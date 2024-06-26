Вы окунётесь в настоящий экстрим: пройдёте 160 км по воде на моторной лодке, обогнув остров Ольхон, насладитесь ловлей хитрого и бойкого
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести оставшуюся часть суммы непосредственно организатору.
Обратите внимание: возможно ухудшение погоды (ветер, сильное волнение на озере, затяжная гроза), поэтому при покупке билетов в Иркутск и обратно обязательно планируйте 1-2 дня дополнительно. С собой в поездку необходимо взять защиту от солнца: закрытую одежду, головной убор, очки, баф или балаклаву, крем с SPF 50.
Проживание. Размещение в одноместных палатках без удобств на берегу Байкала. Каждую ночь будем проводить в новом месте, преодолевая по воде по 20-40 км.
Питание. В стоимость тура включено ежедневное трёхразовое питание во время экспедиции. В полевую кухню входят уха и сагудай из пойманной вами рыбы, суп-шулюм, салаты, закуски, оригинальные блюда от гида. Употребление алкоголя на воде категорически запрещено. Питание в кафе по пути к Байкалу и обратно — за доплату.
Уровень сложности. Тур подойдёт увлечённым опытным путешественникам и заядлым рыболовам. Необходимо быть физически подготовленным.
Программа тура по дням
Прибытие на Байкал, рыбалка в бухтах, посещение мысов
Ранним утром встретимся у места вашего проживания или аэропорта в Иркутске и поедем в сторону Байкала. По пути сделаем несколько остановок, чтобы заправить автомобиль бензином, выпить чаю или кофе.
К 10:30 прибудем к бухте Базарной на Малом море Байкала. Оставим автомобиль на стоянке, загрузим в лодку всё необходимое и выйдем на воду. Преодолев пролив Ольхонские ворота, порыбачим у полуострова Кобылья Голова. После обеденного пикника на берегу продолжим ловить хариуса в бухтах, посетим мысы Хоргой и Шара-Шулун.
Вечером сойдём на берег, выберем место для ночлега. Установим палатки, поужинаем и отдохнём.
Рыбалка, осмотр мысов, бухт, Нюрганской губы
После завтрака соберём палаточный лагерь, погрузим вещи в лодку и снова выйдем в акваторию. Будем рыбачить в бухтах, посетим мысы Ташкай, Тодактэ, Шибетский, Елгай, Хужиртуй, пообедаем на берегу.
Пройдём мимо посёлка Хужир и с воды осмотрим мыс Бурхан и скалу Шаманку. Дальше наш путь будет пролегать мимо деревни Харанцы с видом на Малое море, острова Едор и Модотэ, мысы. Остановимся порыбачить у Нюрганской губы — залива с огромным песчаным пляжем на западном побережье Ольхона.
Вернёмся на берег, выберем место для ночлега, разобьём палаточный лагерь. Поужинаем и проведём спокойный вечер на берегу озера.
Ловля рыбы у восточного берега Ольхона, визит на мыс Хобой
Начнём день с раннего подъёма и завтрака. Соберём палатки, загрузим оборудование в лодку и продолжим нашу экспедицию. Будем ловить рыбу в бухтах, посетим несколько живописных локаций и сакральное для бурятов место, окутанное легендами, — мыс Хобой.
После пикника на берегу продолжим рыбачить у восточного побережья Ольхона, обойдём мысы Шоройтэ-Хушун и Шунтэ-Правый, бухту Узуры. Вечером традиционно установим палатки на берегу и отдохнём после ужина.
Ловля хариуса, посещение живописных локаций
Позавтракав, собрав лагерь и загрузив лодку, продолжим охоту на хариуса у восточного побережья Ольхона. До и после обеда будем много рыбачить в бухтах, посетим мысы Хара-Шушун и Ухан и живописную долину (падь) Ташкиней, которая окаймлена горными хребтами и словно спускается в озёрную гладь. В завершение дня подготовим лагерь для ночлега и после ужина проведём размеренный вечер на берегу Байкала.
Заключительная рыбалка, возвращение в Иркутск
Позавтракаем, соберём палатки, уложим вещи в лодку ранним утром. Устроим заключительную рыбалку, посетим несколько бухт, мысов, падь Халзын. После обеденного пикника на берегу через пролив Ольхонские ворота вернёмся в бухту Базарную. Погрузим оборудование в автомобиль и отправимся в обратный путь. К месту вашего проживания или аэропорту в Иркутске прибудем поздним вечером и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|268 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение профессиональным рыболовным гидом
- Трансфер к Байкалу и обратно на внедорожнике Toyota Land Cruiser 100
- Проживание, аренда оборудования для палаточного лагеря
- Полевая кухня (трёхразовое питание в туре)
- Аренда моторной лодки Azimut Cyclone 435 и эхолота-картплоттера Lowrance
- Аренда спиннингов с катушками, приманки
- Разрешение на посещение национального парка
Что не входит в цену
- Билеты в Иркутск и обратно
- Питание в дороге
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты с 26 июня по 31 августа 2024 года. Тур эксклюзивный только для одного человека. В исключительном случае возможна организация тура для двоих участников, в этом случае стоимость рассчитывается индивидуально