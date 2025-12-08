Отправляемся на Байкал в самое удивительное время, когда он превращается в волшебное царство льда и снега. Путешествовать будем в камерной группе, чтобы вам было максимально комфортно и интересно.Вы прогуляетесь по

застывшей поверхности озера, заглянете в хрустальные гроты и пещеры, посетите архитектурно-этнографический музей и узнаете, как жили сибиряки несколько веков назад. На Ольхоне мы насладимся закатом у священного мыса Бурхан, услышим легенды о духах водоёма и прокатимся по льду на внедорожниках. Специально для вас сварим вкуснейшую уху прямо на свежем воздухе, а вы сможете нагулять аппетит, рассекая по поверхности самого большого естественного катка в мире на коньках. В стоимость тура уже включено разнообразное трёхразовое питание и комфортабельное проживание, чтобы вы ни о чём не беспокоились.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Используем технику слоев в одежде, 3 слоя: 1) отводящий пот от вашей кожи (термобельё), 2) изолирующий тело от холода (флисовая кофта) и 3) внешний, защищающий от ветра и влаги (горнолыжный костюм).

Что взять с собой?

- Паспорт, мед. полис

- Удобная одежда для дома/теплая пижама

- Обувь должна быть свободной, чтобы оставалось место для тёплого носка. Подойдут зимние треккинговые ботинки или чуни (непромокаемые и меховые внутри, лёгкие).

- Ледоступы на ботинки

- Термоноски или шерстяные носки, 2 пары! Важно, чтобы они свободно помещались в ботинок, иначе нога будет мерзнуть.

- Горнолыжный костюм, тёплая шапка, закрывающая уши, перчатки или варежки (2 пары), бафф/снуд

- Термобельё

- Флисовые или шерстяные кофты разной плотности – на более жаркую и более холодную погоду (2 шт.)

- Солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета! Солнце на Байкале очень активное.

- Солнцезащитный крем (по той же причине) и жирные мази для восстановления кожи от обветривания.

- Сланцы для домика и бани, умывальные принадлежности, полотенце.

- Индивидуальная аптечка

- Термос, сушилка для обуви, power bank для телефона, беруши (по желанию).