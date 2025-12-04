Побережье Прибайкальского национального парка зимой: тур в мини-группе с выездом из Иркутска
Увидеть 3 природные зоны, пещеры, укромные бухты, Тажеранскую степь и насладиться просторами Байкала
Отправимся в самый протяжённый национальный парк России, в сердце которого спрятана Тажеранская степь.
Здесь сохранилась первозданная природа, скальные останцы и пещеры, уникальные растительный и животный мир.
Мы доберёмся сюда на комфортабельном автомобиле читать дальше
в мини-группе и успеем рассмотреть не только богатства заповедной территории, но и налюбоваться просторами Байкала. Посетим укромные бухты, увидим Ольхонские Ворота, перевалы Приморского хребта и высокогорные степи.
Вы познакомитесь с Байкалом с необычного ракурса в нетипичных локациях, скрывающихся от посторонних глаз.
Возьмите с собой тёплые вещи, защищающие от ветра, солнцезащитные очки.
Питание. Не входит в стоимость тура. Заедем в проверенные места по пути.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль.
Возраст участников. 10-65 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Физическая активность низкая. В программе есть недлительные пешие прогулки до 2 км.
Программа тура по дням
1 день
К Байкалу через перевалы и степи
Встретим вас в аэропорту или отеле Иркутска и вместе отправимся в путешествие по западному побережью Байкала. Протяжённость маршрута составит около 250 километров — впереди три разные природные зоны: пойменные луга, перевалы Приморского хребта и высокогорные степи с солёными озёрами и таинственными белыми камнями-истуканами.
Во время пути мы спустимся в ущелье к бухте Саган. В зависимости от времени года вы увидите ледяную гладь Байкала или станете свидетелями ледохода. Вечером остановимся в отеле на берегу.
2 день
Ольхонские Ворота и Тажеранская степь
Сегодня мы направимся в сторону пролива Ольхонские Ворота, где ледяной пейзаж, скалы и ветер создают особую атмосферу. Затем посетим Тажеранскую степь — одно из самых удивительных мест на всём побережье. Здесь расположены малоизученные пещеры с ледниками и подземными озёрами, древние скальные образования с вкраплениями полудрагоценных камней и уникальная растительность, сохранившаяся со времён до наступления ледника.
В завершение дня мы вновь спустимся к берегу Байкала, где лёд, скалы и простор создают захватывающие картины. Вечером вернёмся в Иркутск.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Все переезды по программе
Посещение всех объектов по программе
Экосборы Прибайкальского нацпарка
Сопровождение гидом
Что не входит в цену
Билеты до Иркутска и обратно
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 9:00
Завершение: Иркутск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 11 туристов
Путешествую по Байкалу больше 10 лет. Вожу гостей в прибайкальские горы, люблю свой край и хочу донести до вас его красоту. Могу показать места, в которых редко кто бывал! Провожу авторские туры по Байкалу, Тункинской долине, горные путешествия по Восточным Саянам и Хамар-Дабану.