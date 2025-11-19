Мои заказы

В мини-группе по льду Байкала на джипе: Ольхон, Огой, Хобой

Сфотографироваться в замёрзших гротах, увидеть скульптуры из льда и почтить местных духов
Вы увидите главные локации острова Ольхон и полюбуетесь легендарным льдом. Насладитесь видами торосов, наплесков и сказочных гротов. Побываете в священных местах, где сможете загадать желания, полюбуетесь панорамами зимнего озера. Узнаете о традициях бурят и посмотрите на ледовые скульптуры, созданные к фестивалю Baikal Ice Fest. Также будет возможность прокатиться на коньках и отведать уху из свежей байкальской рыбы.
Описание тура

Организационные детали

Лучше работают операторы связи «Теле2» и «МТС».
С собой возьмите:
Пауэрбанк
Очки от солнца
В марте — крем от загара для лица (для тех, у кого повышенная чувствительность к солнечным лучам)
Ледоступы (необязательно)
Обувь с нескользящей подошвой
Шарф-бафф или другой вариант закрыть лицо от мороза и ветра

Программа тура по дням

1 день

Путь до ледовой переправы, переправа на Ольхон, мыс Бурхан

Встречаемся и едем в направлении Ольхона. Путь до ледовой переправы на остров займёт около 5 часов с остановками. По дороге вы полюбуетесь живописными пейзажами. Мы увидим места, где живут коренные жители — буряты, степные просторы с пасущимися на них табунами лошадей, горные перевалы, покрытые тайгой. Проедем немногочисленные русские деревни. Гид расскажет о местных традициях. По пути в Тажераны мы заедем на один из байкальских мысов, где вас ждёт потрясающий панорамный вид озера.

После обеда выезжаем на ледовую переправу до Ольхона. Протяжённость переправы — около 10 км. По пути будем делать остановки, чтобы пофотографироваться в замёрзших гротах и на прозрачном льду. Подъедем к мысам Кобылья Голова, Шебетский, Хоргойский.

Посетим остров Огой, самый большой на Малом Море, южный мыс которого очень популярен и известен в народе как «Хвост дракона». На вершине Огоя находится буддийская ступа Просветления. Если обойти её по часовой стрелке и загадать желание, оно обязательно сбудется.

Завершим день на мысе Бурхан острова Ольхон. Здесь находятся знаменитые священная скала Шаманка и 13 столбов сэрге. Мы почтим местных духов и снова загадаем желания. Затем гид доставит вас до отеля.

2 день

Мыс Хобой, пикник, ледовые скульптуры, обратный путь в Иркутск

Сегодня мы отправимся к мысу Хобой и исследуем побережье северной части Ольхона. Будет возможность прокатиться на хивусе — судне на воздушной подушке (за доплату). Вас ждут популярные локации: мыс Харанцы, скала Три брата, сам Хобой и остановки в местах с живописным льдом. Вы полюбуетесь ледовыми гротами и наплесками, увидите торосы, Приморский и Байкальские хребты. Желающие смогут прокатиться на коньках (за доплату).

На обед вы отведаете горячую уху из свежей байкальской рыбы и чай с ароматной выпечкой (за доплату). На обратном пути в период с 15 февраля по 15 марта заедем посмотреть на ледовые скульптуры у берега Ольхона, созданные к фестивалю Baikal Ice Fest.

Вторую половину дня займёт обратный путь в Иркутск с остановкой в кафе на ужин. В город прибудем около 22:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт
  • Топливо
  • Услуги гида-водителя, его проживание и питание
  • По бутылке воды на человека в день
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Иркутска и обратно
  • Проживание - от 8000 ₽ за 2-местный номер
  • Питание
  • Сбор нацпарка - 600 ₽ с человека
  • Пикник - 1000 ₽ с человека
  • Аренда коньков - 600-1000 ₽ за пару
  • Алкогольный аперетив «Поцелуй Байкала» - 500 ₽ на группу
  • Аренда хивуса - 11 000 ₽ на группу в час
  • Можно провести ночёвку на льду в палатке (информация по запросу)
  • Минимальное количество участников - 2 человека. Возможно проведение тура для 1 участника. В этом случае стоимость тура составит 63 000 ₽
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
  • Если вы бронируете тур для 3 и более человек, действует скидка 15%
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, центр города, 8:00
Завершение: Иркутск, центр города, около 21:00-22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 3377 туристов
Мы, команда опытных байкальских гидов, занимаемся приёмом путешественников с 2005 года. К проведению экскурсий относимся серьезно и ответственно, ценим ваши отзывы. Многие имеют профессиональную подготовку и аттестацию, уникальные навыки проведения джип-туров в условиях байкальского
читать дальше

бездорожья. Наши гиды расскажут с душой о крае, покажут самые красивые локации. Я — аттестованный гид Иркутской области, имею высшее историческое образование, курсы гидов, в том числе с английским, аккредитована как внешний экскурсовод в ведущих музеях региона. В 2019 году Агентство по туризму Иркутской области присудило мне звание «Лучший гид-переводчик». В 2020 получила второе место в номинации лучший экскурсовод Иркутской области. Стараюсь сама проводить экскурсии по Иркутску и Листвянке (микроавтобус Nissan Serena Hybrid 7 пассажиров). Туры на Ольхон, в Тажераны и в Аршан проводят опытные коллеги.

