Вы увидите Тажеранские степи и живописные скалы Приольхонья, осмотрите артефакты стоянок древних людей и посетите буддийские святыни, сделаете подношение и повращаете молитвенные барабаны.
Описание тура
Организационные детали
Взять с собой: удобную обувь, одежду по погоде, головные уборы, очки, крем spf 35+, купальные принадлежности, питьевую воду, еду при необходимости.
В машине запрещено курить, есть, распивать напитки, для этого мы обязательно сделаем по пути остановки.
Специальная физическая подготовка не требуется, но учтите, что в группе есть чёткие тайминги, рассчитанные на ходьбу среднестатистического человека.
Программа тура по дням
Национальный музей Республики Бурятия, встреча с шаманом, буддийские святыни и мастер-класс по лепке бууз
Заберём вас в Иркутске и отправимся к острову Ольхон через Тажеранские степи и скалистое Приольхонье. По пути сделаем остановки, чтобы любоваться пейзажами и фотографироваться.
Посетим Национальный музей Республики Бурятия, где осмотрим артефакты стоянок древних людей, строения курыкан и предметы этнических культов. После обеда нас ждёт личная встреча с шаманом. Дальше поедем к буддийским святыням: сделаем подношение белой пищей, повращаем молитвенные барабаны и зажжём масляную лампадку зулу.
Пообедаем в кафе национальной кухни при дацане (по желанию). Затем заселимся в гостевой дом на берегу Байкала.
Вечером примем участие в мастер-классе по лепке бууз и продегустируем национальные напитки в юрте. По желанию прогуляемся по берегу, искупаемся и попаримся в бане.
Месторождение мрамора, паромная переправа через Ольхонские ворота и мыс Зобри-хушун
После завтрака отправимся к мраморным копям — старинному месторождению байкальского мрамора. После, по желанию, пообедаем в кафе бурятской кухни. Далее нас ждёт паромная переправа через пролив Ольхонские ворота. Во время переправы покормим с рук байкальских чаек.
На острове прогуляемся по мысу Зобри-хушун в заливе Загли. Здесь вода особенно прозрачная, а зимой лёд достигает метра в толщину. На скалах был обнаружен культово-погребальный комплекс 17 века и каменные обо (место поклонения духам).
По желанию и при предварительном согласовании совершим прогулку к столбам сэргэ и скале Шаманка с дополнительным трансфером до Хужира.
Отдохнём на берегу залива: искупаемся, попьём горячий чай и сделаем памятные фото на фоне пейзажей Байкала и Ольхона.
Под звучание старинных улигеров вернёмся обратно в Иркутск.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс по лепке бууз, дегустация национальных напитков, брусничный пирог и таёжный чай
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение гида
- Билеты в национальный музей, шаман-тур в настоящей бурятской юрте
- Посещение дугана, подношение зуула
- Паромная переправа Сахюрта-Ольхон, корм для чаек
- Прогулка через мыс Зобри-хушун в заливе Загли
- Оформление разрешения на посещение нацпарка
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Проживание в гостевом доме на Байкале - 2000-3500 ₽ в сутки за 1 человека
- Питание - от 900 ₽
- Баня на берегу Байкала (по желанию) - от 5000 ₽ за 2 часа
- Переправа в Хужир, к скале Шаманка (по желанию) - 10 000 ₽
- Трансфер из/в аэропорт