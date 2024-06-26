После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести оставшуюся часть суммы непосредственно организатору.

Обратите внимание: возможно ухудшение погоды (ветер, сильное волнение на озере, затяжная гроза), поэтому при покупке билетов в Иркутск и обратно обязательно планируйте 1-2 дня дополнительно. С собой в поездку необходимо взять защиту от солнца: закрытую одежду, головной убор, очки, баф или балаклаву, крем с SPF 50.

Проживание. Размещение в одноместных палатках без удобств на берегу Байкала. Каждую ночь будем проводить в новом месте, преодолевая по воде по 20-40 км.

Питание. В стоимость тура включено ежедневное трёхразовое питание во время экспедиции. В полевую кухню входят уха и сагудай из пойманной вами рыбы, суп-шулюм, салаты, закуски, оригинальные блюда от гида. Употребление алкоголя на воде категорически запрещено. Питание в кафе по пути к Байкалу и обратно — за доплату.

Уровень сложности. Тур подойдёт увлечённым опытным путешественникам и заядлым рыболовам. Необходимо быть физически подготовленным.