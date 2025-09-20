Мои заказы

Волшебный Байкал: самые живописные локации Ольхона, святыни и встреча с шаманом

Прогуляться к скале Шаманка, увидеть 13 священных столбов сэргэ и побывать на мысе Хобой
Байкал зовёт! И мы отправимся на его зов, чтобы любоваться бескрайними водами, напоминающими морские просторы, заряжаться энергией в местах силы, отдыхать от суеты городов и наслаждаться пейзажами.

Вы прогуляетесь к мысу
Бурхан, осмотрите священные столбы сэргэ, символизирующие древо жизни, и познакомитесь с историей Ольхона с древних времён в краеведческом музее. Сделаете эффектные кадры на мысе Хобой и в красивых бухтах.

А ещё вас ждёт персональная встреча с шаманом и 1 свободный день, чтобы самостоятельно исследовать Хужир.

5
1 отзыв
Ближайшие даты:
17
ноя24
ноя1
дек8
дек15
дек22
дек23
дек
Время начала: 08:00, 08:30

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые вещи:

  • Удобная обувь и тёплые носки
  • Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
  • Купальные принадлежности (летом)
  • Солнцезащитные очки, крем

Питание. В стоимость включены 5 завтраков, 3 обеда, 5 ужинов. Сообщите организатору о непереносимости продуктов или пищевой аллергии заранее.

Транспорт. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter или аналогичный, УАЗ «Буханка».

Возраст участников. От 5 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Небольшие пешие прогулки в спокойном темпе. Физподготовка не понадобится.

Возможно проведение тура в индивидуальном формате только для вашей компании в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в Иркутске и поедем на Ольхон. В дороге проведём около 6 часов. По пути пообедаем в бурятском кафе (за доплату), а по прибытии разместимся на турбазе и поужинаем.

Питание: ужин.

Прибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселение
2 день

Пешая экскурсия по Хужиру: скала Шаманка, 13 столбов Сэргэ, краеведческий музей и встреча с шаманом

После завтрака начнём прогулку по Хужиру. Дойдём до скалы Шаманка на мысе Бурхан, где проводились шаманские обряды. Осмотрим 13 священных столбов Сэргэ, символизирующих древо жизни, а ещё заглянем в Хужирский краеведческий музей им. Н. М. Ревякина. Затем вас ждёт персональная встреча с шаманом. Она бесплатная, каждый гость самостоятельно решает, какое добровольное пожертвование сделать после общения.

Продолжительность программы около 4 часов.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Пешая экскурсия по Хужиру: скала Шаманка, 13 столбов Сэргэ, краеведческий музей и встреча с шаманомПешая экскурсия по Хужиру: скала Шаманка, 13 столбов Сэргэ, краеведческий музей и встреча с шаманомПешая экскурсия по Хужиру: скала Шаманка, 13 столбов Сэргэ, краеведческий музей и встреча с шаманомПешая экскурсия по Хужиру: скала Шаманка, 13 столбов Сэргэ, краеведческий музей и встреча с шаманом
3 день

Экскурсия по острову Ольхон

После завтрака на УАЗах отправимся в путешествие по северной части острова Ольхон. Побываем на мысе Хобой, полюбуемся бескрайним Байкалом и осмотрим достопримечательности. Будем останавливаться и гулять по территории национального парка. Экскурсия займёт около 6 часов.

Питание: завтрак, обед (горячий, в формате пикника), ужин.

Экскурсия по острову ОльхонЭкскурсия по острову ОльхонЭкскурсия по острову ОльхонЭкскурсия по острову Ольхон
4 день

Свободный день

День в вашем распоряжении. Вы можете погулять по Хужиру, исследовать окрестности, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию (оплачивается отдельно).

Питание: завтрак, ужин.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Южная часть острова Ольхон

Позавтракаем и поедем на внедорожниках по южной части Ольхона. Посетим мыс Кобылья Голова, побываем в самых живописных бухтах, погуляем по национальному парку и пообедаем на свежем воздухе в формате пикника. Продолжительность экскурсии — около 5 часов.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Южная часть острова ОльхонЮжная часть острова ОльхонЮжная часть острова ОльхонЮжная часть острова Ольхон
6 день

Отъезд

После завтрака отправимся в Иркутск, дорога займёт около 6 часов. На этом наш тур завершён, до новых встреч!

