Экстрим-экспедиция на лодке вокруг Ольхона и рыбалка на Байкале только для вас

Поймать хариуса и приготовить из него ужин и увидеть знаковые байкальские локации
Отправляемся в эксклюзивное путешествие-перезагрузку к месту силы — озеру Байкал.

Вы окунётесь в настоящий экстрим: пройдёте 160 км по воде на моторной лодке, обогнув остров Ольхон, насладитесь ловлей хитрого и бойкого
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хариуса в уединённых бухтах, посетите как популярные, так и труднодоступные мысы и будете ночевать в палатке под звёздным небом.

В поездке предусмотрена полевая кухня, а блюда будут приготовлены в том числе из пойманной вами свежайшей рыбы. Тур организован под ключ от момента встречи до прощания у трапа самолёта или дверей отеля.

Экстрим-экспедиция на лодке вокруг Ольхона и рыбалка на Байкале только для вас
Экстрим-экспедиция на лодке вокруг Ольхона и рыбалка на Байкале только для вас
Экстрим-экспедиция на лодке вокруг Ольхона и рыбалка на Байкале только для вас
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести оставшуюся часть суммы непосредственно организатору.

Обратите внимание: возможно ухудшение погоды (ветер, сильное волнение на озере, затяжная гроза), поэтому при покупке билетов в Иркутск и обратно обязательно планируйте 1-2 дня дополнительно. С собой в поездку необходимо взять защиту от солнца: закрытую одежду, головной убор, очки, баф или балаклаву, крем с SPF 50.

Проживание. Размещение в одноместных палатках без удобств на берегу Байкала. Каждую ночь будем проводить в новом месте, преодолевая по воде по 20-40 км.

Питание. В стоимость тура включено ежедневное трёхразовое питание во время экспедиции. В полевую кухню входят уха и сагудай из пойманной вами рыбы, суп-шулюм, салаты, закуски, оригинальные блюда от гида. Употребление алкоголя на воде категорически запрещено. Питание в кафе по пути к Байкалу и обратно — за доплату.

Уровень сложности. Тур подойдёт увлечённым опытным путешественникам и заядлым рыболовам. Необходимо быть физически подготовленным.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Байкал, рыбалка в бухтах, посещение мысов

Ранним утром встретимся у места вашего проживания или аэропорта в Иркутске и поедем в сторону Байкала. По пути сделаем несколько остановок, чтобы заправить автомобиль бензином, выпить чаю или кофе.

К 10:30 прибудем к бухте Базарной на Малом море Байкала. Оставим автомобиль на стоянке, загрузим в лодку всё необходимое и выйдем на воду. Преодолев пролив Ольхонские ворота, порыбачим у полуострова Кобылья Голова. После обеденного пикника на берегу продолжим ловить хариуса в бухтах, посетим мысы Хоргой и Шара-Шулун.

Вечером сойдём на берег, выберем место для ночлега. Установим палатки, поужинаем и отдохнём.

Прибытие на Байкал, рыбалка в бухтах, посещение мысовПрибытие на Байкал, рыбалка в бухтах, посещение мысовПрибытие на Байкал, рыбалка в бухтах, посещение мысовПрибытие на Байкал, рыбалка в бухтах, посещение мысовПрибытие на Байкал, рыбалка в бухтах, посещение мысов
2 день

Рыбалка, осмотр мысов, бухт, Нюрганской губы

После завтрака соберём палаточный лагерь, погрузим вещи в лодку и снова выйдем в акваторию. Будем рыбачить в бухтах, посетим мысы Ташкай, Тодактэ, Шибетский, Елгай, Хужиртуй, пообедаем на берегу.

Пройдём мимо посёлка Хужир и с воды осмотрим мыс Бурхан и скалу Шаманку. Дальше наш путь будет пролегать мимо деревни Харанцы с видом на Малое море, острова Едор и Модотэ, мысы. Остановимся порыбачить у Нюрганской губы — залива с огромным песчаным пляжем на западном побережье Ольхона.

