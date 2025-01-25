Тур выходного дня летний Байкал

Ольхон – прекрасное место для тех, кто ищет спокойный и незабываемый отдых в объятиях природы и удивительной атмосфере острова.

Летом здесь царит теплая и солнечная погода, идеальная для прогулок по пляжам и купания в чистейших водах Байкала.
5
3 отзыва
Тур выходного дня летний Байкал
Тур выходного дня летний Байкал
Тур выходного дня летний Байкал
Ближайшие даты:
2
июн4
июн6
июн9
июн11
июн13
июн16
июн
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Прибытие на остров и размещение на турбазе.

Питание: ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Иркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - Ольхон
2 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Мыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный Ольхон
3 день

Ольхон - Иркутск

Отправление с острова Ольхон, прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Проживание

Тур предусматривает размещение на острове Ольхон на базе отдыха "Набаймар" или аналогичной.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Размещениехостелэкономстандарт
обычные даты34 10037 40039 800
праздничные даты35 60038 20040 700
доплата за одноместное размещение в обычные даты-5 5007 500
доплата за одноместное размещение в праздничные даты-6 0008 000

Размещение хостел: турбаза Набаймар – место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории).

Размещение эконом: турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства на этаже).

Размещение стандарт: турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 20 июля по 10 августа.

Варианты проживания

Усадьба Набаймар

2 ночи

Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова — скалы Шаманки (мыса Бурхан).

Номера Усадьбы Набаймар отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.

Усадьба НабаймарУсадьба НабаймарУсадьба НабаймарУсадьба НабаймарУсадьба Набаймар

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной категории
  • Питание: день 1: ужиндень 2: завтрак, обед, ужиндень 3: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Ольхондень 2: по Ольхонудень 3: Ольхон - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: по Ольхону
  • День 3: Ольхон - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 2: поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 2: поездка в северную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, которое не включено в тур
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца и ветра;
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Примечание к туру

Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Стоимость всех услуг указана только для туристов, граждан РФ, стоимость для иностранных граждан необходимо уточнять у организатора дополнительно, так как эта стоимость может отличаться. Услуги гида с иностранным языком всегда оплачиваются дополнительно.

Рекомендации по покупке билетов

В первый день тура отправление ориентировочно в 8-9 часов утра по местному времени (+5 MSK). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (+5 MSK).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16-19 часов по местному времени (+5 MSK). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт организатор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Какой Байкал в разное время года?
Путешествовать по Байкалу можно в любое время года, каждый сезон по своему незабываем и прекрасен.
Байкал зимой
Зимний Байкал - это различные формы льда и километры заснеженных равнин.
Из-за большой глубины озеро долго хранит тепло и лед появляется позже, чем многие ожидают. Например, северный Байкал начинает застывать в середине декабря, на Ольхоне лёд появляется в начале января, а на юге Байкала (в Листвянке и Байкальске) только к концу января.
Достаточно прочно лед стоит с середины февраля и до конца марта, тогда же и работает ледовая переправа, по которой можно ездить на автомобиле. В другие зимние месяцы используется специальная техника, например, Хивус, который прекрасно может передвигаться и по воде и по льду. На Ольхоне почти не бывает снега, именно там можно увидеть чистый лёд, а в Листвянке и Байкальске работают горнолыжные курорты, снег мягкий и пушистый.
Байкал весной
В марте продолжается ледовый сезон, есть возможность увидеть различные формы льда и гротов, покататься на лыжах и коньках, сфотографировать огромные сосульки и при этом не замерзнуть, так как в марте уже обычно около -10 градусов и почти не бывает ветра.
В апреле постепенно лед начинает таять, а в мае можно увидеть как просыпается Байкал. Это время ярких контрастов: лед только начинает сходить, местами еще лежит снег, а совсем рядом уже цветут подснежники, а лес украшен нарядным багульником.
Байкал осенью
Золотая осень – очень красивая пора путешествий на озеро. Солнечная погода, тихий Байкал и золотая листва деревьев.
Осенью на Байкале совсем немного туристов, поэтому никто не помешает уединению и наслаждению.
Сезон золотой осени обычно длится до середины октября, а в ноябре на Байкале уже появляется первый снег. Зимние развлечения появляются уже в декабре, когда выпадает достаточное количество снега и можно насладиться живописными красотами озера и его окрестностей.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
25 янв 2025
Организация хорошая. Оповещения, встреча на машине, перевозки, всё было чётко!
Организация хорошая. Оповещения, встреча на машине, перевозки, всё было чётко!
А
12 янв 2025
Отлично! Куратор туроператора всегда был на связи и отвечал на все возникающие в ходе поездки вопросы. Все прошло как по маслу. Спасибо большое Антонине!
Отлично! Куратор туроператора всегда был на связи и отвечал на все возникающие в ходе поездки вопросы.Отлично! Куратор туроператора всегда был на связи и отвечал на все возникающие в ходе поездки вопросы.Отлично! Куратор туроператора всегда был на связи и отвечал на все возникающие в ходе поездки вопросы.Отлично! Куратор туроператора всегда был на связи и отвечал на все возникающие в ходе поездки вопросы.Отлично! Куратор туроператора всегда был на связи и отвечал на все возникающие в ходе поездки вопросы.Отлично! Куратор туроператора всегда был на связи и отвечал на все возникающие в ходе поездки вопросы.Отлично! Куратор туроператора всегда был на связи и отвечал на все возникающие в ходе поездки вопросы.Отлично! Куратор туроператора всегда был на связи и отвечал на все возникающие в ходе поездки вопросы.Отлично! Куратор туроператора всегда был на связи и отвечал на все возникающие в ходе поездки вопросы.Отлично! Куратор туроператора всегда был на связи и отвечал на все возникающие в ходе поездки вопросы.
Д
12 янв 2025
Все супер, была в туре перед Новым годом - было спокойно и безлюдно, виды волшебные!
Организатор тура очень внимательная и отзывчивая.
Все супер, была в туре перед Новым годом - было спокойно и безлюдно, виды волшебные!Все супер, была в туре перед Новым годом - было спокойно и безлюдно, виды волшебные!Все супер, была в туре перед Новым годом - было спокойно и безлюдно, виды волшебные!Все супер, была в туре перед Новым годом - было спокойно и безлюдно, виды волшебные!Все супер, была в туре перед Новым годом - было спокойно и безлюдно, виды волшебные!Все супер, была в туре перед Новым годом - было спокойно и безлюдно, виды волшебные!Все супер, была в туре перед Новым годом - было спокойно и безлюдно, виды волшебные!Все супер, была в туре перед Новым годом - было спокойно и безлюдно, виды волшебные!Все супер, была в туре перед Новым годом - было спокойно и безлюдно, виды волшебные!

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