Вы прогуляетесь к мысу
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемые вещи:
- Удобная обувь и тёплые носки
- Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка
- Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
- Купальные принадлежности (летом)
- Солнцезащитные очки, крем
Питание. В стоимость включены 5 завтраков, 3 обеда, 5 ужинов. Сообщите организатору о непереносимости продуктов или пищевой аллергии заранее.
Транспорт. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter или аналогичный, УАЗ «Буханка».
Возраст участников. От 5 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Небольшие пешие прогулки в спокойном темпе. Физподготовка не понадобится.
Возможно проведение тура в индивидуальном формате только для вашей компании в любой день.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в Иркутске и поедем на Ольхон. В дороге проведём около 6 часов. По пути пообедаем в бурятском кафе (за доплату), а по прибытии разместимся на турбазе и поужинаем.
Питание: ужин.
Пешая экскурсия по Хужиру: скала Шаманка, 13 столбов Сэргэ, краеведческий музей и встреча с шаманом
После завтрака начнём прогулку по Хужиру. Дойдём до скалы Шаманка на мысе Бурхан, где проводились шаманские обряды. Осмотрим 13 священных столбов Сэргэ, символизирующих древо жизни, а ещё заглянем в Хужирский краеведческий музей им. Н. М. Ревякина. Затем вас ждёт персональная встреча с шаманом. Она бесплатная, каждый гость самостоятельно решает, какое добровольное пожертвование сделать после общения.
Продолжительность программы около 4 часов.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Экскурсия по острову Ольхон
После завтрака на УАЗах отправимся в путешествие по северной части острова Ольхон. Побываем на мысе Хобой, полюбуемся бескрайним Байкалом и осмотрим достопримечательности. Будем останавливаться и гулять по территории национального парка. Экскурсия займёт около 6 часов.
Питание: завтрак, обед (горячий, в формате пикника), ужин.
Свободный день
День в вашем распоряжении. Вы можете погулять по Хужиру, исследовать окрестности, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию (оплачивается отдельно).
Питание: завтрак, ужин.
Южная часть острова Ольхон
Позавтракаем и поедем на внедорожниках по южной части Ольхона. Посетим мыс Кобылья Голова, побываем в самых живописных бухтах, погуляем по национальному парку и пообедаем на свежем воздухе в формате пикника. Продолжительность экскурсии — около 5 часов.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Отъезд
После завтрака отправимся в Иркутск, дорога займёт около 6 часов. На этом наш тур завершён, до новых встреч!
Питание: завтрак.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|75 500 ₽
Что включено
- Проживание
- 5 завтраков, 3 обеда, 5 ужинов
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Стоимость тура зависит от размещения:
- 68 000 ₽ - «эконом» (удобства на этаже), доплата за 1-местное проживание - 15 500 ₽
- 75 500 ₽ - «стандарт» (удобства в номере), доплата за 1-местное проживание - 20 000 ₽
1. Куратор был всегда с нами на связи.
2. Все проходило согласно программе.
3. Позитивный настрой.
Хочу от себя отметить, куратор Антонина,