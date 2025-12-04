Мои заказы

Побережье Прибайкальского национального парка зимой: тур в мини-группе с выездом из Иркутска

Увидеть 3 природные зоны, пещеры, укромные бухты, Тажеранскую степь и насладиться просторами Байкала
Отправимся в самый протяжённый национальный парк России, в сердце которого спрятана Тажеранская степь.

Здесь сохранилась первозданная природа, скальные останцы и пещеры, уникальные растительный и животный мир.

Мы доберёмся сюда на комфортабельном автомобиле
в мини-группе и успеем рассмотреть не только богатства заповедной территории, но и налюбоваться просторами Байкала. Посетим укромные бухты, увидим Ольхонские Ворота, перевалы Приморского хребта и высокогорные степи.

Вы познакомитесь с Байкалом с необычного ракурса в нетипичных локациях, скрывающихся от посторонних глаз.

Побережье Прибайкальского национального парка зимой: тур в мини-группе с выездом из Иркутска
Ближайшие даты:
27
дек3
янв10
янв17
янв24
янв31
янв7
фев
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой тёплые вещи, защищающие от ветра, солнцезащитные очки.

Питание. Не входит в стоимость тура. Заедем в проверенные места по пути.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль.

Возраст участников. 10-65 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Физическая активность низкая. В программе есть недлительные пешие прогулки до 2 км.

Программа тура по дням

1 день

К Байкалу через перевалы и степи

Встретим вас в аэропорту или отеле Иркутска и вместе отправимся в путешествие по западному побережью Байкала. Протяжённость маршрута составит около 250 километров — впереди три разные природные зоны: пойменные луга, перевалы Приморского хребта и высокогорные степи с солёными озёрами и таинственными белыми камнями-истуканами.

Во время пути мы спустимся в ущелье к бухте Саган. В зависимости от времени года вы увидите ледяную гладь Байкала или станете свидетелями ледохода. Вечером остановимся в отеле на берегу.

К Байкалу через перевалы и степиК Байкалу через перевалы и степиК Байкалу через перевалы и степиК Байкалу через перевалы и степи
2 день

Ольхонские Ворота и Тажеранская степь

Сегодня мы направимся в сторону пролива Ольхонские Ворота, где ледяной пейзаж, скалы и ветер создают особую атмосферу. Затем посетим Тажеранскую степь — одно из самых удивительных мест на всём побережье. Здесь расположены малоизученные пещеры с ледниками и подземными озёрами, древние скальные образования с вкраплениями полудрагоценных камней и уникальная растительность, сохранившаяся со времён до наступления ледника.

В завершение дня мы вновь спустимся к берегу Байкала, где лёд, скалы и простор создают захватывающие картины. Вечером вернёмся в Иркутск.

Ольхонские Ворота и Тажеранская степьОльхонские Ворота и Тажеранская степьОльхонские Ворота и Тажеранская степьОльхонские Ворота и Тажеранская степьОльхонские Ворота и Тажеранская степь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет31 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все переезды по программе
  • Посещение всех объектов по программе
  • Экосборы Прибайкальского нацпарка
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 9:00
Завершение: Иркутск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 11 туристов
Путешествую по Байкалу больше 10 лет. Вожу гостей в прибайкальские горы, люблю свой край и хочу донести до вас его красоту. Могу показать места, в которых редко кто бывал! Провожу авторские туры по Байкалу, Тункинской долине, горные путешествия по Восточным Саянам и Хамар-Дабану.
