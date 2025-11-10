Питание. Не входит в стоимость тура. Заедем в проверенные места с бурятской кухней.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль.
Возраст участников. 6-70 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Физическая активность низкая.
Программа тура по дням
1 день
Приморский хребет, Скальный мыс, гора Соболиная и закат над Байкалом
Встретимся в аэропорту или в Иркутске и отправимся в путешествие по южной части Байкала. Вас ждёт живописная дорога через Приморский хребет, с остановками на смотровой площадке и у берега озера. По пути заедем в этнокафе, где вы сможете попробовать блюда бурятской кухни.
Затем отправимся на Скальный мыс и гору Соболиная — на высоту около 900 метров, откуда откроются панорамные виды на озеро и горные цепи. Подъём будет осуществлён по канатной дороге, что сделает маршрут доступным и захватывающим.
Вечером вы разместитесь в прибрежном отеле, чтобы отдохнуть и насладиться видом на закат над Байкалом.
2 день
Тункинская долина и минеральные источники
Сегодняшний день проведём в Тункинской долине — уникальном уголке природы между Восточным Саяном и южным Байкалом. Это территория минеральных источников, горных рек и водопадов. Вы искупаетесь в термальной воде, попробуете местную минеральную воду, подниметесь к водопадам и сделаете фото в скальных пейзажах.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Все переезды по программе
Канатная дорога
Термальный бассейн
Посещение всех объектов по программе
Сопровождение гидом
Что не входит в цену
Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 9:00
Завершение: Иркутск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 11 туристов
Путешествую по Байкалу больше 10 лет. Вожу гостей в прибайкальские горы, люблю свой край и хочу донести до вас его красоту. Могу показать места, в которых редко кто бывал! Провожу авторские туры по Байкалу, Тункинской долине, горные путешествия по Восточным Саянам и Хамар-Дабану.