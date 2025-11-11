Встретимся в Иркутске и отправимся в Тажеранскую степь. Здесь вы увидите живописные пейзажи Прибайкальского нагорья с солёными озёрами, скалами причудливых форм и бескрайними просторами. Прогуляемся к бухте Саган-Заба (около 1,5 км), знаменитой древними петроглифами народа курыкан. С верхней площадки утёса откроется захватывающий панорамный вид на Байкал, который местные жители называют морем.

После прогулки по степи вы отправитесь в Сахюрту, где разместитесь в прибрежном отеле и насладитесь закатом над водами Байкала.