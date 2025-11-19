Встречаемся и едем в направлении Ольхона. Путь до ледовой переправы на остров займёт около 5 часов с остановками. По дороге вы полюбуетесь живописными пейзажами. Мы увидим места, где живут коренные жители — буряты, степные просторы с пасущимися на них табунами лошадей, горные перевалы, покрытые тайгой. Проедем немногочисленные русские деревни. Гид расскажет о местных традициях. По пути в Тажераны мы заедем на один из байкальских мысов, где вас ждёт потрясающий панорамный вид озера.

После обеда выезжаем на ледовую переправу до Ольхона. Протяжённость переправы — около 10 км. По пути будем делать остановки, чтобы пофотографироваться в замёрзших гротах и на прозрачном льду. Подъедем к мысам Кобылья Голова, Шебетский, Хоргойский.

Посетим остров Огой, самый большой на Малом Море, южный мыс которого очень популярен и известен в народе как «Хвост дракона». На вершине Огоя находится буддийская ступа Просветления. Если обойти её по часовой стрелке и загадать желание, оно обязательно сбудется.

Завершим день на мысе Бурхан острова Ольхон. Здесь находятся знаменитые священная скала Шаманка и 13 столбов сэрге. Мы почтим местных духов и снова загадаем желания. Затем гид доставит вас до отеля.