Описание тура
В этом туре вы увидите Байкал во всей его многогранности: пройдётесь по древним степям Тажерана, подниметесь к священному мысу Хобой, прогуляетесь по Кругобайкальской железной дороге и заглянете вглубь истории в музее «Тальцы». Вас ждёт катерная прогулка к острову Огой и Ступе Просветления, мастер-класс по лепке бууз в юрте и гастрономическое знакомство с блюдами бурятской кухни. Вы услышите легенды, прикоснётесь к местам силы, отдохнёте на Сарайском пляже, полюбуетесь Байкалом с Камня Черского и завершите путешествие вечерней прогулкой по Иркутску.
Организационные детали
Что мне взять с собой из вещей (лето)?
1. Удобная, разношенная обувь для пеших прогулок (кроссовки, ботинки, кеды, фиксированные сандалии).
Сланцы.
2. Удобная одежда для пеших и автомобильных экскурсий — спортивные/или удобные брюки, не сковывающие движения, рубашка или футболка с длинным или коротким рукавом, брюки, шорты.
3. Свитер / флиска / толстовка.
4. Куртка (по возможности ветронепродуваемая и с мембраной от дождя).
5. Кепка или панама (бандана) / шапка (на май).
6. Носки — 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных (при походных турах).
7. Купальный костюм.
8. Гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
9. Солнцезащитные очки.
10. Индивидуальные лекарственные средства.
Проживание. 2-, 3-местное размещение в отелях:
- в Иркутске: Baikal Forest / «Централь» или аналогичный;
- в Листвянке: «Крестовая падь» / «Маяк» / «Легенда Байкала» или аналогичный;
- на Ольхоне: туркомплекс «Сарайский» / «Байкалханк» или аналогичный.
За доплату возможно 1-местное размещение, подселение в 2-, 3-местные номера только женское.

Питание. В стоимость включены 6 завтраков, 3 обеда и 3 ужина. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Минивэн, автобус и УАЗ.
Возраст участников. 7-80 лет.
Уровень сложности. Тур не требует наличия хорошей физической формы, доступен для всех людей без серьёзных проблем со здоровьем. Все перемещения осуществляются на транспортных средствах туристского класса. Возможны пешие прогулки от места остановки до необходимой локации во время экскурсионной программы.
Тур возможно провести в индивидуальном формате только для вашей компании.
Программа тура по дням
Путешествие на Ольхон: через Прибайкальский хребет и Тажеранские степи к мысу Бурхан
Встретим вас в аэропорту Иркутска в 8:00–8:30. Позавтракаем и отправимся к Байкалу.
По дороге пересечём перевал Прибайкальского хребта. Сделаем остановку в тёмнохвойном лесу, где нас угостят чаем с домашним пирогом. Здесь же проведём обряд подношения духам — традиция для благополучной дороги.
Затем проедем через Тажеранские степи. Это древняя территория с солёными озёрами и редкими минералами. Мы увидим холмистые ландшафты и прочувствуем простор местной природы.
Вечером прибудем на остров Ольхон. Разместимся в отеле, поужинаем и отдохнём под шум волн. Нас ждёт свидание с мысом Бурхан на закате. Невероятная скала Шаманка, одна из девяти святынь Азии, встречает тишиной: здесь не принято шуметь, чтобы не тревожить духов. Вы увидите, как уходящее солнце мягко золотит древние камни, повяжете ленты и загадаете желания у столбов сэргэ, услышите бурятские предания и выдохнете после городской суеты. Атмосфера, которая надолго остаётся в памяти.
Питание: ужин.
Мыс Хобой, Малое Море и уха на свежем воздухе
Отправимся на север острова — к мысу Хобой, священному месту. По пути будем любоваться разнообразными ландшафтами: золотистые степи, песчаные барханы, густую тайгу и мраморные скалы с лишайниковыми узорами.
По мере приближения к Хобою откроются впечатляющие виды на Малое Море и открытый Байкал. Сам мыс — высокий скальный утёс, уходящий вглубь озера на сотни метров. Здесь услышим легенду о девушке, превратившейся в камень, и сможем загадать желание.
