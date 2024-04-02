Экскурсия в Иркутске: Конный тур для любителей активного отдыха
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Описание
Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты для групп от 2-х человек.
Программа тура по дням
Встреча
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд в поселок Листвянка.
Размещение в гостинице.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно;
Автотранспортом: примерно 70 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 1.5 ч.
Листвянка
Обучение верховой езде с выходом в лес, инструктаж и знакомство с лошадьми.
Обзорная экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.
Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением в батискафе.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: обед;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км; Автотранспортом: примерно 10 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Конная прогулка
Конная прогулка с опытным инструктором по пересеченной местности с видом на Байкал.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: обед;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 10 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Переезд на Ольхон
Переезд из Листвянки в город Иркутск.
Пересадка.
Поездка до острова Ольхон.
Размещение на турбазе.
Питание включено: завтрак, ужин;
Автотранспортом: примерно 370 км.;
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Встреча с Шаманом
Персональная встреча с шаманом.
Конная прогулка в составе группы вдоль берега Байкала.
Посещение в составе группы бурятской деревни, знакомство с культурой и бытом коренного народа.
Возвращение на турбазу.
Встреча с шаманом организовывается бесплатно. Каждый гость решает самостоятельно, в каком размере сделать добровольное пожертвование после встречи.
Питание включено: завтрак, ужин;
Автотранспортом: примерно 10 км.;
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Конная прогулка на смотровую площадку Ольхона
Конная прогулка в составе группы на смотровую площадку острова.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, ужин;
Автотранспортом: примерно 10 км.;
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.
Отъезд
Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак;
Автотранспортом: примерно 300 км.;
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Листвянке и на турбазе на Ольхоне.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение/количество человек в группе
|2 чел.
|4 чел.
|6 чел.
|8 чел.
|10 чел.
|Эконом (обычные даты)
|130 700
|108 900
|100 600
|97 900
|95 200
|Эконом (тариф на праздничные даты)
|132 800
|111 200
|102 800
|100 000
|97 300
|Стандарт (обычные даты)
|139 400
|117 600
|109 300
|106 600
|103 800
|Стандарт (тариф на праздничные даты)
|145 800
|124 200
|115 800
|113 000
|110 300
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января;
- 20 февраля – 10 марта.
Если даты тура не совпадают с праздничными датами, то тур рассчитывается по обычному тарифу.
Размещение Эконом:
- Листвянка – Гостиница Арабеска – 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 3 ночи: ночь 1-3;
- Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства на этаже). 3 ночи: ночь 4-6.
Размещение Стандарт:
- Листвянка – Гостиница Байкальский Кедр – 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 1-3;
- Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 4-6.
Варианты проживания
Гостиница «Арабеска»
Расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.
На территории работает туристическое бюро.
В гостинице можно поиграть в бильярд.
Гостиница «Байкальский кедр»
Расположена в поселке Листвянка.
В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Турбаза «Набаймар»
На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).
Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.
Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.
Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 2 – полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;
В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.
Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).
Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт.
Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.
Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт
Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель
Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Дополнительные услуги:
- Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
- Детская площадка бесплатно;
- Парковка бесплатно;
- Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание: день 2-3: обеддень 4-6: завтрак, ужиндень 7: завтрак
- День 2-3: обед
- День 4-6: завтрак, ужин
- День 7: завтрак
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Листвянкадень 2: По Листвянкедень 3: по Листвянкедень 4: Листвянка - Иркутск - Ольхондень 5: По Ольхонудень 6: По Ольхонудень 7: Ольхон - Иркутск
- День 1: Иркутск - Листвянка
- День 2: По Листвянке
- День 3: по Листвянке
- День 4: Листвянка - Иркутск - Ольхон
- День 5: По Ольхону
- День 6: По Ольхону
- День 7: Ольхон - Иркутск
- Экскурсионные услуги: день 2: Обучение верховой езде с выходом в лесдень 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникедень 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея) день 3: Прогулка на лошадяхдень 5: Встреча с шаманомдень 5: Конная прогулка вдоль Байкаладень 5: Посещение бурятской деревни: знакомство с культурой коренного народадень 6: Конная прогулка на смотровую площадку
- День 2: Обучение верховой езде с выходом в лес
- День 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
- День 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
- День 3: Прогулка на лошадях
- День 5: Встреча с шаманом
- День 5: Конная прогулка вдоль Байкала
- День 5: Посещение бурятской деревни: знакомство с культурой коренного народа
- День 6: Конная прогулка на смотровую площадку
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Удобная обувь и теплые носки
- Сменная обувь
- Теплая куртка и брюки
- Свитер или толстовка
- Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
- Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
- Солнцезащитные очки
- Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
- Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!