Питание: завтрак.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет75 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 5 завтраков, 3 обеда, 5 ужинов
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Стоимость тура зависит от размещения:
  • 68 000 ₽ - «эконом» (удобства на этаже), доплата за 1-местное проживание - 15 500 ₽
  • 75 500 ₽ - «стандарт» (удобства в номере), доплата за 1-местное проживание - 20 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 8:30. Рекомендуем прибыть в город на день раньше начала тура или до 8:00
Завершение: Иркутск, 15:00-19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши
гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Алексей
Алексей
20 сен 2025
Всем доброго времени суток, хочу оставить отзыв по поездке по данной экскурсии.
1. Куратор был всегда с нами на связи.
2. Все проходило согласно программе.
3. Позитивный настрой.
Хочу от себя отметить, куратор Антонина,
коммуникабельный, дружелюбный, отзывчивый человек.
Если вы будете у нее, будьте уверены что ваш отдых пройдет "без сучка и задоринки".

Можно многое написать о данном отдыхе какой он был волшебный, но я человек системный, отмечу важные для себя моменты, может кому-то это пригодится.

Мы с Узбекистана и это была наша первая поездка в Россию и на Байкал, мы готовились к холодам купили термобелье и т. д.
Погода в г. Иркутске нас приятно удивила.
Хочу отметить если вы летите в Россию будь-те готовы иметь наличные рубли, желательно разбейте 30% суммы на мелочи, так как с наличной мелочью могут возникнуть проблемы при оплате в такси.

Так мне пришлось сбегать в китайский магазинчик, купить там странные печенье, чтобы была сдача для таксиста.
К сожалению в отеле в Иркутске нам не удалось забронировать заранее номер, но убедившись, что есть свободные стандартные номера, мы выдвинулись в отель Виктория.
На месте нам сказали "что вот только что их забронировали","вот вот перед вашим вам вопросом о свободных номерах". Меня конечно смутило, хотя сайт показывал свободные стандартные номера при обновлении. Не стал кончено разбираться дальше портить себе настроение.
В итоге нас поселили в улучшенный номер с разницей в цене с стандартным номером 900 р.
Хочу отметить, что выглядело это как откровенный обман, позже я оставлю отзыв в Яндекс Трэвэл о данном месте.

Ладно.

День поездки, утром нас забирают на микро автобусе до "Центрального рынка" там ожидаем других пассажиров "Ольхон экспресс" к вашим услугам.
1. Комфортные места, хороший вид из окна.
2. Поездка была 5- часовой с одной остановкой на 30 минут
3. Переправа на пароме вместе с машиной.
Не чувствовалась дорога, так как за окном менялся ландшафт, степи, холмы, леса сосновые, леса березовые.
Готовьтесь на Ольхоне от паромной переправы нет асфальта, дорога проходит в вибрационном режиме. Честно говоря как водитель я сочувствовал водителю микроавтобуса Volkswagen.
Но уже близко к поселку "Хужир" я увидел что то напоминающее асфальт укладочные работы.
Робота идет, надеюсь что к моему следующему приезду, дорога получит значительное расстояние до паромной остановки.

Довезли до ворот "Усадьбы Набаймар" на что куратор дала нам расшифровку НА БАЙкале МАРина.
Очень комфортный номер, атмосфера, деревянные коттеджи, чистота, а какая там еда.
Огромная благодарность Марине администратору, которая старалась для своих гостей сделать комфорт и уют, поварам которые готовили прекрасную еду, честно говоря я поправился на 3 кг, пока ел там.

Встреча с шаманом, если кому то - интересно мистическая тема касательно места острова Ольхон, скажу вам так, он пропитан и излучает эту силу, не даром шаманы слетаются там в Августе и проводят там обряды и ритуалы.
Тур сам по себе стал маленьким обрядом, который хочется повторять как минимум раз в год.
В дальнейшем мы воспользуемся услугами данного агрегатора и тур компанией.

Всем доброго времени суток, хочу оставить отзыв по поездке по данной экскурсии.Всем доброго времени суток, хочу оставить отзыв по поездке по данной экскурсии.Всем доброго времени суток, хочу оставить отзыв по поездке по данной экскурсии.Всем доброго времени суток, хочу оставить отзыв по поездке по данной экскурсии.Всем доброго времени суток, хочу оставить отзыв по поездке по данной экскурсии.Всем доброго времени суток, хочу оставить отзыв по поездке по данной экскурсии.Всем доброго времени суток, хочу оставить отзыв по поездке по данной экскурсии.Всем доброго времени суток, хочу оставить отзыв по поездке по данной экскурсии.Всем доброго времени суток, хочу оставить отзыв по поездке по данной экскурсии.Всем доброго времени суток, хочу оставить отзыв по поездке по данной экскурсии.