После прогулки — обед на природе: уха из свежевыловленной рыбы, хлеб и травяной чай. Затем вернёмся в отель, поужинаем и завершим день под звёздным небом Ольхона.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Прогулка на катере к острову Огой
После завтрака начнётся водная прогулка по Малому Морю. На катере обогнём скалы Ольхона и направимся к острову Огой, на котором возвышается буддийская ступа Просветления. Место считается источником энергии и внутреннего спокойствия. Здесь можно загадать желание.
После возвращения на Ольхон — ужин и свободное время. Вы сможете прогуляться по Сарайскому пляжу, увидеть скалу Шаманку или пройтись по сосновому лесу.
Также доступны дополнительные экскурсии за доплату:
– рыбалка на хариуса или омуля;
– вечерний круиз по Байкалу;
– поездка в бурятскую деревню;
– конные прогулки по степи и тайге;
– квадро-сафари к ущелью Сармы, пещере Мечта и долине Каменных духов.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Переезд в Листвянку и этнопарк «Золотая Орда»: мастер-класс по лепке бууз и традиционный обед
Позавтракаем и отправимся в Листвянку, а по пути заедем в этнопарк «Золотая Орда». В тёплой юрте нас ждёт мастер-класс по лепке бууз — традиционных бурятских пельменей. Вы узнаете секреты их приготовления и попробуете сделать их самостоятельно. Затем — обед с дегустацией блюд национальной кухни (в зависимости от меню: позы, бухлер, саламат, боовы и другие).
По прибытии в Листвянку почувствуем иной характер Байкала — более мягкий и курортный. После заселения в гостиницу можно будет прогуляться по набережной, заглянуть в сувенирные лавки или встретить закат на берегу.
По желанию — подъём по канатной дороге к смотровой площадке Камень Черского, с видом на Южное Прибайкалье.
Питание: завтрак, обед.
Путешествие по Кругобайкальской железной дороге
Утром отправимся на экскурсию к Кругобайкальской железной дороге — уникальному памятнику инженерного искусства. На катере пройдём вдоль побережья, где железнодорожные пути прорезают скалы.
На маршруте нам встретятся тоннели, каменные галереи и арочные порталы в стиле модерн. Будем останавливаться и гулять по историческим участкам, любоваться мостами.
Сделаем перерыв на обед с видом на озеро. Возможно, удастся увидеть нерпу в воде.
К вечеру вернёмся в Листвянку. Будет время попробовать местную настойку за вкусным самостоятельным ужином или просто прогуляться по берегу.
Питание: завтрак, обед.
Байкальский музей, подъём на Камень Черского, экскурсия в музее «Тальцы» и по Иркутску
После завтрака посетим Байкальский музей. Здесь вы увидите аквариумы с байкальскими эндемиками — нерпами, прозрачными голомянками и осетрами. Узнаете, как эпишура очищает воду озера, как формировался Байкал и почему его называют самым чистым озером планеты. В зале с датчиком землетрясений можно наблюдать колебания земной коры в реальном времени.
Затем поднимемся по канатной дороге к смотровой площадке Камень Черского. По дороге в Иркутск посетим музей-заповедник «Тальцы». Осмотрим деревянные избы, мельницы, церковь со слюдяными окнами и казачий острог 17 века. В трактире можно попробовать хлеб из русской печи, пироги с черёмухой и травяной чай.
Вечером приедем в Иркутск — город сибирского характера. Основанный в 1661 году, он оказался на перекрёстке торговых путей и быстро обрёл неповторимое лицо — на стыке купеческого и европейского. Город называли «Сибирским Парижем» за смелую архитектуру, широкие проспекты и особый размах. Здесь каждый особняк помнит имена своих хозяев, а деревянные дома с резными наличниками хранят тишину ушедших веков. Истории этих стен то героические, то печальные, но всегда захватывающие. Мы пройдём по центральным улицам, поговорим о декабристах и купеческих династиях, ощутим атмосферу старого города. Затем разместимся в гостинице в центре. Свободное время можно посвятить прогулке по набережной Ангары, посещению сувенирных лавок или ужину в кафе с сибирской кухней.
Питание: завтрак.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт Иркутска.
Питание: завтрак.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|146 300 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 6 завтраков, 3 обеда и 3 ужина
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий и сборы нацпарков
- Водная экскурсия на остров Огой
- Дегустация бурятских блюд
- Мастер-класс по лепке бууз
- Экскурсия вдоль КБЖД на катере
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение - 49 000 ₽
- Дополнительные экскурсии