Летом здесь царит теплая и солнечная погода, идеальная для прогулок по пляжам и купания в чистейших водах Байкала.
Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон
Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Прибытие на остров и размещение на турбазе.
Питание: ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Ольхон - Иркутск
Отправление с острова Ольхон, прибытие в Иркутск.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение на острове Ольхон на базе отдыха "Набаймар" или аналогичной.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Размещение
|хостел
|эконом
|стандарт
|обычные даты
|34 100
|37 400
|39 800
|праздничные даты
|35 600
|38 200
|40 700
|доплата за одноместное размещение в обычные даты
|-
|5 500
|7 500
|доплата за одноместное размещение в праздничные даты
|-
|6 000
|8 000
Размещение хостел: турбаза Набаймар – место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории).
Размещение эконом: турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства на этаже).
Размещение стандарт: турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 20 июля по 10 августа.
Варианты проживания
Усадьба Набаймар
Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова — скалы Шаманки (мыса Бурхан).
Номера Усадьбы Набаймар отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной категории
- Питание: день 1: ужиндень 2: завтрак, обед, ужиндень 3: завтрак
- День 1: ужин
- День 2: завтрак, обед, ужин
- День 3: завтрак
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Ольхондень 2: по Ольхонудень 3: Ольхон - Иркутск
- День 1: Иркутск - Ольхон
- День 2: по Ольхону
- День 3: Ольхон - Иркутск
- Экскурсионные услуги: день 2: поездка в северную часть острова Ольхон
- День 2: поездка в северную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, которое не включено в тур
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца и ветра;
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Примечание к туру
Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Стоимость всех услуг указана только для туристов, граждан РФ, стоимость для иностранных граждан необходимо уточнять у организатора дополнительно, так как эта стоимость может отличаться. Услуги гида с иностранным языком всегда оплачиваются дополнительно.
Рекомендации по покупке билетов
В первый день тура отправление ориентировочно в 8-9 часов утра по местному времени (+5 MSK). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (+5 MSK).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16-19 часов по местному времени (+5 MSK). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт организатор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Какой Байкал в разное время года?
Из-за большой глубины озеро долго хранит тепло и лед появляется позже, чем многие ожидают. Например, северный Байкал начинает застывать в середине декабря, на Ольхоне лёд появляется в начале января, а на юге Байкала (в Листвянке и Байкальске) только к концу января.
Достаточно прочно лед стоит с середины февраля и до конца марта, тогда же и работает ледовая переправа, по которой можно ездить на автомобиле. В другие зимние месяцы используется специальная техника, например, Хивус, который прекрасно может передвигаться и по воде и по льду. На Ольхоне почти не бывает снега, именно там можно увидеть чистый лёд, а в Листвянке и Байкальске работают горнолыжные курорты, снег мягкий и пушистый.
В апреле постепенно лед начинает таять, а в мае можно увидеть как просыпается Байкал. Это время ярких контрастов: лед только начинает сходить, местами еще лежит снег, а совсем рядом уже цветут подснежники, а лес украшен нарядным багульником.
Осенью на Байкале совсем немного туристов, поэтому никто не помешает уединению и наслаждению.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Организатор тура очень внимательная и отзывчивая.