Вернёмся на берег, выберем место для ночлега, разобьём палаточный лагерь. Поужинаем и проведём спокойный вечер на берегу озера.

Рыбалка, осмотр мысов, бухт, Нюрганской губыРыбалка, осмотр мысов, бухт, Нюрганской губыРыбалка, осмотр мысов, бухт, Нюрганской губыРыбалка, осмотр мысов, бухт, Нюрганской губыРыбалка, осмотр мысов, бухт, Нюрганской губы
3 день

Ловля рыбы у восточного берега Ольхона, визит на мыс Хобой

Начнём день с раннего подъёма и завтрака. Соберём палатки, загрузим оборудование в лодку и продолжим нашу экспедицию. Будем ловить рыбу в бухтах, посетим несколько живописных локаций и сакральное для бурятов место, окутанное легендами, — мыс Хобой.

После пикника на берегу продолжим рыбачить у восточного побережья Ольхона, обойдём мысы Шоройтэ-Хушун и Шунтэ-Правый, бухту Узуры. Вечером традиционно установим палатки на берегу и отдохнём после ужина.

Ловля рыбы у восточного берега Ольхона, визит на мыс ХобойЛовля рыбы у восточного берега Ольхона, визит на мыс ХобойЛовля рыбы у восточного берега Ольхона, визит на мыс ХобойЛовля рыбы у восточного берега Ольхона, визит на мыс ХобойЛовля рыбы у восточного берега Ольхона, визит на мыс Хобой
4 день

Ловля хариуса, посещение живописных локаций

Позавтракав, собрав лагерь и загрузив лодку, продолжим охоту на хариуса у восточного побережья Ольхона. До и после обеда будем много рыбачить в бухтах, посетим мысы Хара-Шушун и Ухан и живописную долину (падь) Ташкиней, которая окаймлена горными хребтами и словно спускается в озёрную гладь. В завершение дня подготовим лагерь для ночлега и после ужина проведём размеренный вечер на берегу Байкала.

Ловля хариуса, посещение живописных локацийЛовля хариуса, посещение живописных локацийЛовля хариуса, посещение живописных локацийЛовля хариуса, посещение живописных локацийЛовля хариуса, посещение живописных локаций
5 день

Заключительная рыбалка, возвращение в Иркутск

Позавтракаем, соберём палатки, уложим вещи в лодку ранним утром. Устроим заключительную рыбалку, посетим несколько бухт, мысов, падь Халзын. После обеденного пикника на берегу через пролив Ольхонские ворота вернёмся в бухту Базарную. Погрузим оборудование в автомобиль и отправимся в обратный путь. К месту вашего проживания или аэропорту в Иркутске прибудем поздним вечером и попрощаемся.

Заключительная рыбалка, возвращение в ИркутскЗаключительная рыбалка, возвращение в ИркутскЗаключительная рыбалка, возвращение в ИркутскЗаключительная рыбалка, возвращение в ИркутскЗаключительная рыбалка, возвращение в Иркутск

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет268 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение профессиональным рыболовным гидом
  • Трансфер к Байкалу и обратно на внедорожнике Toyota Land Cruiser 100
  • Проживание, аренда оборудования для палаточного лагеря
  • Полевая кухня (трёхразовое питание в туре)
  • Аренда моторной лодки Azimut Cyclone 435 и эхолота-картплоттера Lowrance
  • Аренда спиннингов с катушками, приманки
  • Разрешение на посещение национального парка
Что не входит в цену
  • Билеты в Иркутск и обратно
  • Питание в дороге
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты с 26 июня по 31 августа 2024 года. Тур эксклюзивный только для одного человека. В исключительном случае возможна организация тура для двоих участников, в этом случае стоимость рассчитывается индивидуально
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель/аэропорт в Иркутске, 06:00
Завершение: Ваш отель/аэропорт в Иркутске, после 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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