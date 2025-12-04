Встретим вас в аэропорту или отеле Иркутска и вместе отправимся в путешествие по западному побережью Байкала. Протяжённость маршрута составит около 250 километров — впереди три разные природные зоны: пойменные луга, перевалы Приморского хребта и высокогорные степи с солёными озёрами и таинственными белыми камнями-истуканами.

Во время пути мы спустимся в ущелье к бухте Саган. В зависимости от времени года вы увидите ледяную гладь Байкала или станете свидетелями ледохода. Вечером остановимся в отеле на берегу.