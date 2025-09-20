читать дальше

коммуникабельный, дружелюбный, отзывчивый человек.

Если вы будете у нее, будьте уверены что ваш отдых пройдет "без сучка и задоринки".



Можно многое написать о данном отдыхе какой он был волшебный, но я человек системный, отмечу важные для себя моменты, может кому-то это пригодится.



Мы с Узбекистана и это была наша первая поездка в Россию и на Байкал, мы готовились к холодам купили термобелье и т. д.

Погода в г. Иркутске нас приятно удивила.

Хочу отметить если вы летите в Россию будь-те готовы иметь наличные рубли, желательно разбейте 30% суммы на мелочи, так как с наличной мелочью могут возникнуть проблемы при оплате в такси.



Так мне пришлось сбегать в китайский магазинчик, купить там странные печенье, чтобы была сдача для таксиста.

К сожалению в отеле в Иркутске нам не удалось забронировать заранее номер, но убедившись, что есть свободные стандартные номера, мы выдвинулись в отель Виктория.

На месте нам сказали "что вот только что их забронировали","вот вот перед вашим вам вопросом о свободных номерах". Меня конечно смутило, хотя сайт показывал свободные стандартные номера при обновлении. Не стал кончено разбираться дальше портить себе настроение.

В итоге нас поселили в улучшенный номер с разницей в цене с стандартным номером 900 р.

Хочу отметить, что выглядело это как откровенный обман, позже я оставлю отзыв в Яндекс Трэвэл о данном месте.



Ладно.



День поездки, утром нас забирают на микро автобусе до "Центрального рынка" там ожидаем других пассажиров "Ольхон экспресс" к вашим услугам.

1. Комфортные места, хороший вид из окна.

2. Поездка была 5- часовой с одной остановкой на 30 минут

3. Переправа на пароме вместе с машиной.

Не чувствовалась дорога, так как за окном менялся ландшафт, степи, холмы, леса сосновые, леса березовые.

Готовьтесь на Ольхоне от паромной переправы нет асфальта, дорога проходит в вибрационном режиме. Честно говоря как водитель я сочувствовал водителю микроавтобуса Volkswagen.

Но уже близко к поселку "Хужир" я увидел что то напоминающее асфальт укладочные работы.

Робота идет, надеюсь что к моему следующему приезду, дорога получит значительное расстояние до паромной остановки.



Довезли до ворот "Усадьбы Набаймар" на что куратор дала нам расшифровку НА БАЙкале МАРина.

Очень комфортный номер, атмосфера, деревянные коттеджи, чистота, а какая там еда.

Огромная благодарность Марине администратору, которая старалась для своих гостей сделать комфорт и уют, поварам которые готовили прекрасную еду, честно говоря я поправился на 3 кг, пока ел там.



Встреча с шаманом, если кому то - интересно мистическая тема касательно места острова Ольхон, скажу вам так, он пропитан и излучает эту силу, не даром шаманы слетаются там в Августе и проводят там обряды и ритуалы.

Тур сам по себе стал маленьким обрядом, который хочется повторять как минимум раз в год.

В дальнейшем мы воспользуемся услугами данного агрегатора и тур компанией.