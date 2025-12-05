Заберём вас в Иркутске и отправимся к острову Ольхон через Тажеранские степи и скалистое Приольхонье. По пути сделаем остановки, чтобы любоваться пейзажами и фотографироваться.

Посетим Национальный музей Республики Бурятия, где осмотрим артефакты стоянок древних людей, строения курыкан и предметы этнических культов. После обеда нас ждёт личная встреча с шаманом. Дальше поедем к буддийским святыням: сделаем подношение белой пищей, повращаем молитвенные барабаны и зажжём масляную лампадку зулу.

Пообедаем в кафе национальной кухни при дацане (по желанию). Затем заселимся в гостевой дом на берегу Байкала.

Вечером примем участие в мастер-классе по лепке бууз и продегустируем национальные напитки в юрте. По желанию прогуляемся по берегу, искупаемся и попаримся в бане.