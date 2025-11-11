Тажеранские степи и Байкал: автотур в мини-группе с прогулками и выездом из Иркутска
Рассмотреть причудливые скалы и петроглифы, полюбоваться местным морем и спуститься в пещеру
На 2 дня отправимся в степное царство Прибайкальского нагорья, где увидим скалы причудливых форм, солёные озёра и древние петроглифы. Полюбуемся с высоты панорамами Байкала и остановимся на ночь на побережье.
Исследуем Тажеранские пещеры с их подземными залами и проедем по дороге среди скальных останцев и священных бурятских столбов, олицетворяющих поклонение духам природы. В этих местах царит поистине сильная энергетика.
Обратите внимание, что в программе есть короткие пешие прогулки, для которых вам нужна удобная обувь.
Питание. Не входит в стоимость тура. Заедем в проверенные места по пути.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль.
Возраст участников. 6-70 лет.
Уровень сложности. Средний. Физическая активность умеренная. В программе есть недлительные пешие прогулки.
Программа тура по дням
1 день
Тажеранская степь и Сахюрта
Встретимся в Иркутске и отправимся в Тажеранскую степь. Здесь вы увидите живописные пейзажи Прибайкальского нагорья с солёными озёрами, скалами причудливых форм и бескрайними просторами. Прогуляемся к бухте Саган-Заба (около 1,5 км), знаменитой древними петроглифами народа курыкан. С верхней площадки утёса откроется захватывающий панорамный вид на Байкал, который местные жители называют морем.
После прогулки по степи вы отправитесь в Сахюрту, где разместитесь в прибрежном отеле и насладитесь закатом над водами Байкала.
2 день
Тажеранские пещеры и возвращение в Иркутск
В этот день вас ждёт путешествие к Тажеранским пещерам. Вы проедете по степной дороге среди скальных останцев и священных бурятских столбов, олицетворяющих поклонение духам природы. У одной из прибайкальских пещер сделаем остановку и спустимся внутрь, чтобы исследовать загадочные подземные залы.
После знакомства с этим удивительным местом у вас будет возможность выйти на берег Байкала и попрощаться с его могучими водами. Вечером вы вернётесь в Иркутск.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Все переезды по программе
Посещение всех объектов по программе
Экосборы Прибайкальского нацпарка
Сопровождение гидом
Что не входит в цену
Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 9:00
Завершение: Иркутск, время завершения по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 11 туристов
Путешествую по Байкалу больше 10 лет. Вожу гостей в прибайкальские горы, люблю свой край и хочу донести до вас его красоту. Могу показать места, в которых редко кто бывал! Провожу авторские туры по Байкалу, Тункинской долине, горные путешествия по Восточным Саянам и Хамар-Дабану.