В мини-группе по льду Байкала на джипе: Ольхон, Огой, Хобой
Сфотографироваться в замёрзших гротах, увидеть скульптуры из льда и почтить местных духов
Вы увидите главные локации острова Ольхон и полюбуетесь легендарным льдом. Насладитесь видами торосов, наплесков и сказочных гротов. Побываете в священных местах, где сможете загадать желания, полюбуетесь панорамами зимнего озера. Узнаете о традициях бурят и посмотрите на ледовые скульптуры, созданные к фестивалю Baikal Ice Fest. Также будет возможность прокатиться на коньках и отведать уху из свежей байкальской рыбы.
Описание тура
Организационные детали
Лучше работают операторы связи «Теле2» и «МТС». С собой возьмите: Пауэрбанк Очки от солнца В марте — крем от загара для лица (для тех, у кого повышенная чувствительность к солнечным лучам) Ледоступы (необязательно) Обувь с нескользящей подошвой Шарф-бафф или другой вариант закрыть лицо от мороза и ветра
Программа тура по дням
1 день
Путь до ледовой переправы, переправа на Ольхон, мыс Бурхан
Встречаемся и едем в направлении Ольхона. Путь до ледовой переправы на остров займёт около 5 часов с остановками. По дороге вы полюбуетесь живописными пейзажами. Мы увидим места, где живут коренные жители — буряты, степные просторы с пасущимися на них табунами лошадей, горные перевалы, покрытые тайгой. Проедем немногочисленные русские деревни. Гид расскажет о местных традициях. По пути в Тажераны мы заедем на один из байкальских мысов, где вас ждёт потрясающий панорамный вид озера.
После обеда выезжаем на ледовую переправу до Ольхона. Протяжённость переправы — около 10 км. По пути будем делать остановки, чтобы пофотографироваться в замёрзших гротах и на прозрачном льду. Подъедем к мысам Кобылья Голова, Шебетский, Хоргойский.
Посетим остров Огой, самый большой на Малом Море, южный мыс которого очень популярен и известен в народе как «Хвост дракона». На вершине Огоя находится буддийская ступа Просветления. Если обойти её по часовой стрелке и загадать желание, оно обязательно сбудется.
Завершим день на мысе Бурхан острова Ольхон. Здесь находятся знаменитые священная скала Шаманка и 13 столбов сэрге. Мы почтим местных духов и снова загадаем желания. Затем гид доставит вас до отеля.
2 день
Мыс Хобой, пикник, ледовые скульптуры, обратный путь в Иркутск
Сегодня мы отправимся к мысу Хобой и исследуем побережье северной части Ольхона. Будет возможность прокатиться на хивусе — судне на воздушной подушке (за доплату). Вас ждут популярные локации: мыс Харанцы, скала Три брата, сам Хобой и остановки в местах с живописным льдом. Вы полюбуетесь ледовыми гротами и наплесками, увидите торосы, Приморский и Байкальские хребты. Желающие смогут прокатиться на коньках (за доплату).
На обед вы отведаете горячую уху из свежей байкальской рыбы и чай с ароматной выпечкой (за доплату). На обратном пути в период с 15 февраля по 15 марта заедем посмотреть на ледовые скульптуры у берега Ольхона, созданные к фестивалю Baikal Ice Fest.
Вторую половину дня займёт обратный путь в Иркутск с остановкой в кафе на ужин. В город прибудем около 22:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Транспорт
Топливо
Услуги гида-водителя, его проживание и питание
По бутылке воды на человека в день
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до Иркутска и обратно
Проживание - от 8000 ₽ за 2-местный номер
Питание
Сбор нацпарка - 600 ₽ с человека
Пикник - 1000 ₽ с человека
Аренда коньков - 600-1000 ₽ за пару
Алкогольный аперетив «Поцелуй Байкала» - 500 ₽ на группу
Аренда хивуса - 11 000 ₽ на группу в час
Можно провести ночёвку на льду в палатке (информация по запросу)
Минимальное количество участников - 2 человека. Возможно проведение тура для 1 участника. В этом случае стоимость тура составит 63 000 ₽
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Если вы бронируете тур для 3 и более человек, действует скидка 15%
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, центр города, 8:00
Завершение: Иркутск, центр города, около 21:00-22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 3377 туристов
Мы, команда опытных байкальских гидов, занимаемся приёмом
путешественников с 2005 года. К проведению экскурсий относимся
серьезно и ответственно, ценим ваши отзывы. Многие имеют
профессиональную подготовку и аттестацию, уникальные навыки проведения
джип-туров в условиях байкальского читать дальше
бездорожья. Наши гиды расскажут с
душой о крае, покажут самые красивые локации.
Я — аттестованный гид Иркутской области, имею высшее
историческое образование, курсы гидов, в том числе с английским,
аккредитована как внешний экскурсовод в ведущих музеях региона. В 2019
году Агентство по туризму Иркутской области присудило мне звание
«Лучший гид-переводчик». В 2020 получила второе место в номинации
лучший экскурсовод Иркутской области. Стараюсь сама проводить
экскурсии по Иркутску и Листвянке (микроавтобус Nissan Serena Hybrid 7
пассажиров).
Туры на Ольхон, в Тажераны и в Аршан проводят опытные коллеги.