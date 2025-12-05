Мои заказы

Степи бурятские, сторона байкальская: Ольхон, мрамор, туманные склоны и мастер-класс (индивидуально)

Научиться лепить буузы, встретиться с шаманом, отдохнуть на берегу залива Загли и побывать в юрте
Отправляемся в короткое, но насыщенное путешествие по Байкалу.

Вы увидите Тажеранские степи и живописные скалы Приольхонья, осмотрите артефакты стоянок древних людей и посетите буддийские святыни, сделаете подношение и повращаете молитвенные барабаны.
читать дальше

Побеседуете с шаманом, приготовите буузы на мастер-классе в настоящей юрте. На пароме переправитесь через Ольхонские ворота, прогуляетесь по берегу залива Загли.

Он впечатляет не только красотой — здесь удивительно прозрачная вода, но и историей — в окрестностях был обнаружен культово-погребальный комплекс 17 века и каменные обо (место поклонения духам).

В дороге мы угостим вас ароматным таёжным чаем и брусничным пирогом, а ещё послушаем народные сказания — улигеры.

Степи бурятские, сторона байкальская: Ольхон, мрамор, туманные склоны и мастер-класс (индивидуально)
Степи бурятские, сторона байкальская: Ольхон, мрамор, туманные склоны и мастер-класс (индивидуально)

Описание тура

Организационные детали

Взять с собой: удобную обувь, одежду по погоде, головные уборы, очки, крем spf 35+, купальные принадлежности, питьевую воду, еду при необходимости.

В машине запрещено курить, есть, распивать напитки, для этого мы обязательно сделаем по пути остановки.

Специальная физическая подготовка не требуется, но учтите, что в группе есть чёткие тайминги, рассчитанные на ходьбу среднестатистического человека.

Программа тура по дням

1 день

Национальный музей Республики Бурятия, встреча с шаманом, буддийские святыни и мастер-класс по лепке бууз

Заберём вас в Иркутске и отправимся к острову Ольхон через Тажеранские степи и скалистое Приольхонье. По пути сделаем остановки, чтобы любоваться пейзажами и фотографироваться.

Посетим Национальный музей Республики Бурятия, где осмотрим артефакты стоянок древних людей, строения курыкан и предметы этнических культов. После обеда нас ждёт личная встреча с шаманом. Дальше поедем к буддийским святыням: сделаем подношение белой пищей, повращаем молитвенные барабаны и зажжём масляную лампадку зулу.

Пообедаем в кафе национальной кухни при дацане (по желанию). Затем заселимся в гостевой дом на берегу Байкала.

Вечером примем участие в мастер-классе по лепке бууз и продегустируем национальные напитки в юрте. По желанию прогуляемся по берегу, искупаемся и попаримся в бане.

Национальный музей Республики Бурятия, встреча с шаманом, буддийские святыни и мастер-класс по лепке буузНациональный музей Республики Бурятия, встреча с шаманом, буддийские святыни и мастер-класс по лепке буузНациональный музей Республики Бурятия, встреча с шаманом, буддийские святыни и мастер-класс по лепке буузНациональный музей Республики Бурятия, встреча с шаманом, буддийские святыни и мастер-класс по лепке бууз
2 день

Месторождение мрамора, паромная переправа через Ольхонские ворота и мыс Зобри-хушун

После завтрака отправимся к мраморным копям — старинному месторождению байкальского мрамора. После, по желанию, пообедаем в кафе бурятской кухни. Далее нас ждёт паромная переправа через пролив Ольхонские ворота. Во время переправы покормим с рук байкальских чаек.

На острове прогуляемся по мысу Зобри-хушун в заливе Загли. Здесь вода особенно прозрачная, а зимой лёд достигает метра в толщину. На скалах был обнаружен культово-погребальный комплекс 17 века и каменные обо (место поклонения духам).

По желанию и при предварительном согласовании совершим прогулку к столбам сэргэ и скале Шаманка с дополнительным трансфером до Хужира.

Отдохнём на берегу залива: искупаемся, попьём горячий чай и сделаем памятные фото на фоне пейзажей Байкала и Ольхона.

Под звучание старинных улигеров вернёмся обратно в Иркутск.

Месторождение мрамора, паромная переправа через Ольхонские ворота и мыс Зобри-хушунМесторождение мрамора, паромная переправа через Ольхонские ворота и мыс Зобри-хушун

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Мастер-класс по лепке бууз, дегустация национальных напитков, брусничный пирог и таёжный чай
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение гида
  • Билеты в национальный музей, шаман-тур в настоящей бурятской юрте
  • Посещение дугана, подношение зуула
  • Паромная переправа Сахюрта-Ольхон, корм для чаек
  • Прогулка через мыс Зобри-хушун в заливе Загли
  • Оформление разрешения на посещение нацпарка
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Проживание в гостевом доме на Байкале - 2000-3500 ₽ в сутки за 1 человека
  • Питание - от 900 ₽
  • Баня на берегу Байкала (по желанию) - от 5000 ₽ за 2 часа
  • Переправа в Хужир, к скале Шаманка (по желанию) - 10 000 ₽
  • Трансфер из/в аэропорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, заберём вас от вашего отеля, 7:30-9:30
Завершение: Иркутск, доставим к вашему отелю, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 986 туристов
Я — коренная сибирячка с корнями из Бурятии. Люблю свой край. Мне нравится общаться с новыми людьми, обмениваться опытом. Хотелось бы поделиться с вами красотой и историей нашего города и края. Есть действующее удостоверение гида ИОКМ им. Муравьёва-Амурского Н. Н. Опыт вождения автомобиля — 15+ лет.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Байкальский must-see: Листвянка и Ольхон с севера на юг
На машине
6 дней
1 отзыв
Байкальский must-see: Листвянка и Ольхон с севера на юг
Осмотреть скалу Шаманку, полюбоваться Малым Морем и познакомиться с культурой Прибайкалья
Начало: Аэропорт Иркутска, до 10:00
5 дек в 08:00
13 дек в 08:00
88 000 ₽ за человека
Выходные на Ольхоне: Хужир, Хобой и байкальские просторы
На машине
3 дня
2 отзыва
Выходные на Ольхоне: Хужир, Хобой и байкальские просторы
Отдохнуть у великого озера, на УАЗах объехать север острова, увидеть скалы Шаманка и Три брата
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или место вашего проживания в...
Завтра в 09:00
27 ноя в 09:00
13 900 ₽ за человека
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
На поезде
4 дня
-
10%
1 отзыв
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Увидеть нерп, отдохнуть на Сарайском пляже и погулять по тоннелям Кругобайкальской железной дороги
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:00-8:30. Ж/д вокзал Иркутска,...
12 июн в 08:00
28 июн в 08:00
49 005 ₽54 450 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска