Мои заказы

Тункинская долина, Аршан и южный берег Байкал: экспресс-путешествие в мини-группе

Увидеть водные панорамы с высоты, искупаться в термальном бассейне и посетить священные места
Южное побережье Байкала отличается особенным микроклиматом, который нередко называют «сибирскими тропиками».

В этом регионе комфортно в любое время года — благодаря влажному воздуху, идущему с озера, и горам, защищающим территорию от
читать дальше

степных ветров.

Проведём 2 дня в этих краях в комфортной мини-группе: поднимемся по канатной дороге в горы, побываем в долине минеральных источников, водопадов и бурных рек и разместимся в гостинице на берегу.

Вы посетите священные места, обновитесь в термальном бассейне и сможете перезагрузиться всего за выходные.

Тункинская долина, Аршан и южный берег Байкал: экспресс-путешествие в мини-группе
Тункинская долина, Аршан и южный берег Байкал: экспресс-путешествие в мини-группе
Тункинская долина, Аршан и южный берег Байкал: экспресс-путешествие в мини-группе
Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя6
дек13
дек20
дек27
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

-

Питание. Не входит в стоимость тура. Заедем в проверенные места с бурятской кухней.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль.

Возраст участников. 6-70 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Физическая активность низкая.

Программа тура по дням

1 день

Приморский хребет, Скальный мыс, гора Соболиная и закат над Байкалом

Встретимся в аэропорту или в Иркутске и отправимся в путешествие по южной части Байкала. Вас ждёт живописная дорога через Приморский хребет, с остановками на смотровой площадке и у берега озера. По пути заедем в этнокафе, где вы сможете попробовать блюда бурятской кухни.

Затем отправимся на Скальный мыс и гору Соболиная — на высоту около 900 метров, откуда откроются панорамные виды на озеро и горные цепи. Подъём будет осуществлён по канатной дороге, что сделает маршрут доступным и захватывающим.

Вечером вы разместитесь в прибрежном отеле, чтобы отдохнуть и насладиться видом на закат над Байкалом.

Приморский хребет, Скальный мыс, гора Соболиная и закат над БайкаломПриморский хребет, Скальный мыс, гора Соболиная и закат над БайкаломПриморский хребет, Скальный мыс, гора Соболиная и закат над Байкалом
2 день

Тункинская долина и минеральные источники

Сегодняшний день проведём в Тункинской долине — уникальном уголке природы между Восточным Саяном и южным Байкалом. Это территория минеральных источников, горных рек и водопадов. Вы искупаетесь в термальной воде, попробуете местную минеральную воду, подниметесь к водопадам и сделаете фото в скальных пейзажах.

К вечеру вернёмся обратно в Иркутск.

Тункинская долина и минеральные источникиТункинская долина и минеральные источникиТункинская долина и минеральные источники

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все переезды по программе
  • Канатная дорога
  • Термальный бассейн
  • Посещение всех объектов по программе
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 9:00
Завершение: Иркутск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 11 туристов
Путешествую по Байкалу больше 10 лет. Вожу гостей в прибайкальские горы, люблю свой край и хочу донести до вас его красоту. Могу показать места, в которых редко кто бывал! Провожу авторские туры по Байкалу, Тункинской долине, горные путешествия по Восточным Саянам и Хамар-Дабану.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

По берегу Байкала пешком
Пешая
На автобусе
8 дней
1 отзыв
По берегу Байкала пешком
Начало: Г. Иркутск
14 июн в 10:00
28 июн в 10:00
74 000 ₽ за человека
По берегу Байкала пешком. Сокращенная программа
Пешая
На автобусе
5 дней
1 отзыв
По берегу Байкала пешком. Сокращенная программа
Начало: Г. Иркутск
14 июн в 10:00
28 июн в 10:00
37 500 ₽ за человека
Южный Байкал. Летний или осенний отдых
На автобусе
9 дней
1 отзыв
Южный Байкал. Летний или осенний отдых
Начало: Г. Иркутск
1 июн в 10:00
5 июн в 10:00
от 147 400 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска