Встретимся в аэропорту или в Иркутске и отправимся в путешествие по южной части Байкала. Вас ждёт живописная дорога через Приморский хребет, с остановками на смотровой площадке и у берега озера. По пути заедем в этнокафе, где вы сможете попробовать блюда бурятской кухни.

Затем отправимся на Скальный мыс и гору Соболиная — на высоту около 900 метров, откуда откроются панорамные виды на озеро и горные цепи. Подъём будет осуществлён по канатной дороге, что сделает маршрут доступным и захватывающим.

Вечером вы разместитесь в прибрежном отеле, чтобы отдохнуть и насладиться видом на закат над Байкалом.