. полис
- Удобная одежда для дома/теплая пижама
- Обувь должна быть свободной, чтобы оставалось место для тёплого носка. Подойдут зимние треккинговые ботинки или чуни (непромокаемые и меховые внутри, лёгкие).
- Ледоступы на ботинки
- Термоноски или шерстяные носки, 2 пары! Важно, чтобы они свободно помещались в ботинок, иначе нога будет мерзнуть.
- Горнолыжный костюм, тёплая шапка, закрывающая уши, перчатки или варежки (2 пары), бафф/снуд
- Термобельё
- Флисовые или шерстяные кофты разной плотности – на более жаркую и более холодную погоду (2 шт.)
- Солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета! Солнце на Байкале очень активное.
- Солнцезащитный крем (по той же причине) и жирные мази для восстановления кожи от обветривания.
- Сланцы для домика и бани, умывальные принадлежности, полотенце.
- Индивидуальная аптечка
- Термос, сушилка для обуви, power bank для телефона, беруши (по желанию).
Программа тура по дням
Листвянка: музей «Тальцы», прогулка по Байкалу и парк ледяных фигур
Встретим вас в аэропорту Иркутска и отправимся в Листвянку. По пути остановимся в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Здесь можно увидеть усадьбы зажиточных крестьян, старинные постройки и храм 17 века — одно из древнейших деревянных культовых сооружений Сибири. После обеда прогуляемся по хрустальной поверхности Байкала, сделаем фотографии и заглянем в парк ледяных фигур. Завершим день посещением местного рынка, где можно попробовать свежую копчёную рыбку.
Байкальский музей, река Ангара и подъём на Камень Черского
После завтрака посетим Байкальский музей. В его 11 аквариумах представлена флора и фауна озера, а уникальная система водоснабжения обеспечивает подачу воды с глубины 400 метров. В отдельном павильоне можно увидеть двух нерп, живущих в условиях, максимально приближенных к природным.
После обеда отправимся к истоку реки Ангары — единственной реки, вытекающей из Байкала. Её исток считается самым широким в мире и никогда не замерзает даже в сильные морозы. Мы поднимемся на Камень Черского по канатно-кресельной дороге, откуда открывается великолепная панорама Листвянки.
Для желающих работает прокат горнолыжного оборудования и два подготовленных склона — можно будет покататься на лыжах или сноуборде (услуги проката оплачиваются отдельно).
Переезд на Ольхон через Тажеранские степи и закат на мысе Бурхан
Сегодня нас ждёт путешествие к сердцу Байкала — на остров Ольхон. Дорога пройдёт через живописные Тажеранские степи, а затем, по официальной ледовой переправе через пролив Ольхонские ворота, мы попадём на остров. Каждый его уголок хранит легенды и истории, связанные с духами озера. После размещения в гостинице отправимся встречать закат на священный мыс Бурхан — одно из самых почитаемых мест у шаманов и дом великого духа Байкала. Здесь установлены священные столбы сэргэ, о значении которых расскажет гид.
Мыс Хобой, хрустальные гроты и торосы, байкальская уха на льду
Отправимся на север острова, к мысу Хобой, откуда открывается захватывающая панорама Большого Байкала. В ясную погоду отсюда виден противоположный берег. Передвигаться будем на подготовленных УАЗах по льду озера. По пути увидим хрустальные гроты с бирюзовыми наплесками, гигантские торосы, напоминающие застывшие волны, и сказочные пещеры, созданные ветром и морозом.
Обед устроим прямо на льду — нас ждут горячая байкальская уха, чай со сладостями и рассказы гида о местных легендах. Пока сопровождающие готовят суп, можно будет покататься на коньках по самому большому естественному катку в мире. К вечеру вернёмся в гостиницу, где нас ждёт горячий ужин и отдых.
Прогулка по Иркутску и завершение тура
Утром покидаем остров и направляемся обратно в Иркутск. Дорога займёт около 4–5 часов. После обеда отправимся на прогулку по городу, чтобы увидеть главные достопримечательности: Квартал 130, скульптуру «Бабр», памятник туристу и галерею Виктора Бронштейна. На этом наш тур завершён, до новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|75 990 ₽
|1-местное размещение
|95 990 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
- Подъёмник на Камень Черского
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Дополнительные экскурсии и активности по желанию
- Стоимость тура при 1-местном проживании - 95 990 ₽